Поздравления с Международным днем семьи 2022: картинки, открытки, проза, стихи и смс

15 мая 2022 года – Международный день семьи. В этот праздник принято дарить теплые слова и подарки членам своей семьи, а также проводить время вместе. ТСН.ua подобрал для вас приветствие на Международный день семьи и картинки на украинском языке.
Международный день семьи – довольно молодой праздник для Украины. Эту дату избрали в честь дня памяти святых Петра и Февронии, которые являются покровителями влюбленных. Праздник считается православным аналогом Дня святого Валентина. Учредили Международный день семьи 2011 года. Не забудьте подаренные на День семьи поздравления и картинки на украинском языке.
Международный день семьи: приветствие в прозе
В день семьи я все желаю, чтобы каждый помнил: Семья – самое важное. Семья – это люди, которые будут любить тебя несмотря ни на что. Семья – это добро, поддержка, любовь, уют, благополучие. Пусть в каждой семье будет мир и согласие. Счастье всем!
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Украинцы всегда уважали семью, наиболее ценны родственные связи. От отца к сыну, от бабушки к внучке передаются духовные ценности до сих пор. Именно семья является величайшим богатством, той основой, платформой, на которой строится все. Мы желаем любить и ценить своих родителей, прародителей, детей и внуков, сестер и братьев. Желаем Вам чувствовать любовь и уважение к каждому брату-украинцу, знать и верить в то, что у Вас всегда есть семейная поддержка, что украинцы – одна большая семья!
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Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все эти три составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь да приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!
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Нет более крепкого на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и уважение к святости традиций. Семья – это величайшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский смех раздается всюду, а родные будут верной опорой. Пусть вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной. Благополучия и добра всем семьям!
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Семья – это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в Международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!
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Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!
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Без преувеличения можно сказать: семья – это самое важное, чем богатый человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днем семьи, дорогие!
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Настоящая ценность в жизни – родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множество интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, хорошего будущего, изобилия и совместного развития!
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Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам здоровья и счастья. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. Взаимопонимание и поддержка, терпение, силы, любовь и счастливые дни.
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Всех поздравляем с международным днем семьи! Семья имеет огромное значение для каждого человека. Желаю каждой семье много "топлива", самого важного – любви, тепла, доверия, веры, терпения, умения ждать, прощать, творить, поддерживать. Берегите друг друга, живите в гармонии!
С Днем семьи: стихи
Важней семьи нет ничего,
И все об этом знают,
С днем верности, семьи, любви
Всех дружно поздравляем,
Желаем в этот светлый миг
Тепла и пониманья,
Вы уделите в этот день
Родным своим вниманье,
Признайтесь им скорей в любви
И крепко обнимите,
А если в ссоре с ними вы,
То срочно их простите!
***
В День семьи, любви и верности
Вам желаю в счастье жить
И до самой бесконечности
Близких преданно любить!
Отвечают пусть взаимностью
Те, кто дороги для вас,
Чтоб своей душевной близостью
Защитить от грусти вас!
***
С Днём семьи, любви и верности!
Пусть улыбки чаще радуют,
В жизни будет больше нежности,
Все сбываются желания.
Пусть на сердце станет весело,
Добротой весь мир наполнится,
Днями тёплыми, успехами,
И теплом чудесным солнечным!
***
Желаю любви — настоящей, огромной.
Достатка в семье и согласия в доме.
Радости, верности и понимания,
От «половинки» — побольше внимания.
Всегда чтоб смотрели в одном направлении,
Чтоб дома черпали свое вдохновение,
А дом чтобы был просто полною чашей.
Успеха — всем начинаниям вашим!
***
Желаю вам я в День семьи,
В душе чтоб пели соловьи,
Сердечко радостно стучало,
Любовь чтоб вас не покидала!
Живите долго, мирно, дружно.
Всплакните вместе, если нужно,
Но лишь от счастья, не от горя.
Хоть и бывает так, не спорю...
Семью свою всегда цените,
Друг другу преданность храните.
Союз свой очень уважайте,
От взглядов злых оберегайте!
***
Семья. В этом слове все чувства срослись.
Смысл жизни — в семье. Да и в ней же вся жизнь.
Семье не страшны ни беда, ни невзгоды,
Ее укрепляют прожитые годы.
Пусть вашу семью лишь любовь окрыляет,
Пусть верность и счастье ее озаряют.
Обидам — прощенье, решенье — проблемам.
Идите с улыбкою к новым победам!
***
Счастья вашему дому,
Покоя и мира,
Чтобы даже сквозь дождь
Солнце в небе светило.
Чтобы все уважали,
Друг друга ценили,
И семьей настоящей
Для каждого были.
Чтобы в доме царили
Любовь и терпенье,
И про гнев забывая,
Дарили прощенье.
***
В жизни нашей всех дороже
Нам любимая семья,
С этим счастьем — светлым, божьим
Поздравляю вас, друзья!
Пусть семья всегда вам будет
И опорой, и душой,
Только здесь вас точно любят,
Только здесь вас ждут домой!
Пусть надежда греет сердце,
Пусть всегда, придя домой,
Вам помогут отогреться
Ваша вера и любовь!
***
С днём семьи я поздравляю!
Верности, любви желаю,
Ведь семья — это уют
Там, где тебя любят, ждут.
В доме пусть тепло живёт
И пусть вам во всём везёт,
Будет пусть мир и покой
Счастье льётся пусть рекой.
***
Счастья, верности, любви,
Заботы, понимания.
Чтоб в семье хватало всем
Ласки и внимания.
Чтоб друг друга берегли,
Слова дарили теплые.
Атмосфера пусть в семье
Будет всегда добрая!
Поздравления с Международным днем семьи: короткие смс
Любви, понимания, тепла и заботы
Я искренне всем вам сегодня желаю,
В семейный день светлый и международный,
Пусть сбудется все то, чего мы желаем!
***
С Днем семьи вас, дорогие!
Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любите
И друг друга берегите.
***
Семья важней всего на свете,
В семье уют и теплота,
В семье улыбки, радость, дети,
Там мир, покой и благодать.
***
В честь Международного дня семьи!
Добра, терпения и любви.
Пусть в семье будет уют.
А все невзгоды уйдут!
***
Позвольте нам поздравить вас
С международным днем семьи
И пожелать вам жить всегда
В заботе, чести и любви!
***
Семья — надежный тыл и крепость,
Фундамент в ней — любовь и верность.
Пускай любовь живет в сердцах
И светится в ваших глазах.
***
С Днем семьи вас поздравляю.
Любви и верности желаю.
Пусть славный праздник принесет
Чудесных дней круговорот.
Пусть крепнет с каждым днем семья,
Вы будьте счастливы всегда.
***
Семья — наша крепость, опора, уют,
И пусть там любовь и счастье живут.
Пусть крепнет семья ваша и расцветает,
И нежность с теплом вас не покидают.
***
Давайте семейные ценности уважать! Давайте всегда своих близких любить! Только ведь в семье мы поддержку найдем! Да будет всегда полной чашей ваш дом!
***
Семья — наша главная ценность,
Всё то, для чего мы живём,
Любовь сохраняйте и верность,
Чтоб радостью полнился дом.