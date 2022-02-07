Поздравления с Международным днем ​​стоматолога: картинки, открытки, проза, стихи и прикольные смс

Каждый год 9 февраля отмечают Международный день стоматолога. В этот профессиональный праздник так важно подарить яркие эмоции и поздравить самых родных людей и друзей, которые помогают следить за здоровьем полости рта. Поэтому ТСН.ua подготовил для вас приветствие с Днем стоматолога в прозе, стихах, смс, а также прикольных картинках.

Поздравление с Днем стоматолога: проза

Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником – международным днем ​​стоматолога! Спасибо за то, что ты и твои коллеги дарит нам ослепительные и здоровые улыбки! Я желаю, чтобы ты каждый день слышал слова благодарности от своих пациентов!

Поздравления с Днем стоматолога

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Поздравляю с Международным днем ​​стоматолога и от души желаю большого мастерства и неисчерпаемых сил, бравого таланта и великолепных работ, хорошего настроения и высокого достатка, благополучия в деятельности и счастья в жизни.

Поздравления с Днем стоматолога

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Все профессии важны, все профессии нужны. Хочется сказать огромное спасибо за профессионализм и преданность делу. Пусть все, что должно быть для счастья, обязательно будет. А каждый день станет еще одним поводом для того, чтобы доказать, что ваши успехи непреклонны.

Поздравления с Днем стоматолога

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Уважаемые стоматологи! Ваш труд неоценим, полезен и важен! Пусть время мы боимся заходить в кабинет к стоматологу, но мы знаем, что именно Вы делаете наши улыбки белоснежными, зубы ровными, а настроение хорошим! Спасибо за понимание, дружелюбие и профессионализм. С праздником!

Поздравления с Днем стоматолога

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Женщина – стоматолог! Это даже "круче", чем женщина космонавт. И «круче» разведчика. Космонавтом и разведчиком может стать каждый, а стоматологами – только самые бесстрашные женщины на свете. Потому что нет на свете ничего страшнее зубной боли! Мы гордимся вами и восхищаемся вами, наши милые стоматологи! С праздником вас.

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Поздравляю с Международным днем ​​стоматолога и от чистого сердца желаю легко и смело лечить любого пациента, браво и красиво справляться с любой проблемой, уверенно и стремительно двигаться к своим целям, пользоваться в любом обществе и всегда оставаться отличным профессионалом своей дела.

Поздравления с Днем стоматолога

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Поздравляю с Международным днем ​​стоматолога! Хочу пожелать большой удачи и неизбежного успеха, отличной работы и бравого мастерства, высокого достатка и несомненного профессионализма, счастья в личной жизни и любви родных сердец.

Поздравления с Днем стоматолога

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В Международный день стоматолога выражаем уважение этой нелегкой профессии. Искренних белоснежных улыбок и ежедневного отличного настроения. Пусть проблемы с зубами вас не касаются.

Поздравления с Днем стоматолога

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Сегодня День стоматолога, а это значит – сегодня День твоих волшебных рук, моя дорогая! Сколько лет эти золотые руки творят чудеса, побеждают боль и делают красоту! Сегодня День стоматолога, а значит День твоего щедрого сердца, которое ты подарила мне когда-то. И в этот день я поднимаю бокал за твои волшебные руки и за твое любящее сердце!

Поздравления с Днем стоматолога

***

Поздравляю с профессиональным праздником – Международным днем ​​стоматолога! Спасибо за то, что дарите нам ослепительные и здоровые улыбки! Я желаю, чтобы каждый день вы слышали слова благодарности от своих пациентов!

Поздравления с Днем стоматолога: стихи

Стоматолог — добрый врач!

Зубки от него не прячь.

Он поможет, исцелит

Кариес, пародонтит.



Мы желаем Вам здоровья,

Счастья, радости, тепла.

Жизни легкой, беззаботной,

Света, благости, добра.



Вам желаем комплиментов.

Щедрых, смелых пациентов,

Чтоб они Вас не боялись

И пошире улыбались.

Поздравления с Днем стоматолога

***

Путь к успеху твой недолог,

Ты же супер стоматолог,

И боится, как огня,

Вредный кариес тебя!



С твоим Днем! Живи красиво,

Интересно и счастливо,

Чтобы радость через край,

В личной жизни — сладкий рай!

Поздравления с Днем стоматолога

***

Немного боимся, под дверью дрожим,

И ждем приглашения к вам, словно пытку,

Но все же мы вашим трудом дорожим,

Ведь можете нам подарить вы улыбку!



Улыбку большую, во все тридцать два,

Вы сделать, способны, от боли избавить,

Примите ж сейчас от народа слова

Мы всех стоматологов жаждем поздравить!



Пусть будет рука и тверда и легка,

Пусть будет зарплата равна президентской,

И пусть благодарными будут всегда,

Входящие в ваш кабинет пациенты!

Поздравления с Днем стоматолога

***

С днем стоматолога вас поздравляю!

Твердости духа и счастья желаю!

Новых открытий в профессии вашей,

Чтобы улыбки вы делали краше.



Добрых, успешных, надежных клиентов.

Много прекрасных, веселых моментов.

Благополучия вам и находок.

Вы — уважаемый наш самородок!

Поздравления с Днем стоматолога

***

С днем стоматолога я поздравляю,

Желаю терпения я вам и сил,

Ведь ваша профессия уникальна,

Идет к вам лечиться весь мир.



Желаю крепкого здоровья,

Радости, успехов море,

Быть к труду всегда готовым,

Самый лучший стоматолог!

***

Спешу поздравить с Днем дантиста!

Доход пусть ввысь растет всегда,

Работай качественно, быстро

И кайф лови лишь от труда!



Приводят пусть твои клиенты

К тебе родню, своих друзей!

Лишь для тебя все комплименты,

Ты ас в профессии своей!

Поздравления с Днем стоматолога

***

С днем стоматолога вас поздравляю!

Твердости духа и счастья желаю!

Новых открытий в профессии вашей,

Чтобы улыбки вы делали краше.



Добрых, успешных, надежных клиентов.

Много прекрасных, веселых моментов.

Благополучия вам и находок.

Вы — уважаемый наш самородок!

Поздравления с Днем стоматолога

***

Благодарных Вам клиентов,

И рука чтоб не дрожала,

В жизни радостных моментов

Было чтоб у Вас не мало.



Пусть улыбкою красивой

Труд ваш будет награжден,

Жизни только Вам счастливой,

Пусть достаток спешит в дом.



И сердечно поздравляя

С праздником профессиональным,

Стоматолог гениальный,

В труде роста Вам желаем!

Поздравления с Днем стоматолога

***

Желаю зубки всем лечить,

Клиентов множество иметь,

Здоровье людям всем дарить,

Самим вовеки не болеть!



Пускай любимая работа

Большой доход несет всегда!

Пускай жизнь будет слаще меда,

Все остальное — ерунда!

Поздравления с Днем стоматолога

***

В международный праздник ваш

Хочу от всего сердца поблагодарить,

Умеете профессионально

Вы людям счастье подарить.



Желаю сил, здоровья, процветания,

Пусть будет все у вас в порядке.

И благодарных пациентов

Всегда имелось чтоб в достатке.

Поздравления с Днем стоматолога: прикольные смс

Всех стоматологов с праздником поздравляем,

Карьерного роста, удачи, желаем,

Пусть вас ценят, уважают всегда,

Примите от пациентов благодарности слова.

Поздравления с Днем стоматолога

***

С профессиональным праздником от души поздравляем,

Удачи, выдержки, терпения искренне вам желаем,

Благодарных пациентов вам, везения,

И всегда отличного настроения.

Поздравления с Днем стоматолога

***

Лучшей профессии в мире не найти,

Голливудскую улыбку людям дарите вы,

Примите в праздник благодарности слова,

Всех благ, улыбок вам, добра.

Поздравления с Днем стоматолога

***

В день стоматолога – бесплатное лечение,

Это всех врачей обоюдное решение,

От пациентов сегодня отбоя нет,

Все шлют вам поздравительный привет.

Поздравления с Днем стоматолога

***

С тревогой в кабинет ваш заходят,

С улыбкой радостной всегда выходят,

Стоматологи, честь вам и хвала,

Примите в праздник благодарности слова.

***

Стоматологи, вы дарите здоровье и красоту,

Осуществляете пациентов заветную мечту,

С праздником вас поздравляем,

Во всём успехов и везения желаем.

Поздравления с Днем стоматолога

***

Вы сегодня виновники торжества,

Для вас, стоматологи, благодарности слова,

Пускай в работе всё будет отлично,

И всё в ажуре в жизни личной.

Поздравления с Днем стоматолога

***

С днём стоматолога вас поздравляем,

Всех благ, достатка искренне желаем,

Пускай работа вам приносит вдохновение,

И всегда отличным будет настроение.

Поздравления с Днем стоматолога

***

Стоматологи, хвала вам и честь,

Ваших заслуг, скажем честно, не счесть,

Дарите улыбку голливудскую легко,

Дай Бог, чтоб вам во всём везло.

Поздравления с Днем стоматолога

***

Стоматологи – врачи великого мастерства,

Ваша профессия требует особого труда,

Перед вами рты широко все раскрывают,

И с праздником искренне поздравляют.