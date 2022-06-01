Поздравления с Международным днем защиты детей 2022 года: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

1 июня ежегодно отмечают Международный день защиты детей. Не забудьте подарить немного праздника самым молодым украинцам, которые так нуждаются в хорошем настроении в эти трудные времена. ТСН.ua подготовил подборку теплых поздравлений в Международный день защиты детей: картинки на украинском, стихи и прозу.

Международный день защиты детей: история праздника

Каждый год в первый день лета, 1 июня, во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Решение о создании такого праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин 1949 года в Париже. Основание такого дня инициировали из-за того, что во многих странах мира осталось немало детей без родителей и крова после Второй мировой войны.

Впервые Международный день защиты детей отпраздновали в 50 странах уже в следующем 1950 году. С тех пор событие стало одним из самых масштабных во всем мире. Главная цель праздника – привлечь внимание общественности, правительственных учреждений и организаций к проблемам, направленным на реализацию разнообразных мер по обеспечению благосостояния детей в мире.

Существует даже отдельный символ этого дня – зеленый флаг, на котором изображена планета Земля, а вокруг нее – фигурки детей разных рас и национальностей.

Международный день защиты детей: приветствие в прозе

В первый летний день в Украине, как и во всем мире, отмечают хороший и радостный праздник – День защиты детей. Дорогие дети! Вы – будущее нашего государства, которое формируется в настоящем. Так что настойчиво овладевайте знаниями, творчески мыслите, развивайте свои способности, чтобы стать достойным гражданином Украины.

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Дети – маленькие частицы большого счастья, имя которому – Жизнь! Дети – это чудо, наполняющее жизнь каждого взрослого искренней радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви, заботе и родительской ласке! Так хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В День защиты детей желаю каждому ребенку крепкой семьи и всего необходимого для беззаботного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких жителей нашей земли будет здоров и счастлив.

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Поздравляю с днем защиты детей! Желаю благополучия в каждой семье. Счастливые искренние детские глаза. Здоровья и изобилия, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания. Берегите детей, они ведь наше продолжение!

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Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут для них сиять миллионы красивых звезд.

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Дети – это безграничная еще не испорченная искренность и откровенность. Их будущее зависит от нас. Наше будущее зависит от них. Дети – это ангелы. Они не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, не знающем, что такое жестокость, боль и насилие. Давайте создадим для них такой мир вместе!

Международный день защиты детей: стихи к празднику

Пускай всегда на этом свете

Будут счастливы все дети!

Пусть детство дарит наслаждение

Деткам всем, без исключения!



Я вам желаю, детвора,

Веселья, радости, добра!

У вас у всех пусть будет дом,

Пускай уютно будет в нем!



Пускай родители вас любят,

Глядят, ласкают и голубят,

И говорят, как можно чаще,

Что вы их жизнь и вы их счастье!

***

Хочу, чтоб дети всей земли

Спокойно жили, не страдая.

Пускай купаются в любви,

Смеются радостно, играют.



Пусть не болеют никогда,

И их никто не обижает.

Пусть будут счастливы всегда,

Пусть Бог от бед их защищает.

***

День защиты-праздник славный,

Поздравляем всех детей

И желаем папам, мамам,

Защищать их посильней!



Дети-это цветы жизни,

Нужно ими дорожить,

И хотим мы в этот праздник

Им улыбку подарить!

***

Любите детишек, поменьше ругайте,

Дарите любовь им и солнечный свет,

Почаще целуйте их и обнимайте,

Тогда они счастье подарят в ответ!



Желаю всем деткам отличного детства,

Игрушек побольше и вкусных конфет,

Не знать никогда ни печали, ни бедствий

И счастливо в мире прожить много лет!

***

Всем детям Земли пожелать хочу счастья,

Чтоб не было в мире ни бед, ни ненастья,

Чтоб мир на планете нашей царил,

Чтоб каждый ребёнок счастливым был

И пусть у каждого будет семья,

От чистого сердца желаю, друзья!

Международный день защиты детей: картинки на украинском языке

Международный день защиты детей: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / Фото: ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / Фото: ТСН.ua