Поздравления с Международным днем врача 2022: картинки на украинском, проза и стихи

3 октября – Международный день врача. По этому случаю присылайте поздравления знакомым, друзьям, близким, работающим в этой сфере. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Международным днем врача в прозе, стихах, картинках.
Поздравление с Днем врача в прозе
Поздравляю с Днем врача и желаю, что сегодня в руках были цветы, а не история болезни! А мысленно не сложные задачи, а хорошие беззаботные мысли! Пусть каждый день приносит порцию счастья и вдохновения.
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Как хорошо поздравлять тебя не по поводу недуга, а из-за профессионального праздника Дня врача! Твоя работа очень нужна и важна для людей, поэтому от всего сердца желаю добиваться успехов, а также иметь светлое личное счастье!
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В День врача я тебя поздравляю и желаю, чтобы каждый день на работе приносил только положительные эмоции, а пациенты всегда прислушивались и быть вежливыми! Пусть не угасает любовь к медицине, а зарплата всегда растет!
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Поздравляю с Днем врача и желаю немало воодушевления и вдохновения, чтобы каждый день заботиться о пациентах. Пусть не бывает заболеваний, которые вам не удастся вылечить, а также остается достаточно времени вне работы! С праздником!
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Поздравляю с Днем врача и желаю, чтобы собственное здоровье никогда не подводило, кошелек никогда не резвился, а люди ценили твою работу. Не зря врачей называют ангелами в белых халатах, поэтому терпения, удачи и сил в работе!
С Международным днем врача: стихи
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично —
Как на работе, так и в личном!
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Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаянья, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!
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С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Быть предначертано судьбой.
Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.
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С Днем врача от души поздравляю,
И желаю успеха в работе,
Мира в доме, уюта желаю,
Пусть уходят печали, заботы!
Много счастья, сияния улыбок,
Непременно задора, тепла,
Жить без промахов и без ошибок,
Среди радости, мира, тепла!
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Помочь пациентам бывает непросто,
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед — результатов в работе весомых.
Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравленья сегодня примите.