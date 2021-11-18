Поздравления с Новым Годом 2022, годом Тигра в стихах, прозе, открытках, прикольных смс

Уже совсем скоро придет Новый год 2022 года, год Тигра. А это значит, что пора подготовить для родных, любимых, друзей и коллег искренние пожелания всего самого лучшего в грядущем году. ТСН.ua подготовил романтические, прикольные и душевные поздравления с Новым годом 2022 года в стихах и прозе, которые помогут вам быть оригинальными.

Новогодние поздравления на год Тигра: какими они должны быть

Готовясь поздравлять самых близких людей с годом Синего Тигра, необходимо сначала узнать больше о символе Нового года 2022. Ведь от этого будет зависеть и текст поздравления.

Тигр — это сильное и могучее животное, которое может достичь своей цели всего лишь одним прыжком. Его не останавливают препятствия на пути. Поэтому важно, чтобы поздравления с Новым годом 2022 включали пожелания достижения поставленной цели, получения энергии для новых начинаний и крепкого здоровья.

Также символ будущего года еще очень любознательный, он пытается интересоваться всем, что окружает его. Поэтому, когда вы готовите новогодние поздравления для коллег, обязательно пожелайте им не останавливаться на достигнутом, идти вперед и совершенствовать свой профессионализм.

Красивые новогодние поздравления на год Тигра в стихах и прозе

С Новым 2022 Годом!

Совсем скоро Быка на посту заменит Тигр. Пусть он принесет вам крепкого здоровья и побольше денег, отвратит все неудачи, наградит только хорошим настроением и радостью на все последующие 12 месяцев! Пусть в грядущем году все начинания заканчиваются только успехом!

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С наступающим Новым годом 2022! Желаю вам радости и тепла. Пусть в вашем доме навсегда поселятся счастье, доброта, взаимопонимание и уважение. Пусть ваша жизнь наполнится яркими красками, а проблемы и неудачи обходят вас стороной. Желаем прекрасного настроения на ближайшие 365 дней. Пусть 2022 год принесет вам положительные моменты и приятные события, а все плохое — останется в прошлом году.

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Поздравления с Новым Годом 2022

Время сквозь пальцы песком утекает,

Буднями мчатся недели, года!

Привычный уклад зимний праздник меняет,

Когда вокруг ёлки, огни, суета!

Так пусть в эти дни волшебство приключится,

Магия праздничных, радостных дней!

И сказка к вам в дверь в тот же миг постучится,

Желания ваши исполнив скорей!

***

Пусть отзовется искоркой тепла,

Этот праздник славный в сердце каждом,

Так, чтоб душа от счастья расцвела,

И чтобы сказкой стала жизнь однажды!

Он воплотит заветные мечты,

Самые прекрасные и смелые надежды,

И в мире станет больше доброты.

В этот праздник зимний, белоснежный!

Прикольные новогодние поздравления с годом Тигра в прозе и стихах

Смешные поздравления с Новым Годом 2022

С Новым 2022 годом! Желаю ничего не пропускать в грядущем году – ни мечту, за которую нужно бороться, ни проект, который нужно сдать раньше времени, ни урок, где чему можно научиться. А также желаю стройного тела и толстого кошелька, маленькой яхты, маленькой виллы и маленького миллионного состояния!

***

Новый год – это замечательный праздник, когда ангелам, волшебникам и феям приходится работать сверх норм, чтобы приносить радость и улыбки не только детям, но и взрослым. Поэтому желаю, чтобы все твои пожелания были сформулированы и под бой курантов отправились в небесную канцелярию. Пусть ответ придет как можно скорее, и все твои мечты сбываются! Желаю в 2022 году побить личный рекорд по исполнению заветных желаний!

***

Новогодние поздравления 2022

Старый год уже устал —

Все, что было, нам отдал.

И идет ему замена

С бородою до колена —



Это славный Дед Мороз

Новый год в мешке принес!

Открывайте двери настежь

И встречайте это счастье.



На подарки не скупитесь,

Радуйтесь и веселитесь.

И когда наступит час

Новый год поздравит вас!

***

Пусть летят желанья наши ввысь, до самых до небес —

Все мечтанья станут краше в новогодний час чудес!

Праздник дарит вдохновенье, ищем лучшие слова,

Пусть растают сожаленья, ведь надежда вновь жива!



Новый Год подарит сказку, к новой жизни подтолкнет,

Все эмоции раскрасив, славный стимул нам дает!

Так давайте веселиться, танцевать, шутить, гулять —

Только к лучшему стремиться, всех красиво поздравлять!

Поздравления с Новым Годом 2022 для родных – стихи и проза

Маме С Новым Годом 2022

Дорогая мамочка! Поздравляю с Новым 2022 годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом, чтобы впереди ждали только чудесные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть грядущий год Тигра будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями от твоих детей.

***

Сестренка! С Новым 2022 годом! Желаю осуществления задуманных планов, легкого разрешения сложных ситуаций, океана любви, здоровья, легкости в жизни и отсутствия проблем!

***

Папе С Новым Годом 2022

Старый год ушел, мосты сжигая,

Новый год торопится-идет.

Пусть он всем нам, мама дорогая,

Радости и счастья принесет!



Поздравляю, мама, с Новым годом!

И желаю мира и добра,

И, конечно, праздничной погоды —

Солнышка веселого с утра!

***

Милый папа, с годом новым,

Пусть несет он море счастья, денег,

Годы пусть умножит, и проблемы разрешит.

Уберет все, что не надо, обласкает, рассмешит.

И рассвет встречая новый, в Новом, следующем году,

Пусть под елочку положит обязательно сундук,

Полный красок, впечатлений, дружбы, радости, идей,

И конечно с вдохновеньем — ярким новым впечатленьем.

Нет тебя для нас родней.

Новогодние поздравления с годом Тигра для любимых

Поздравления в Год Тигра

Моя родная девочка! В эту новогоднюю ночь, под колокольный звон курантов! Я хочу пожелать тебе гармонии в жизни. Теплая и светлая! Красота, пусть она окружает тебя во всем! И пусть звездопад желаний обрушится на тебя. И мгновенно исполнится все заветное, закружив тебя в водовороте – счастье!

***

Мой любимый, поздравляю тебя с Новым 2022 годом, пусть этот праздник будет одним из многих счастливых дней нашей с тобой жизни. Пусть каждый день в году, а не только Новый Год, будет наполнен торжественной радостью и ожиданием чуда. Желаю нам обоим получить от будущего года все, чего мы хотим.

***

С Новым Годом 2022 - открытка для супруга

Пора волшебной, доброй сказки,

Жена любимая, пришла.

Пусть год грядущий будет ласков,

Подарит море пусть тепла.



Пускай все то, чего ты хочешь

Скорее явью воплотится,

Задумай чудо этой ночью

И пусть оно с тобой случится.

***

С новым годом, милый мой супруг,

Пусть не будет между нами вьюг,

Пусть зимой нам соловьи поют,

В доме будут радость и уют.



Год ушедший пусть уносит вдаль

Ссоры, недомолвки и печаль,

Ну а год, что наступает вновь —

Нашу крепче сделает любовь!

Поздравление с Новым Годом 2022, годом Тигра друзьям в стихах и прозе

Новогодние поздравления для друзей

Дорогой друг! Сегодня я хочу поздравить тебя с волшебным праздником – Новым 2022 годом! В этот прекрасный день хочу тебе пожелать реализации всех планов и мечтаний, достижения любых целей! Пусть в твоем доме всегда царят мир, взаимная поддержка, семейный уют и согласие! Всегда оставайся на позитиве!

***

Друзья! Пусть год Тигра щедро вознаградит вас, принесет бесконечное количество приятных моментов, успеха в делах и настоящую любовь. Желаю благополучия вам и вашим родным, как можно больше достижений и претворения в жизнь самых заветных желаний. Пусть праздничная атмосфера сопровождает вас на протяжении всего грядущего года.

***

Новогодние поздравления в стихах в год Тигра

Друг дорогой мой, с Новым годом!

Все печали ты забудь.

До полуночи совсем немного,

И мы готовы «стартануть»…

К своим целям приближайся

И не бойся рисковать порой,

Еще почаще улыбайся,

Ведь ждет семья прекрасная домой!

Под Новый Год желаем вновь —

Под бой курантов, звуки вальса,

Поднять бокал за красоту, любовь,

Надежду, веру, удачу и счастье!

***

Поздравляю с праздником, дружище!

На пороге Новый год.

Пусть станет жизнь и веселей, и чище,

Немного сбавит груз хлопот.

Здоровья крепкого, достатка,

Будь спокоен и успешен

Жена пусть дарит поцелуи сладкие,

А ты сражай харизмой бешеной.

Новогодние поздравления 2022 для коллег – проза и стихи

С Новым Годом 2022, коллеги!

Желаю в Новом 2022 году промокнуть под долларовым дождем, побыть в куче ноябрьской удачи и ощутить лавину счастья! Пусть в любое время года вам сопутствует успех, здоровье и благополучие. Получайте удовольствие от каждой минуты в год Тигра!

***

Коллеги, хочу поздравить вас с Новым 2022 годом и пожелать, чтобы все невзгоды, недоразумения и переживания остались в прошлом году. Чтобы в новый год Вы вступили полны новых сил и вдохновения!

***

Новогодние поздравления коллегам

Коллеги милые, сердечно поздравляю

Вас с Новым годом, лучшие друзья!

Упорства, творчества, спокойствия желаю,

Без них ведь в коллективе нам нельзя.



Пусть будут наши премии побольше,

Пускай попроще и полегче труд,

С начальством отношений самых лучших

И больше добрых, радостных минут.

***

Тем, кто меня всегда поддержит,

Кто движет общий труд вперед,

Желаю средь сугробов снежных

Отлично встретить Новый год!



Я поздравляю вас, коллеги!

И вам желаю в Новый год

Душевного тепла и неги,

Без бед и жизненных невзгод!

Короткие смс поздравления с Новым Годом 2022

СМС-поздравления с Новым 2022 Годом!

Поздравляю с Новым 2022 годом! Желаю, чтобы год Тигра начался с хорошего настроения, сопровождался воплощением всего задуманного и закончился успехом на всех фронтах!

***

Пусть твоя жизнь в Новом году будет, как шампанское — легкой, головокружительной и вкусной!

***

Короткие смс-поздравления с Новым Годом 2022

В Новый год желаю счастья,

Бесконечного добра.

Пусть мечты и все желанья

Исполняются всегда!

***

Кружат снежинки в Новый год,

И все мечты сбываются,

Пусть в жизни то произойдёт,

О чём давно мечтается!

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