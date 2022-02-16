Поздравления с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты: картинки, проза, стихи и смс

17 февраля в мире празднуют Международный день спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Хотя праздник довольно молод, однако его популярность в обществе растет ежегодно. Помните, что добрые дела доставляют удовольствие не только вашим близким, но и вдохновляют радостью вас самих. Поэтому ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем доброты в прозе, стихах, смс, а также прикольных картинках, чтобы вы могли поделиться частицей добра. с другими.
Поздравление с Днем доброты: проза
Поздравляю с Днем проявления доброты и желаю, чтобы в твоей жизни не было места для злобы и уныния, чтобы в твоем сердце всегда возникало желание делать добрые дела, чему и радоваться жизни! Желаю улыбок и счастья, теплоты родственной души и удачи для всех добрых начинаний!
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Желаю, чтобы каждый человек во всем мире вооружился добрыми чувствами, искренними намерениями, гуманностью, состраданием, милосердием и любовью и стал настоящим воином добра, который будет нести мир, любовь и свет. Желаю, чтобы добро стало вечным победителем в нашем мире, чтобы оно было всепоглощающим, не имело границ и пропитывало сердце каждого человека на земле. Со Всемирным днем доброты!
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Поздравляю с Международным днем проявления доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоем пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в сердце твоем рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живет добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!
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Искренне поздравляю с Международным днем проявления доброты! Пусть каждый из нас позаботится о том, чтобы каждый день раздавать добро, дарить другим радость и счастье, и тогда на пути у каждого будут встречаться только добрые люди! Тебе же желаю слышать от окружающих добрые слова, и пусть твои мечты всегда сбываются, а душа полна яркими эмоциями, красочными переживаниями, а доброта всегда торжествует в твоей жизни! Поздравляю!
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Пусть Международный день проявления доброты подарит тебе искреннее добро, даст понять, что, отдавая что-то положительное во Вселенную, ты получаешь гораздо больше. И я желаю, чтобы в твоей душе всегда нашлось место для чуткости, благих поступков и счастья!
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Поздравляю с Международным днем проявления доброты и от души желаю никогда не терять веру во все хорошо! Всегда борись за справедливость и милосердие, помогай доброте победить зло. И пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в сердце твоем живет любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.
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В Международный день проявления доброты желаю невероятных событий, искренних людей рядом и приятных новостей! Пусть этот день пройдет в кругу дорогих тебе людей, подарит добрые чудеса, нежность, улыбки и позитив, а все хорошее умножится на миллион! С праздником тебя!
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Поздравляю с Международным днем проявления доброты, подружка! Пусть каждый день дарит сердцу и душе любовь, радость и надежду. Пусть каждый близкий человек оставляет в твоей душе частицу собственной доброты и отзывчивости, а жизнь наполнится гармонией! Пусть у тебя на пути всегда будут только прекрасные возможности, а воспоминания обретаются золотым светом позитива!
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Пусть доброта в сердце продолжит жить, а ты – одаривай своими яркими улыбками всех окружающих! Желаю в сердце теплоты и доброты в душе, гармонии, порядке и любви. Пусть тебя окружают только верные и преданные люди вокруг, пусть родные всегда будут благосклонны и великодушны. Поздравляю с Международным днем проявления доброты!
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Пусть Международный день проявления доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-нибудь хорошее и хорошее, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.
Поздравления с Днем доброты: стихи
Пусть будет в мире больше доброты,
Давайте вместе волшебство творить,
Осуществлять заветные мечты,
И только радость и улыбки всем дарить!
Не обязательно иметь нам миллион,
Чтоб добрые поступки явью стали!
Лишь бумеранга помните закон:
Вернется то, что вы другим послали!
***
Сегодня в мире отмечают
День проявленья доброты,
На тех, кто лишь права качает,
Не обращай вниманья ты,
А вот, кто добр и милосерден,
Тот похвалу и заслужил,
Мы — по планете все соседи,
Хочу, чтоб каждый славно жил,
И кто нуждается — поможем,
Поддержим в самый трудный час,
Ну а потом, быть может, тоже
Поддержит кто-нибудь и нас,
Всех в целом мире поздравляю
С Днем проявленья доброты
И светлой радости желаю,
Будь счастлив, весел также ты!
***
С Днем доброты! Так пусть добро несет
Жизнь лучшую, где только лишь везет.
Друзья пускай любую грусть прогонят,
А добрые дела пусть жизнь навек наполнят.
Да здравствует чудесный, нужный день!
Пусть прогоняет он невзгод всех тень,
И счастью двери шире открывает,
А сердце радостью навечно наполняет.
***
Пусть в нашем мире доброта
Владеет всем вокруг и всюду.
В сердцах искрится теплота
И каждый миг будет как чудо.
Пусть каждый в мире человек
Добрее станет и немного мягче.
Растает пусть обид и горя «снег»,
А каждый день наш станет ярче.
***
Ты для доброты
Не ищи причин,
Нельзя быть по заказу
Добрым или злым.
Доброта из сердца,
Из души идет,
Доброта оплаты
И наград не ждет.
В День доброты желаю
Делиться ею щедро,
И не выбирать
Того, кто будет первым.
От доброты улыбки
Сияют пусть на лицах,
Доброта сама
Вернется к вам сторицей.
***
Спонтанно проявлять заботу,
Внимание и доброту
Сегодня всех вас призываю,
И теплый импульс всем я шлю.
Не ждите повода для слова,
Что дарит радость и любовь,
Пусть доброта, как стойкий вирус,
Навек проникнет в вашу кровь.
***
В этом мире суетливом,
Где хамят все там и тут,
Поступай всегда красиво,
Проявляя доброту.
Ведь тебе совсем несложно
Руку ближнему подать,
Чтобы смог он осторожно
Через лужу прошагать.
Или бабушке-соседке,
Что с базара держит путь,
Донести помочь все сетки,
Отдохнула чтоб чуть-чуть.
И заметишь, как теплее
Станет на твоей душе,
Мир сам делая добрее,
Злобу гонишь ты взашей!
***
Пусть в этот день спонтанной доброты
Откроются сердца и души наши,
И добрых, светлых помыслов цветы
Мир сделают чудеснее и краше!
Улыбки благодарности вспорхнут,
Как бабочки, легки, невероятны,
Пусть все на свете в этот день поймут:
Дарить добро легко и так приятно!
***
Не сможет наш мир жить без доброты,
Ведь миром должна править доброта!
А сделал ли добро сегодня ты,
Надеюсь, что ответом будет «да»!
Должны мы оставаться все людьми,
Для этого ведь нужно так немного!
Бездомную собаку накорми,
Слепого проведи через дорогу,
Кому-то лучезарно улыбнись,
И станет сразу ярче настроение!
Пускай добро приходит в нашу жизнь,
Даря только прекрасные мгновения!
***
Сегодня каждый будь внимательней
И важный миг не пропусти.
Тот случай очень занимательный
Акт бескорыстной доброты.
Быть может дряхлая старушка
На твоём встретится пути.
И ты поможешь ей послушно
На перекрёстке перейти.
А если не удастся много:
Не встретишь бабушку свою,
То брось хоть маленькую кроху
Голодной птичке воробью.
И я всем людям пожелаю
По жизни добрым быть всегда.
Пусть каждый в этом мире знает,
Что миром правит доброта.
Поздравления с Днем доброты: прикольные смс
Сегодня праздник доброты!
Улыбнитесь друг другу,
Забудьте все обиды,
И в вашей жизни счастье будет.
Будьте искренне сегодня,
Щедро счастьем делитесь,
На эмоции не скупитесь,
И на просьбу отзовитесь!
***
Не жди добра, не проси,
А сам вокруг всем дари,
Делай спонтанно добро,
И взамен не жди ничего,
Отдайся любви и теплу,
Найди ты свою похвалу,
Не ссорься и не ругайся,
А только взамен улыбайся!
***
Доброту проявляют спонтанно,
Доброта очень миру нужна.
Гостьей милой и самой желанной
В каждом доме бывает она.
Отправляют сегодня друг другу
Люди добрый такой поздравок,
И плывут по волшебному кругу
Пожелания целый денек.
Так давайте же будем дружить,
Доброту получать и дарить!
***
Всем людям нужна доброта и пусть побольше случается добрых дел! Желаю искренних проявлений хороших качеств и поступков, быть внимательными к другим и не стесняться проявить заботу!
***
Сегодня праздник доброты,
Давай же добрее станем,
И подарив друзьям цветы
Мы ведь нисколько не устанем,
И поддержав других теплом,
Мы все счастливей будем только,
Тогда веселье в каждый дом
Придет, оставшись там надолго!
***
Давайте сегодня спонтанно,
Проявим свою доброту.
Покажем мы серому миру,
Заботу свою, красоту.
Желаю я вам научиться,
Добро без причины вершить.
Давайте же будем мы лучше,
К прекрасному станем спешить!
***
С Днем проявленья доброты!
Желаю радости и счастья.
Ко всем добрее станешь ты,
И все вдруг станет получаться.
Легко наладится твой быт,
В работе тоже будут взлеты,
Поток веселья закружит,
И унесет твои заботы!
***
Сегодня праздник доброты!
Улыбнитесь друг другу,
Забудьте все обиды,
И в вашей жизни счастье будет.
Будьте искренне сегодня,
Щедро счастьем делитесь,
На эмоции не скупитесь,
И на просьбу отзовитесь!