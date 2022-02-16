Поздравления с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты: картинки, проза, стихи и смс

17 февраля в мире празднуют Международный день спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Хотя праздник довольно молод, однако его популярность в обществе растет ежегодно. Помните, что добрые дела доставляют удовольствие не только вашим близким, но и вдохновляют радостью вас самих. Поэтому ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Днем доброты в прозе, стихах, смс, а также прикольных картинках, чтобы вы могли поделиться частицей добра. с другими.

Поздравление с Днем доброты: проза

Поздравляю с Днем проявления доброты и желаю, чтобы в твоей жизни не было места для злобы и уныния, чтобы в твоем сердце всегда возникало желание делать добрые дела, чему и радоваться жизни! Желаю улыбок и счастья, теплоты родственной души и удачи для всех добрых начинаний!

Поздравления с Днем доброты: картинки

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Желаю, чтобы каждый человек во всем мире вооружился добрыми чувствами, искренними намерениями, гуманностью, состраданием, милосердием и любовью и стал настоящим воином добра, который будет нести мир, любовь и свет. Желаю, чтобы добро стало вечным победителем в нашем мире, чтобы оно было всепоглощающим, не имело границ и пропитывало сердце каждого человека на земле. Со Всемирным днем ​​доброты!

Поздравления с Днем доброты: картинки

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Поздравляю с Международным днем ​​проявления доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоем пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в сердце твоем рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живет добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!

Поздравления с Днем доброты: картинки

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Искренне поздравляю с Международным днем ​​проявления доброты! Пусть каждый из нас позаботится о том, чтобы каждый день раздавать добро, дарить другим радость и счастье, и тогда на пути у каждого будут встречаться только добрые люди! Тебе же желаю слышать от окружающих добрые слова, и пусть твои мечты всегда сбываются, а душа полна яркими эмоциями, красочными переживаниями, а доброта всегда торжествует в твоей жизни! Поздравляю!

Поздравления с Днем доброты: картинки

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Пусть Международный день проявления доброты подарит тебе искреннее добро, даст понять, что, отдавая что-то положительное во Вселенную, ты получаешь гораздо больше. И я желаю, чтобы в твоей душе всегда нашлось место для чуткости, благих поступков и счастья!

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Поздравляю с Международным днем ​​проявления доброты и от души желаю никогда не терять веру во все хорошо! Всегда борись за справедливость и милосердие, помогай доброте победить зло. И пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в сердце твоем живет любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.

Поздравления с Днем доброты: картинки

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В Международный день проявления доброты желаю невероятных событий, искренних людей рядом и приятных новостей! Пусть этот день пройдет в кругу дорогих тебе людей, подарит добрые чудеса, нежность, улыбки и позитив, а все хорошее умножится на миллион! С праздником тебя!

Поздравления с Днем доброты: картинки

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Поздравляю с Международным днем ​​проявления доброты, подружка! Пусть каждый день дарит сердцу и душе любовь, радость и надежду. Пусть каждый близкий человек оставляет в твоей душе частицу собственной доброты и отзывчивости, а жизнь наполнится гармонией! Пусть у тебя на пути всегда будут только прекрасные возможности, а воспоминания обретаются золотым светом позитива!

Поздравления с Днем доброты: картинки

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Пусть доброта в сердце продолжит жить, а ты – одаривай своими яркими улыбками всех окружающих! Желаю в сердце теплоты и доброты в душе, гармонии, порядке и любви. Пусть тебя окружают только верные и преданные люди вокруг, пусть родные всегда будут благосклонны и великодушны. Поздравляю с Международным днем ​​проявления доброты!

Поздравления с Днем доброты: картинки

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Пусть Международный день проявления доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-нибудь хорошее и хорошее, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.

Поздравления с Днем доброты: стихи

Пусть будет в мире больше доброты,

Давайте вместе волшебство творить,

Осуществлять заветные мечты,

И только радость и улыбки всем дарить!



Не обязательно иметь нам миллион,

Чтоб добрые поступки явью стали!

Лишь бумеранга помните закон:

Вернется то, что вы другим послали!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Сегодня в мире отмечают

День проявленья доброты,

На тех, кто лишь права качает,

Не обращай вниманья ты,



А вот, кто добр и милосерден,

Тот похвалу и заслужил,

Мы — по планете все соседи,

Хочу, чтоб каждый славно жил,



И кто нуждается — поможем,

Поддержим в самый трудный час,

Ну а потом, быть может, тоже

Поддержит кто-нибудь и нас,



Всех в целом мире поздравляю

С Днем проявленья доброты

И светлой радости желаю,

Будь счастлив, весел также ты!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

С Днем доброты! Так пусть добро несет

Жизнь лучшую, где только лишь везет.

Друзья пускай любую грусть прогонят,

А добрые дела пусть жизнь навек наполнят.



Да здравствует чудесный, нужный день!

Пусть прогоняет он невзгод всех тень,

И счастью двери шире открывает,

А сердце радостью навечно наполняет.

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Пусть в нашем мире доброта

Владеет всем вокруг и всюду.

В сердцах искрится теплота

И каждый миг будет как чудо.



Пусть каждый в мире человек

Добрее станет и немного мягче.

Растает пусть обид и горя «снег»,

А каждый день наш станет ярче.

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Ты для доброты

Не ищи причин,

Нельзя быть по заказу

Добрым или злым.



Доброта из сердца,

Из души идет,

Доброта оплаты

И наград не ждет.



В День доброты желаю

Делиться ею щедро,

И не выбирать

Того, кто будет первым.



От доброты улыбки

Сияют пусть на лицах,

Доброта сама

Вернется к вам сторицей.

***

Спонтанно проявлять заботу,

Внимание и доброту

Сегодня всех вас призываю,

И теплый импульс всем я шлю.



Не ждите повода для слова,

Что дарит радость и любовь,

Пусть доброта, как стойкий вирус,

Навек проникнет в вашу кровь.

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

В этом мире суетливом,

Где хамят все там и тут,

Поступай всегда красиво,

Проявляя доброту.



Ведь тебе совсем несложно

Руку ближнему подать,

Чтобы смог он осторожно

Через лужу прошагать.



Или бабушке-соседке,

Что с базара держит путь,

Донести помочь все сетки,

Отдохнула чтоб чуть-чуть.



И заметишь, как теплее

Станет на твоей душе,

Мир сам делая добрее,

Злобу гонишь ты взашей!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Пусть в этот день спонтанной доброты

Откроются сердца и души наши,

И добрых, светлых помыслов цветы

Мир сделают чудеснее и краше!



Улыбки благодарности вспорхнут,

Как бабочки, легки, невероятны,

Пусть все на свете в этот день поймут:

Дарить добро легко и так приятно!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Не сможет наш мир жить без доброты,

Ведь миром должна править доброта!

А сделал ли добро сегодня ты,

Надеюсь, что ответом будет «да»!

Должны мы оставаться все людьми,

Для этого ведь нужно так немного!

Бездомную собаку накорми,

Слепого проведи через дорогу,

Кому-то лучезарно улыбнись,

И станет сразу ярче настроение!

Пускай добро приходит в нашу жизнь,

Даря только прекрасные мгновения!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Сегодня каждый будь внимательней

И важный миг не пропусти.

Тот случай очень занимательный

Акт бескорыстной доброты.



Быть может дряхлая старушка

На твоём встретится пути.

И ты поможешь ей послушно

На перекрёстке перейти.



А если не удастся много:

Не встретишь бабушку свою,

То брось хоть маленькую кроху

Голодной птичке воробью.



И я всем людям пожелаю

По жизни добрым быть всегда.

Пусть каждый в этом мире знает,

Что миром правит доброта.

Поздравления с Днем доброты: прикольные смс

Сегодня праздник доброты!

Улыбнитесь друг другу,

Забудьте все обиды,

И в вашей жизни счастье будет.



Будьте искренне сегодня,

Щедро счастьем делитесь,

На эмоции не скупитесь,

И на просьбу отзовитесь!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Не жди добра, не проси,

А сам вокруг всем дари,

Делай спонтанно добро,

И взамен не жди ничего,

Отдайся любви и теплу,

Найди ты свою похвалу,

Не ссорься и не ругайся,

А только взамен улыбайся!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Доброту проявляют спонтанно,

Доброта очень миру нужна.

Гостьей милой и самой желанной

В каждом доме бывает она.

Отправляют сегодня друг другу

Люди добрый такой поздравок,

И плывут по волшебному кругу

Пожелания целый денек.

Так давайте же будем дружить,

Доброту получать и дарить!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Всем людям нужна доброта и пусть побольше случается добрых дел! Желаю искренних проявлений хороших качеств и поступков, быть внимательными к другим и не стесняться проявить заботу!

***

Сегодня праздник доброты,

Давай же добрее станем,

И подарив друзьям цветы

Мы ведь нисколько не устанем,

И поддержав других теплом,

Мы все счастливей будем только,

Тогда веселье в каждый дом

Придет, оставшись там надолго!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Давайте сегодня спонтанно,

Проявим свою доброту.

Покажем мы серому миру,

Заботу свою, красоту.



Желаю я вам научиться,

Добро без причины вершить.

Давайте же будем мы лучше,

К прекрасному станем спешить!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

С Днем проявленья доброты!

Желаю радости и счастья.

Ко всем добрее станешь ты,

И все вдруг станет получаться.



Легко наладится твой быт,

В работе тоже будут взлеты,

Поток веселья закружит,

И унесет твои заботы!

Поздравления с Днем доброты: картинки

***

Сегодня праздник доброты!

Улыбнитесь друг другу,

Забудьте все обиды,

И в вашей жизни счастье будет.



Будьте искренне сегодня,

Щедро счастьем делитесь,

На эмоции не скупитесь,

И на просьбу отзовитесь!