Поздравления с Международным днем таксиста в 2023 году: картинки на украинском, проза и стихи

22 марта отмечается Международный день таксиста. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых, связанных с этой профессией. ТСН.ua подготовил для вас приветствие на День таксиста.

22 марта таксисты по всему миру отмечают свой профессиональный праздник, получают теплые слова поздравлений, прикольные и милые картинки, подарки от близких и друзей.

Праздник был создан в честь первого появления на улицах Великобритании специально обустроенных для перевозки пассажиров автомобилей, в которых находились счетчики. В Лондоне эти счетчики называли "таксиметр" — от французского слова "такс" (плата) и греческого "метрон" (измерение). С этого момента индивидуальный городской транспорт получил название "такси".

День таксиста: приветствие в стихах и прозе

В любое время, в любую погоду,

Таксист доставляет повсюду людей,

Желаю тебе в день таксиста здоровья,

Беспечных и радостных рабочих дней.

Желаю прекрасных, счастливых дорог,

Клиентов довольных, доставленных в срок.

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Что пожелать таксисту в его праздник? Отсутствие патрульных на твоей дороге, побольше денежных заказов и отзывчивых и щедрых клиентов. Чтобы верное авто ни разу не ломалось, не беспокоил в зиму гололед, а летом не подводил кондиционер.

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Водишь ловко ты машину,

Каждый день за руль садишься,

По своим заявкам едешь,

За клиентами ты мчишься,

С днем таксиста поздравляем

От души тебя сейчас,

Будет гладкой пусть дорога,

Не иссякнет сил запас!

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и всюду успевать, знать правильный путь и добрый путь, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.

День таксиста: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Всех таксистов поздравляю

С их прекрасным днем.

Пусть зеленым только светит

Светофор вам огоньком.



Счастья вам, дорог открытых

И в работе и в судьбе.

Чтоб всегда уютно было

На своем стальном коне.

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