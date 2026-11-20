Поздравления с Международным днем защиты детей 2022 года: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Поздравление с Днем защиты детей 2026 года / © pexels.com

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Напомним, что до 30 мая 2025 года в Украине День защиты детей праздновался 1 июня. Однако по указу президента Владимира Зеленского дата празднования была перенесена на Всемирный день ребенка (20 ноября).

Международный день защиты детей: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю каждому ребенку счастливого детства, исполненного веселых приключений, интересных открытий, верной дружбы и осуществления самых заветных мечтаний. Пусть рядом всегда будут любящие люди, которые поддержат, защитят и помогут справиться с любыми трудностями. Желаю всем детям крепкого здоровья, мирного неба и как можно больше поводов для улыбок!

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С Днем защиты детей! Пусть детские годы будут наполнены любовью, заботой, семейным уютом и приятными воспоминаниями. Желаю малышам расти здоровым, любознательным и уверенным в собственных силах, смело мечтать и открывать для себя мир. Родителям желаю терпения, мудрости и радости каждого достижения своих детей. Пусть в каждой семье царят согласие и взаимопонимание!

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Поздравляю с Днем защиты детей! Пусть у каждого мальчика и каждой девочки есть возможность учиться, играть, находить друзей и строить планы на будущее. Желаю, чтобы детские годы проходили под мирным небом, в безопасности и любви. Пусть все дети будут защищены от опасностей, а их самые смелые мечты обязательно сбываются!

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С праздником маленьких мечтателей! Пусть детские глаза всегда сияют от счастья, сердца будут исполнены доброты, а каждый новый день приносит интересные приключения и приятные неожиданности. Желаю каждому ребенку иметь любящую семью, настоящих друзей и взрослых, которым можно доверять. Пусть в жизни будет много объятий, искреннего смеха, подарков и исполненных желаний!

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Примите искренние поздравления с Днем защиты детей! Пусть этот праздник напоминает взрослым об ответственности за детское счастье, безопасность и будущее. Желаю всем детям крепкого здоровья, интересной учебы, увлекательных путешествий и незабываемых каникул. Пусть каждый ребенок чувствует себя нужным, любимым и защищенным, а родители всегда находят силы и возможности дарить своим малышам счастливое детство!

Международный день защиты детей: стихи к празднику

С Днем защиты детей поздравляем искренне,

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Желаем радости, счастья и мира!

Пусть солнышко светит, радуга смеется,

А все, что задумали, легко удается.

Пусть будут интересны ежедневно открытия,

Приятные сюрпризы и счастливая жизнь.

Пусть рядом всегда будут родные и друзья,

А уныние обходит всех вас в округе!

***

Детство — это сказка, где мечты живут,

Где счастье и радость на каждом шагу ждут.

Пусть все дети здоровыми растут,

А добрые взрослые всегда ограждают!

Желаем солнца, тепла и добра,

Чтобы судьба была счастлива у каждого была.

Пусть мирное детство дарит вам мир,

А радость и улыбки длятся много лет!

***

Пусть небо над вами безоблачным бывает,

Пусть каждый ребенок счастливо растет.

Да будет в доме любовь и тепло,

Чтобы горе и тревога вас не нашло.

Желаем мира, здоровья, добра,

Чтобы радость в сердце жила ежедневно.

Пусть мечты детские исполнятся все,

А счастье усмехнется в каждой семье!

***

Маленькие принцессы и отважные герои,

Пусть счастье ждет вас с весной!

Пусть солнечные утренники дарят тепло,

Чтобы каждому радостно и весело было.

Желаем друзей, веселых приключений,

Интересных книг и сладких щедрот.

Пусть мечты сбудутся, пусть радость не угаснет,

А ваше детство будет прекрасно!

***

Пусть детский смех раздается,

Пусть любовь всех объединяет.

Пусть каждый дом теплом согревает,

А каждый ребенок чувствует счастье.

Да будут рядом хорошие люди,

Которые поддержат всюду.

Здоровья, мира и добра,

Чтобы судьба светлая была!

Международный день защиты детей: картинки на украинском языке

Международный день защиты детей: картинки / © ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / © ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / © ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / © ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / © ТСН.ua

Международный день защиты детей: картинки / © ТСН.ua

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