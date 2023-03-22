Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поздравления с Международным днем таксиста в 2023 году: картинки на украинском, проза и стихи

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
70
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поздравления с Международным днем таксиста в 2023 году: картинки на украинском, проза и стихи

Международный день таксиста: поздравления, картинки. / Фото: Pexels

22 марта отмечается Международный день таксиста. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых, связанных с этой профессией. ТСН.ua подготовил для вас приветствие на День таксиста.

22 марта таксисты по всему миру отмечают свой профессиональный праздник, получают теплые слова поздравлений, прикольные и милые картинки, подарки от близких и друзей.

Праздник был создан в честь первого появления на улицах Великобритании специально обустроенных для перевозки пассажиров автомобилей, в которых находились счетчики. В Лондоне эти счетчики называли "таксиметр" — от французского слова "такс" (плата) и греческого "метрон" (измерение). С этого момента индивидуальный городской транспорт получил название "такси".

День таксиста: приветствие в стихах и прозе

В любое время, в любую погоду,
Таксист доставляет повсюду людей,
Желаю тебе в день таксиста здоровья,
Беспечных и радостных рабочих дней.
Желаю прекрасных, счастливых дорог,
Клиентов довольных, доставленных в срок.

День таксиста: картинки / © ТСН.ua
День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Что пожелать таксисту в его праздник? Отсутствие патрульных на твоей дороге, побольше денежных заказов и отзывчивых и щедрых клиентов. Чтобы верное авто ни разу не ломалось, не беспокоил в зиму гололед, а летом не подводил кондиционер.

День таксиста: картинки / © ТСН.ua
День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Водишь ловко ты машину,
Каждый день за руль садишься,
По своим заявкам едешь,
За клиентами ты мчишься,
С днем таксиста поздравляем
От души тебя сейчас,
Будет гладкой пусть дорога,
Не иссякнет сил запас!

День таксиста: картинки / © ТСН.ua
День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и всюду успевать, знать правильный путь и добрый путь, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.

День таксиста: картинки / © ТСН.ua
День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Всех таксистов поздравляю
С их прекрасным днем.
Пусть зеленым только светит
Светофор вам огоньком.

Счастья вам, дорог открытых
И в работе и в судьбе.
Чтоб всегда уютно было
На своем стальном коне.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Поздравления
Дата публикации
Просмотры
70
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация