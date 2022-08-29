Поздравления с Ореховым Спасом 2022: картинки на украинском, проза, стихи и смс

29 августа украинцы традиционно празднуют Ореховый Спас. Верующие идут в церковь и святят там орехи, мед, некоторые другие продукты. Поздравления с Ореховым Спасом, картинки на украинском языке подготовил для вас ТСН.ua.

Поздравление с Ореховым Спасом в прозе

Ореховый Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопы удач, корзины удач, мешки радости и полные закрома благополучия.

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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

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Встречайте осень Третьим Спасом! Пусть летние работы благополучно завершатся и обрадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий и вкусный каравай. Щедрых запасов на зиму, чудесного хлеба на будущий год!

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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда иметь защиту от невзгод и бед, как орех, защищенный скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

С Ореховым Спасом: приветствие в стихах

Мы в этот день святой и светлый

Очистим души от тоски.

Мы встанем вместе на колени,

Молитвы наши всем слышны.



Поздравим всех простых и добрых —

Всех православных христиан,

Ведь Третий Спас — есть Спас чудесный,

Хлебами одарил он нас!

***

Ореховый Спас добро всем припас,

Мы хлеб с орехами печём,

А под вечер непременно

Всех друзей в гости мы ждём!



Добра и счастья пожелаем,

Пусть будет нам везде успех,

И дома не слышны рыданья,

А только звонкий, детский смех!

***

Поздравляю с Ореховым спасом,

Пополняйте скорее запасы.

Хлеб то или орех — собирай,

И Господни дары восхваляй.



Ты холста прикупи, полотна.

И другим, не скупись, дай тепла.

Славный праздник добра и достатка.

Пусть же будет хозяйство в порядке.

***

Праздник духовный и святой настал,

С ним тебя искренне я поздравляю,

Желаю добра, гармонии, благ,

Пусть сердце не знает печали.



Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,

Достаток, мир, конечно же, счастье,

Пусть жизнью правит добро,

И отойдут подальше ненастья!

***

Улетают ласточки,

Покидают нас,

И пришел ореховый,

Третий самый Спас.



Караваи новые

Подавай на стол,

Встретим осень ласково,

Спас не зря пришел!

Поздравления с Ореховым Спасом: короткие смс

Третий Спас скорее встречай,

Орехами вкусных друзей угощай.

И щедрость твоя к тебе вернется,

А злоба и горе тебя не коснется.

***

С Ореховым Спасом поздравить вас хочу,

Пусть солнца лучик в дом войдет!

Пусть рожают орехи каждым летом,

А беда и беда ваш дом пройдет.

***

Хочу вас со Спасом Ореховым поздравить

И поздравления лучше передать,

Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,

Имели до краев страстной любви!

***

Со Спасом Ореховым я вас поздравляю!

Любви довольства в доме желаю!

Желаю, чтобы солнце всегда светило вам

И чтобы вам счастья на сто лет хватило!

***

Прощается август ореховой веткой

Взмахнув на прощание, словно рукой.

Ореховый Спас в память о лете

Нам дарит сегодня тепло и покой.

С Ореховым Спасом: картинки на украинском языке

С Ореховым Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Ореховым Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Ореховым Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Ореховым Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua