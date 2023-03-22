Поздравления с Международным днем таксиста в 2023 году: картинки на украинском, проза и стихи

22 марта отмечается Международный день таксиста. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых, связанных с этой профессией. ТСН.ua подготовил для вас приветствие на День таксиста.
22 марта таксисты по всему миру отмечают свой профессиональный праздник, получают теплые слова поздравлений, прикольные и милые картинки, подарки от близких и друзей.
Праздник был создан в честь первого появления на улицах Великобритании специально обустроенных для перевозки пассажиров автомобилей, в которых находились счетчики. В Лондоне эти счетчики называли "таксиметр" — от французского слова "такс" (плата) и греческого "метрон" (измерение). С этого момента индивидуальный городской транспорт получил название "такси".
День таксиста: приветствие в стихах и прозе
В любое время, в любую погоду,
Таксист доставляет повсюду людей,
Желаю тебе в день таксиста здоровья,
Беспечных и радостных рабочих дней.
Желаю прекрасных, счастливых дорог,
Клиентов довольных, доставленных в срок.
***
Что пожелать таксисту в его праздник? Отсутствие патрульных на твоей дороге, побольше денежных заказов и отзывчивых и щедрых клиентов. Чтобы верное авто ни разу не ломалось, не беспокоил в зиму гололед, а летом не подводил кондиционер.
***
Водишь ловко ты машину,
Каждый день за руль садишься,
По своим заявкам едешь,
За клиентами ты мчишься,
С днем таксиста поздравляем
От души тебя сейчас,
Будет гладкой пусть дорога,
Не иссякнет сил запас!
***
Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и всюду успевать, знать правильный путь и добрый путь, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.
***
Всех таксистов поздравляю
С их прекрасным днем.
Пусть зеленым только светит
Светофор вам огоньком.
Счастья вам, дорог открытых
И в работе и в судьбе.
Чтоб всегда уютно было
На своем стальном коне.
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