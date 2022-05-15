Поздравления с Международным днем семьи 2022: картинки, открытки, проза, стихи и смс

15 мая 2022 года – Международный день семьи. В этот праздник принято дарить теплые слова и подарки членам своей семьи, а также проводить время вместе. ТСН.ua подобрал для вас приветствие на Международный день семьи и картинки на украинском языке.

Международный день семьи – довольно молодой праздник для Украины. Эту дату избрали в честь дня памяти святых Петра и Февронии, которые являются покровителями влюбленных. Праздник считается православным аналогом Дня святого Валентина. Учредили Международный день семьи 2011 года. Не забудьте подаренные на День семьи поздравления и картинки на украинском языке.

Международный день семьи: приветствие в прозе

Международный день семьи: приветствие в прозе / Фото: Pexels

В день семьи я все желаю, чтобы каждый помнил: Семья – самое важное. Семья – это люди, которые будут любить тебя несмотря ни на что. Семья – это добро, поддержка, любовь, уют, благополучие. Пусть в каждой семье будет мир и согласие. Счастье всем!

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Украинцы всегда уважали семью, наиболее ценны родственные связи. От отца к сыну, от бабушки к внучке передаются духовные ценности до сих пор. Именно семья является величайшим богатством, той основой, платформой, на которой строится все. Мы желаем любить и ценить своих родителей, прародителей, детей и внуков, сестер и братьев. Желаем Вам чувствовать любовь и уважение к каждому брату-украинцу, знать и верить в то, что у Вас всегда есть семейная поддержка, что украинцы – одна большая семья!

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Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все эти три составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь да приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

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Нет более крепкого на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и уважение к святости традиций. Семья – это величайшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский смех раздается всюду, а родные будут верной опорой. Пусть вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной. Благополучия и добра всем семьям!

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Семья – это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в Международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь!

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Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

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Без преувеличения можно сказать: семья – это самое важное, чем богатый человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днем семьи, дорогие!

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Настоящая ценность в жизни – родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множество интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, хорошего будущего, изобилия и совместного развития!

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Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам здоровья и счастья. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. Взаимопонимание и поддержка, терпение, силы, любовь и счастливые дни.

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Всех поздравляем с международным днем семьи! Семья имеет огромное значение для каждого человека. Желаю каждой семье много "топлива", самого важного – любви, тепла, доверия, веры, терпения, умения ждать, прощать, творить, поддерживать. Берегите друг друга, живите в гармонии!

С Днем семьи: стихи

Международный день семьи: стихи / Фото: Pexels

Важней семьи нет ничего,

И все об этом знают,

С днем верности, семьи, любви

Всех дружно поздравляем,

Желаем в этот светлый миг

Тепла и пониманья,

Вы уделите в этот день

Родным своим вниманье,

Признайтесь им скорей в любви

И крепко обнимите,

А если в ссоре с ними вы,

То срочно их простите!

***

В День семьи, любви и верности

Вам желаю в счастье жить

И до самой бесконечности

Близких преданно любить!



Отвечают пусть взаимностью

Те, кто дороги для вас,

Чтоб своей душевной близостью

Защитить от грусти вас!

***

С Днём семьи, любви и верности!

Пусть улыбки чаще радуют,

В жизни будет больше нежности,

Все сбываются желания.



Пусть на сердце станет весело,

Добротой весь мир наполнится,

Днями тёплыми, успехами,

И теплом чудесным солнечным!

***

Желаю любви — настоящей, огромной.

Достатка в семье и согласия в доме.

Радости, верности и понимания,

От «половинки» — побольше внимания.



Всегда чтоб смотрели в одном направлении,

Чтоб дома черпали свое вдохновение,

А дом чтобы был просто полною чашей.

Успеха — всем начинаниям вашим!

***

Желаю вам я в День семьи,

В душе чтоб пели соловьи,

Сердечко радостно стучало,

Любовь чтоб вас не покидала!



Живите долго, мирно, дружно.

Всплакните вместе, если нужно,

Но лишь от счастья, не от горя.

Хоть и бывает так, не спорю...



Семью свою всегда цените,

Друг другу преданность храните.

Союз свой очень уважайте,

От взглядов злых оберегайте!

***

Семья. В этом слове все чувства срослись.

Смысл жизни — в семье. Да и в ней же вся жизнь.

Семье не страшны ни беда, ни невзгоды,

Ее укрепляют прожитые годы.



Пусть вашу семью лишь любовь окрыляет,

Пусть верность и счастье ее озаряют.

Обидам — прощенье, решенье — проблемам.

Идите с улыбкою к новым победам!

***

Счастья вашему дому,

Покоя и мира,

Чтобы даже сквозь дождь

Солнце в небе светило.



Чтобы все уважали,

Друг друга ценили,

И семьей настоящей

Для каждого были.



Чтобы в доме царили

Любовь и терпенье,

И про гнев забывая,

Дарили прощенье.

***

В жизни нашей всех дороже

Нам любимая семья,

С этим счастьем — светлым, божьим

Поздравляю вас, друзья!



Пусть семья всегда вам будет

И опорой, и душой,

Только здесь вас точно любят,

Только здесь вас ждут домой!



Пусть надежда греет сердце,

Пусть всегда, придя домой,

Вам помогут отогреться

Ваша вера и любовь!

***

С днём семьи я поздравляю!

Верности, любви желаю,

Ведь семья — это уют

Там, где тебя любят, ждут.



В доме пусть тепло живёт

И пусть вам во всём везёт,

Будет пусть мир и покой

Счастье льётся пусть рекой.

***

Счастья, верности, любви,

Заботы, понимания.

Чтоб в семье хватало всем

Ласки и внимания.



Чтоб друг друга берегли,

Слова дарили теплые.

Атмосфера пусть в семье

Будет всегда добрая!

Поздравления с Международным днем семьи: короткие смс

Международный день семьи: смс / Фото: Pexels

Любви, понимания, тепла и заботы

Я искренне всем вам сегодня желаю,

В семейный день светлый и международный,

Пусть сбудется все то, чего мы желаем!

***

С Днем семьи вас, дорогие!

Счастья, радости, любви,

Будьте верными, любите

И друг друга берегите.

***

Семья важней всего на свете,

В семье уют и теплота,

В семье улыбки, радость, дети,

Там мир, покой и благодать.

***

В честь Международного дня семьи!

Добра, терпения и любви.

Пусть в семье будет уют.

А все невзгоды уйдут!

***

Позвольте нам поздравить вас

С международным днем семьи

И пожелать вам жить всегда

В заботе, чести и любви!

***

Семья — надежный тыл и крепость,

Фундамент в ней — любовь и верность.

Пускай любовь живет в сердцах

И светится в ваших глазах.

***

С Днем семьи вас поздравляю.

Любви и верности желаю.

Пусть славный праздник принесет

Чудесных дней круговорот.

Пусть крепнет с каждым днем семья,

Вы будьте счастливы всегда.

***

Семья — наша крепость, опора, уют,

И пусть там любовь и счастье живут.

Пусть крепнет семья ваша и расцветает,

И нежность с теплом вас не покидают.

***

Давайте семейные ценности уважать! Давайте всегда своих близких любить! Только ведь в семье мы поддержку найдем! Да будет всегда полной чашей ваш дом!

***

Семья — наша главная ценность,

Всё то, для чего мы живём,

Любовь сохраняйте и верность,

Чтоб радостью полнился дом.

Международный день семьи: картинки на украинском языке

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день семьи: картинки / Фото: ТСН.ua