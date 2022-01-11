Поздравления с Международным днем ​​Спасибо 2022: красивые открытки, стихи и картинки

Каждый год 11 января в мире празднуют замечательный праздник - Международный день "Спасибо". Искреннее благодарность всегда вызывает положительные эмоции и теплые ощущения. Именно поэтому ТСН.ua подобрал вам красивые поздравления “С Днем Спасибо”, открытки, картинки и стихи.

Международный день "Спасибо": что это за праздник

Ввели этот интересный праздник 2008 года по инициативе ЮНЕСКО и ООН и празднуется он ежегодно 11 января. Есть еще одна версия происхождения этого события. Некоторые считают, что этот день был создан компанией по производству поздравительных открыток. Как бы то ни было, но праздник с каждым годом распространяется по всему миру, к его празднованию присоединяется все больше стран.

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Интересный факт: впервые слово "спасибо" официально упомянули в парижском словаре-разговорнике, вышедшем в 1586 году. А в праславянском языке оно появилось в XVI веке, когда диакон Аввакум ответил на хороший поступок пожеланием "дай Богъ".

В Украине Международный день "Спасибо" считается молодым праздником, еще не успевшим "прижиться". Однако говорить слова благодарности нужно всегда, потому что они несут в себе положительные эмоции, способные сразу поднять настроение и даже улучшить самочувствие. Поэтому скорее подбирайте поздравления с днем ​​Спасибо, загружайте открытки и картинки, чтобы порадовать друзей, знакомых, родных искренней благодарностью за все хорошее.

Поздравление с днем ​​"Спасибо" 2022: своими словами

Поздравления с днем "Спасибо"

Сегодня замечательный праздник. Я предлагаю каждому, чтобы в это утро вы желали друг другу не только хорошего дня, но и просто сказали спасибо. Спасибо за родные улыбки, спасибо за каждодневную помощь, спасибо за любовь и внимание, которые вам дарят каждый день родные и близкие люди. Улыбнитесь родным глазам и поблагодарите, просто за то, что они есть. С Международным днем «спасибо»!

Поздравления с днем "Спасибо"

В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку «спасибо», и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день «спасибо» хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!

Поздравления с днем "Спасибо"

Сегодня хочется сказать «спасибо» за все, что я имею в этой жизни. Поблагодарить Всевышнего и тех людей, что окружают меня любовью и заботой. Пусть всегда будет взаимной доброта, пусть чиста будет душа и светлы намерения.

Поздравления с днем "Спасибо"

Поздравляю с Международным днём «спасибо» и от души желаю всегда быть счастливым человеком и иметь возможность говорить судьбе «спасибо» за любимых и любящих людей рядом, за радость и удачу каждого дня. Желаю получать искренние слова благодарности за все свои добрые поступки и дела, желаю ни дня без тёплого и приветливого «спасибо». Успехов и всех благ!

Поздравления с днем "Спасибо"

С международным днем «спасибо»! Пусть это слово всегда будет звучать даже казалось бы, за каждую мелочь. «Спасибо» греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.

Поздравления с днем "Спасибо"

Поздравляю с Международным днём «спасибо», а заодно хочу сказать «спасибо» тебе за то, что ты такой чудесный человек. Желаю, чтобы в твой адрес часто летели добрые слова искренней благодарности за все хорошие поступки, мысли и дела. Желаю всегда держать в своём сердце благодарность за эту жизнь и за всё, что в ней есть. Пусть мир не будет жаден на «спасибо». Пусть каждый день дарит тебе удачу и успех! И спасибо за внимание.

Поздравления с днем "Спасибо"

В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.

Поздравления с днем ​​"Спасибо": стихи

Поздравления с днем "Спасибо"

Давайте скажем всем «спасибо»,

За теплоту, заботу и добро.

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

И с кем нам просто и легко.



Вы благодарность выражайте,

Сказать не бойтесь добрых слов.

И близким Вы хорошего желайте,

Чтоб каждый был из них здоров.

Поздравления с днем "Спасибо"

«Спасибо» слово непростое,

Его всем нужно говорить,

Ведь благодарность помогает

Счастливо и спокойно жить.



Благодарить не забывайте,

Чтоб больше вам судьба дала,

Любовь, добро и понимание

Она чтоб всем вам принесла.



Сказать «спасибо» ведь несложно,

А сколько в слове том тепла,

С ним все обиды и ненастья

Сгорают сразу и дотла.

Поздравления с днем "Спасибо"

Миру спасибо я говорю

За то, что живу, мечтаю, люблю.

Небу спасибо, солнцу, луне,

Спасибо живущим на нашей земле.



Всех с Днем спасибо я поздравляю,

Весь мир это слово доброе знает.

Желаю «спасибо» вам не забывать

И чаще друг другу его повторять.

Поздравления с днем "Спасибо"

«Спасибо» — приятное, теплое слово,

В нем слышатся нотки чего-то родного,

Когда я кому-то его говорю,

Частичку души человеку дарю.



Пусть слово звучит это чаще и чаще,

И в мыслях намного становится слаще,

Не бойтесь за что-либо благодарить,

И станет намного счастливее жить!

Поздравления с днем "Спасибо"

Поздравляю с Днём «спасибо»!

Пусть приходит благодарность

В виде ярких дней счастливых,

Что приносят только радость.



И пускай волшебным словом

Завершатся все дела,

Лишь вперёд, к успехам новым

Чтоб судьба тебя вела!

Поздравления с днем "Спасибо"

С днем «спасибо» поздравляю

Всех на свете я людей,

С каждым пусть «спасибо» наша

Жизнь становится добрей.



Благодарные слова

Чтоб по всей земле звучали,

Чтоб обид и зла на сердце

Никогда мы не держали.



Я желаю, чтобы к счастью

Нас вели одни дороги,

Говорили мы «спасибо»

Миру, небу, солнцу, Богу.

Поздравления с днем "Спасибо"

В Международный день «спасибо»

Вас от себя благодарю,

За то, что Вы душой красивы,

Вам благо искренне дарю!



Не за мораль, не за манеры

Вас уважаю и ценю,

За то, что сердце в доброте не знает меры

Сто тысяч раз «Спасибо!» — говорю.