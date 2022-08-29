Поздравления с Ореховым Спасом 2022: картинки на украинском, проза, стихи и смс

29 августа украинцы традиционно празднуют Ореховый Спас. Верующие идут в церковь и святят там орехи, мед, некоторые другие продукты. Поздравления с Ореховым Спасом, картинки на украинском языке подготовил для вас ТСН.ua.
Поздравление с Ореховым Спасом в прозе
Ореховый Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопы удач, корзины удач, мешки радости и полные закрома благополучия.
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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
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Встречайте осень Третьим Спасом! Пусть летние работы благополучно завершатся и обрадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий и вкусный каравай. Щедрых запасов на зиму, чудесного хлеба на будущий год!
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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда иметь защиту от невзгод и бед, как орех, защищенный скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.
С Ореховым Спасом: приветствие в стихах
Мы в этот день святой и светлый
Очистим души от тоски.
Мы встанем вместе на колени,
Молитвы наши всем слышны.
Поздравим всех простых и добрых —
Всех православных христиан,
Ведь Третий Спас — есть Спас чудесный,
Хлебами одарил он нас!
***
Ореховый Спас добро всем припас,
Мы хлеб с орехами печём,
А под вечер непременно
Всех друзей в гости мы ждём!
Добра и счастья пожелаем,
Пусть будет нам везде успех,
И дома не слышны рыданья,
А только звонкий, детский смех!
***
Поздравляю с Ореховым спасом,
Пополняйте скорее запасы.
Хлеб то или орех — собирай,
И Господни дары восхваляй.
Ты холста прикупи, полотна.
И другим, не скупись, дай тепла.
Славный праздник добра и достатка.
Пусть же будет хозяйство в порядке.
***
Праздник духовный и святой настал,
С ним тебя искренне я поздравляю,
Желаю добра, гармонии, благ,
Пусть сердце не знает печали.
Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,
Достаток, мир, конечно же, счастье,
Пусть жизнью правит добро,
И отойдут подальше ненастья!
***
Улетают ласточки,
Покидают нас,
И пришел ореховый,
Третий самый Спас.
Караваи новые
Подавай на стол,
Встретим осень ласково,
Спас не зря пришел!
Поздравления с Ореховым Спасом: короткие смс
Третий Спас скорее встречай,
Орехами вкусных друзей угощай.
И щедрость твоя к тебе вернется,
А злоба и горе тебя не коснется.
***
С Ореховым Спасом поздравить вас хочу,
Пусть солнца лучик в дом войдет!
Пусть рожают орехи каждым летом,
А беда и беда ваш дом пройдет.
***
Хочу вас со Спасом Ореховым поздравить
И поздравления лучше передать,
Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,
Имели до краев страстной любви!
***
Со Спасом Ореховым я вас поздравляю!
Любви довольства в доме желаю!
Желаю, чтобы солнце всегда светило вам
И чтобы вам счастья на сто лет хватило!
***
Прощается август ореховой веткой
Взмахнув на прощание, словно рукой.
Ореховый Спас в память о лете
Нам дарит сегодня тепло и покой.