Поздравления с Международным днем защиты детей 2022 года: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 106k
- Время на прочтение
- 3 мин
Поздравления с Днем защиты детей в 2026 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи
20 ноября украинцы празднуют День защиты детей. Не забудьте подарить немного праздника самым молодым украинцам, которые так нуждаются в хорошем настроении в эти трудные времена. ТСН.ua подготовил подборку теплых поздравлений в Международный день защиты детей: картинки на украинском, стихи и прозу.
Напомним, что до 30 мая 2025 года в Украине День защиты детей праздновался 1 июня. Однако по указу президента Владимира Зеленского дата празднования была перенесена на Всемирный день ребенка (20 ноября).
Международный день защиты детей: поздравления в прозе
Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю каждому ребенку счастливого детства, исполненного веселых приключений, интересных открытий, верной дружбы и осуществления самых заветных мечтаний. Пусть рядом всегда будут любящие люди, которые поддержат, защитят и помогут справиться с любыми трудностями. Желаю всем детям крепкого здоровья, мирного неба и как можно больше поводов для улыбок!
***
С Днем защиты детей! Пусть детские годы будут наполнены любовью, заботой, семейным уютом и приятными воспоминаниями. Желаю малышам расти здоровым, любознательным и уверенным в собственных силах, смело мечтать и открывать для себя мир. Родителям желаю терпения, мудрости и радости каждого достижения своих детей. Пусть в каждой семье царят согласие и взаимопонимание!
***
Поздравляю с Днем защиты детей! Пусть у каждого мальчика и каждой девочки есть возможность учиться, играть, находить друзей и строить планы на будущее. Желаю, чтобы детские годы проходили под мирным небом, в безопасности и любви. Пусть все дети будут защищены от опасностей, а их самые смелые мечты обязательно сбываются!
***
С праздником маленьких мечтателей! Пусть детские глаза всегда сияют от счастья, сердца будут исполнены доброты, а каждый новый день приносит интересные приключения и приятные неожиданности. Желаю каждому ребенку иметь любящую семью, настоящих друзей и взрослых, которым можно доверять. Пусть в жизни будет много объятий, искреннего смеха, подарков и исполненных желаний!
***
Примите искренние поздравления с Днем защиты детей! Пусть этот праздник напоминает взрослым об ответственности за детское счастье, безопасность и будущее. Желаю всем детям крепкого здоровья, интересной учебы, увлекательных путешествий и незабываемых каникул. Пусть каждый ребенок чувствует себя нужным, любимым и защищенным, а родители всегда находят силы и возможности дарить своим малышам счастливое детство!
Международный день защиты детей: стихи к празднику
С Днем защиты детей поздравляем искренне,
Желаем радости, счастья и мира!
Пусть солнышко светит, радуга смеется,
А все, что задумали, легко удается.
Пусть будут интересны ежедневно открытия,
Приятные сюрпризы и счастливая жизнь.
Пусть рядом всегда будут родные и друзья,
А уныние обходит всех вас в округе!
***
Детство — это сказка, где мечты живут,
Где счастье и радость на каждом шагу ждут.
Пусть все дети здоровыми растут,
А добрые взрослые всегда ограждают!
Желаем солнца, тепла и добра,
Чтобы судьба была счастлива у каждого была.
Пусть мирное детство дарит вам мир,
А радость и улыбки длятся много лет!
***
Пусть небо над вами безоблачным бывает,
Пусть каждый ребенок счастливо растет.
Да будет в доме любовь и тепло,
Чтобы горе и тревога вас не нашло.
Желаем мира, здоровья, добра,
Чтобы радость в сердце жила ежедневно.
Пусть мечты детские исполнятся все,
А счастье усмехнется в каждой семье!
***
Маленькие принцессы и отважные герои,
Пусть счастье ждет вас с весной!
Пусть солнечные утренники дарят тепло,
Чтобы каждому радостно и весело было.
Желаем друзей, веселых приключений,
Интересных книг и сладких щедрот.
Пусть мечты сбудутся, пусть радость не угаснет,
А ваше детство будет прекрасно!
***
Пусть детский смех раздается,
Пусть любовь всех объединяет.
Пусть каждый дом теплом согревает,
А каждый ребенок чувствует счастье.
Да будут рядом хорошие люди,
Которые поддержат всюду.
Здоровья, мира и добра,
Чтобы судьба светлая была!