Поздравления с Международным днем ​​родного языка: картинки, открытки, проза, стихи и смс

21 февраля в Украине и мире отмечают Международный день родного языка. Родной язык – это важный носитель ценностей, знаний, передаваемых из поколения в поколение. Поэтому так важно помнить свои корни и приветствовать родных и близких людей с этим замечательным праздником. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем родного языка в стихах, прозе, картинках и смс.

Международный день родного языка – праздник, основанный ЮНЕСКО и впервые отпразднованный в 2000 году. Главная его цель – показать важность и поддержать самобытность каждого языка мира. Недаром ведь говорят, что без языка нация умирает, потому что в ней содержится культура и история целого государства. В эти трудные времена украинцам как никогда важно поддерживать свой родной язык словом, стихом, песней.

Поздравления с Днем родного языка: в прозе

Моя Мова – найкраща в світі! Нею освідчувалися в коханні мої дідусі і бабусі, мої матуся і татусь. Моєю Рідною Мовою я сказав свої перші слова: Мама, Тато. Нею сказали свої перші слова мої діти. Моя Мова – одна з наймелодійніших і наймилозвучніших мов у світі… Моя Рідна Мова – найбагатша в світі! У словнику моєї Мови налічується більше 200 тисяч слів! Дорогі співвітчизники! Не будьмо байдужими, давайте разом захищати найбільше наше багатство – нашу Рідну Українську Мову!

Поздравления с Днем родного языка

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Сьогодні, у міжнародний день рідної мови, свято української мови - одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ. Як море починається з річки, так українське слово – з писемності. Наше слово набирало сили на пергаментах Нестора-Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, Івана Мазепи, поглиблювалось під пером Івана Котляревського, особливо Тараса Шевченка, удосконалювалося пізніше І. Нечуєм-Левицьким, П. Мирним, М. Коцюбинським, Л. Українкою та багатьма іншими видатними українцями. Вітаю вас, дорогі друзі, з міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я України!

Поздравления с Днем родного языка

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Вітаю з Міжнародним днем рідної мови і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.

Поздравления с Днем родного языка

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З Днем рідної мови! Бажаю зберегти його у вигляді, яким передали нам його наші предки. Нехай і надалі передається він із покоління в покоління, не забувається та вдосконалюється. Зберігайте рідну мову та бережіть!

Поздравления с Днем родного языка

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Сьогодні Міжнародний день рідної мови! Вітаю всіх, хто ввібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дає нам силу і могутність. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні в своїй мові. Наше слово – наша сила!

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Вітаю з Міжнародним днем рідної мови і хочу нагадати, як важливо цінувати і любити рідну мову, мову, якою ти говориш, пишеш і думаєш! Адже саме завдяки нам, людям, які нею користуються, вона живе і розвивається! Нехай наша мова буде багатою і гарною, процвітає і живе вічно!

Поздравления с Днем родного языка

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Наш земляк, Володимир Сосюра, пророчо мовив: «Без мови рідної й народу рідного нема». Повертаймо українській мові роль творця духовного відродження української нації, духовного світу людини. Бережімо рідне слово, бо в ньому не тільки гомін лісів, переливи струмків, шепіт трав, а й високий дух пращурів, сила нашого сьогодення і поступ майбутній. Щастя, добра, нових здобутків в ім’я України!

Поздравления с Днем родного языка

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Моєю Мовою мовлять, речуть, розмовляють, говорять, балакають, оповідають, кажуть, гомонять, моралізують, лепечуть, белькотять, бовкають, гаркають, гиркають оточуючі мене люди… У якій мові є ще така багата емоційно-психологічна лексика, яка дозволяє описати дію і статус, стан і вік людини, її оточення та ще багато інших ознак одним лише словом? Тільки в моїй Рідній Мові!

Поздравления с Днем родного языка

***

Дорогі друзі! Не будьмо байдужими, давайте разом захищати найбільше наше багатство – нашу Рідну Українську Мову!

Поздравления с Днем родного языка

***

Моя Мова – найкраща в світі! Нею освідчувалися в коханні мої дідусі і бабусі, мої матуся і татусь. Моєю Рідною Мовою я сказав свої перші слова: Мама, Тато. Нею сказали свої перші слова мої діти.

Поздравления с Днем родного языка: стихи про язык

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово – це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

(Максим Рильський)

Поздравления с Днем родного языка

***

Чи в радості, а чи в журбі,

Ти поклонишся знову й знову

Тому, хто виплекав в тобі

Оцю співучу рідну мову.

Народ цю мову прикрашав,

Беріг від роду і до роду.

І в ній відбилася душа

Мого великого народу.

(Микола Пироженко)

Поздравления с Днем родного языка

***

Рідна мова в рідній школі!

Що бринить нам чарівніш?

Що нам ближче і миліш,

І дорожче в час недолі?!

Рідна мова! Рідна мова,

Що в єдине нас злила, —

Перші матері слова,

Перша пісня колискова.

Як розлучимось з тобою,

Як забудем голос твій

І в вітчизні дорогій

Говоритимем чужою?!

В кому думка прагне слова,

Хто в майбутнім хоче жить,

Той всім серцем закричить:

— В рідній школі — рідна мова!

Наша мрія золота,

Наше гасло і мета:

Рідна мова в рідній школі.

(Олександр Олесь)

Поздравления с Днем родного языка

***

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів і запах слів:

Це квітка ніжна і чудова

З широких батьківських степів.

Всі каравани знайдуть воду

В краю пустель і злих негод:

Як річка, з роду і до роду,

Там мова з’єднує народ.

(Терень Масенко)

Поздравления с Днем родного языка

***

Боже, отче милостивий,

Ти нам дав цю мову красну,

Поміж мовами найкращу,

Нашу рідну. Нашу власну.

Тою мовою співала

Нам, маленьким, наша мати.

Тою мовою навчала

Тебе, Боже, прославляти.

Тою мовою ми можем

Величатись перед світом,

Бо між мовами ця мова —

Мов троянда поміж цвітом.

Поможи, Небес Владико,

Хай буде по Твоїй Волі,

Щоб та мова гомоніла

Вільно в хаті, в церкві, в школі.

Дай діждатись пошанівку

Рідного, святого слова,

Щоб цвіла на славу Божу

Наша українська мова.

(Юрій Шкрумеляк)

***

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім’я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

(Дмитро Павличко)

Поздравления с Днем родного языка

***

Плекатимеш мову — цвістимуть слова,

Мов білі черешні весною…

Ростимуть слова, як у квітні трава,

Зігріті любов’ю земною.

Які ж вони чисті, як вічно звучать,

Як птахами в’ються крилато, —

Мов зорі незгасні небесних багать:

Хліб. Совість. Вітчизна і Мати.

Шануй їх у серці. Ніколи не смій

Святе і високе топтати.

Як жито-пшеницею слова добрі сій —

Рясний урожай будеш мати!

(Володимир Олійник)

Поздравления с Днем родного языка

***

Як воду п'ю із чистої криниці,

З-поміж людей вишукую слова.

І наша рідна мова-чарівниця

У віршах повнозвучних ожива.

Цвіте, як квітка маку серед поля.

Дзвенить, як пісня пташки чарівна.

І хоч нелегка в Україні доля,

Та вірю все ж відродиться вона.

І буде людям Україна мати,

Не мачуха, якою нині є.

І мову рідну будуть шанувати,

Як найбагатіше надбання своє.

(Людмила Савчук)

Поздравления с Днем родного языка

***

Мово рідна!

Колискова

Материнська ніжна мово!

Мово сили й простоти, —

Гей, яка ж прекрасна Ти!

Перше слово – крик любови,

Сміх і радість немовляти —

Неповторне слово «Мати» —

Про життя найперше слово…

Друге слово — гімн величний,

Грім звитяг і клекіт орлий, —

Звук «Вітчизни» неповторний

І простий, і предковічний…

Ну, а третє слово — «Мила» —

Буря крові, пісня рвійна

І така, як пах любистку,

І така, як мрійка мрійна…

Перейшов усі світи я —

Є прекрасних мов багато,

Але першою, як Мати,

Серед мов лиш ти є.

Ти велична і проста

Ти стара і вічно нова.

Ти могутня, рідна мово!

Мово — пісня колискова

Мово — матері уста.

(Іван Багряний)

Поздравления с Днем родного языка

***

Мова — краса спілкування,

Мова — як сонце ясне,

Мова — то предків надбання,

Мова — багатство моє.

Мова — то чиста криниця,

Де б'є, мов сльоза, джерело,

Мова — це наша світлиця,

Вона, як добірне зерно.

Мова — державна перлина,

Нею завжди дорожіть:

Без мови немає країни —

Мову, як матір, любіть!

(Федір Пантов)

Поздравления с Днем родного языка: в смс

Наче з поля чи з лугівки,

У розповні літа

Чую голос перепілки

З чебреців чи жита.

То говорить поле хлібне,

Луг, трава щовкова…

Найдзвінкіше слово рідне,

Найрідніша мова.

Поздравления с Днем родного языка

***

Раз казала мені мати:

«Можеш мов багато знати,

Кожну мову шанувати,

Та одну із мов усіх

Щоб у серці ти зберіг».

В серці ніжну і погідну

Збережу я мову рідну!

Поздравления с Днем родного языка

***

Велична, щедра і прекрасна мова,

Прозора й чиста, як гірська вода, —

То України мова барвінкова, —

Така багата й вічно молода.

Вона, як ніжна пісня колискова,

Заходить в серце й душу з ранніх літ,

Ця мова, наче пташка світанкова,

Що гордо лине в свій стрімкий політ.

Поздравления с Днем родного языка

***

Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово,

У барвінки зодягайся, моє щире слово.

Колосися житом в полі, піснею в оселі,

Щоб зростали наші діти мудрі і веселі.

Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали,

Як з колиски дорогої мовоньку кохали.

Поздравления с Днем родного языка

***

Золоте курчатко

В золотій торбинці

Принесло сьогодні

Літери дитинці.

А дитина з літер

Збудувала слово.

І звучить, як пісня,

Українська мова.

***

Буква до букви —

І виникло слово.

Слово до слова —

Звучить рідна мова.

Поздравления с Днем родного языка

***

З міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я України!

Поздравления с Днем родного языка

***

Бажаю утверджувати рідну мову та нехай цей нетлінний скарб служить єднанням між минулими і майбутніми поколіннями, возвеличує Україну та українців.

Поздравления с Днем родного языка

***

Мова наша, мова —

Літ минулих повість,

Вічно юна мудрість,

Сива наша совість.

Я без тебе, мово,

Без зерна полова,

Соняшник без сонця,

Без птахів діброва.

Як вогонь у серці

Я несу в майбутнє

Невгасиму мову,

Слово незабутнє.

Поздравления с Днем родного языка

***

Барвінково, волошково

В небі світиться зоря.

Починаймо рідне слово

Зі сторінки «Кобзаря».

Рідне слово любить ненька,

І співає: «Люлі-лю».

Так любив його Шевченко,

Так і я його люблю.