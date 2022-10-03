Поздравления с Международным днем врача 2022: картинки на украинском, проза и стихи

3 октября – Международный день врача. По этому случаю присылайте поздравления знакомым, друзьям, близким, работающим в этой сфере. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Международным днем врача в прозе, стихах, картинках.

Поздравление с Днем врача в прозе

Поздравляю с Днем врача и желаю, что сегодня в руках были цветы, а не история болезни! А мысленно не сложные задачи, а хорошие беззаботные мысли! Пусть каждый день приносит порцию счастья и вдохновения.

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Как хорошо поздравлять тебя не по поводу недуга, а из-за профессионального праздника Дня врача! Твоя работа очень нужна и важна для людей, поэтому от всего сердца желаю добиваться успехов, а также иметь светлое личное счастье!

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В День врача я тебя поздравляю и желаю, чтобы каждый день на работе приносил только положительные эмоции, а пациенты всегда прислушивались и быть вежливыми! Пусть не угасает любовь к медицине, а зарплата всегда растет!

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Поздравляю с Днем врача и желаю немало воодушевления и вдохновения, чтобы каждый день заботиться о пациентах. Пусть не бывает заболеваний, которые вам не удастся вылечить, а также остается достаточно времени вне работы! С праздником!

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Поздравляю с Днем врача и желаю, чтобы собственное здоровье никогда не подводило, кошелек никогда не резвился, а люди ценили твою работу. Не зря врачей называют ангелами в белых халатах, поэтому терпения, удачи и сил в работе!

С Международным днем врача: стихи

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.



Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни всё отлично —

Как на работе, так и в личном!

***

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах — успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаянья, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

***

С Международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.



Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Быть предначертано судьбой.



Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.

***

С Днем врача от души поздравляю,

И желаю успеха в работе,

Мира в доме, уюта желаю,

Пусть уходят печали, заботы!



Много счастья, сияния улыбок,

Непременно задора, тепла,

Жить без промахов и без ошибок,

Среди радости, мира, тепла!

***

Помочь пациентам бывает непросто,

Желаем вам сил и терпения роста.

Желаем решений так долго искомых,

И вслед — результатов в работе весомых.



Желаем здоровья, зарплаты достойной,

Диагнозов точных, дежурств поспокойней,

Держать руку твердо на пульсе открытий.

Врачи, поздравленья сегодня примите.

Картинки с днем врача: на украинском языке

Картинки с Международным днем врача / Фото: ТСН.ua

Картинки с Международным днем врача / Фото: ТСН.ua

Картинки с Международным днем врача / Фото: ТСН.ua

Картинки с Международным днем врача / Фото: ТСН.ua