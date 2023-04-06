Поздравления с Пасхой во время войны: подборка теплых пожеланий для ВСУ и украинцев

ТСН.ua подобрал для вас теплые поздравления с Пасхой во время войны для ВСУ и украинцев.
Патриотические поздравления с Пасхой: мирного неба, добра и счастья
Пусть воскресший Христос принесет победу всей нашей невероятной Украине – победу света над тьмой, жизнь над смертью, добра над злом!
Силы духа, всеобъемлющей любви, мудрости в принятии ответственных решений, непоколебимости веры!
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Христос Воскрес!
И это – самое большое свидетельство победы жизни
над смертью, света над тьмой!
Сегодня мы по-новому переживаем борьбу добра и зла, мы есть
свидетелями и участниками этого непростого противостояния.
Желаем победы и мира, покоя и счастья
Вам и Вашим близким!
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Большой день придет еще для нас!
И солнце взойдет, и будет у нас погожий день.
Мы скажем все: "Христос воскрес!",
"Поистине Воскрес и Воскресная Украина!"
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В это благословенное время примите искренние поздравления с Великим Днем Светлого Христова Воскресения!
Пусть Святая Пасха несет нам долгожданную радость победы, дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, внушает спокойствие в сердцах, питает душу и укрепляет веру.
Пусть милость Божия и благословения несут в наши души, семьи и страну – МИР.
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Светлая Пасха!
Чтобы в мире не было голодных,
Чтобы был мир и согласие повсюду,
Чтобы любили друг друга люди!
Чтобы была сладкой кулич,
Чтобы согревала милость Господа!
Линьте молитвой к небесам! –
Христос воскрес!
Поздравление с Пасхой для ВСУ
Христос Воскрес! Пусть этот светлый день вдохновит наши сердца на дальнейшую борьбу за нашу страну и укрепление нашей веры в победу. Желаю нашим бойцам сил и настойчивостей в борьбе с врагом.
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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом победы добра над злом и наполнит ваши сердца любовью и надеждой на лучшее будущее.
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Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес! Пусть этот светлый день придаст вам сил и сил, чтобы вы смогли преодолеть все испытания и трудности. В это тяжелое время мы должны оставаться вместе и преодолевать сложности вместе. Желаю вам крепкой веры и настойчивости в борьбе за будущее нашей страны.
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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом нашего согласия и объединения, а Воскресение Христово – наполнит наши сердца любовью и милосердием. Желаю всем крепкой веры и терпения, чтобы исходить из этого испытания с силой и уверенностью в своей победе.
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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть светлое воскресение Христово наполнит ваши сердца любовью и милосердием. В этот трудный период борьбы за нашу страну мы должны не только защищаться от врага, но и поддерживать друг друга. Желаю вам найти силы на духовном уровне и поддерживать друг друга.
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