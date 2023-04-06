Поздравления с Пасхой во время войны: подборка теплых пожеланий для ВСУ и украинцев

ТСН.ua подобрал для вас теплые поздравления с Пасхой во время войны для ВСУ и украинцев.

Патриотические поздравления с Пасхой: мирного неба, добра и счастья

Пусть воскресший Христос принесет победу всей нашей невероятной Украине – победу света над тьмой, жизнь над смертью, добра над злом!

Силы духа, всеобъемлющей любви, мудрости в принятии ответственных решений, непоколебимости веры!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Христос Воскрес!

И это – самое большое свидетельство победы жизни

над смертью, света над тьмой!

Сегодня мы по-новому переживаем борьбу добра и зла, мы есть

свидетелями и участниками этого непростого противостояния.

Желаем победы и мира, покоя и счастья

Вам и Вашим близким!

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Большой день придет еще для нас!

И солнце взойдет, и будет у нас погожий день.

Мы скажем все: "Христос воскрес!",

"Поистине Воскрес и Воскресная Украина!"

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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В это благословенное время примите искренние поздравления с Великим Днем Светлого Христова Воскресения!

Пусть Святая Пасха несет нам долгожданную радость победы, дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, внушает спокойствие в сердцах, питает душу и укрепляет веру.

Пусть милость Божия и благословения несут в наши души, семьи и страну – МИР.

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес! Пусть этот светлый день придаст вам сил и сил, чтобы вы смогли преодолеть все испытания и трудности. В это тяжелое время мы должны оставаться вместе и преодолевать сложности вместе. Желаю вам крепкой веры и настойчивости в борьбе за будущее нашей страны.

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом нашего согласия и объединения, а Воскресение Христово – наполнит наши сердца любовью и милосердием. Желаю всем крепкой веры и терпения, чтобы исходить из этого испытания с силой и уверенностью в своей победе.

Картинки с Пасхой / Фото: ТСН.ua

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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть светлое воскресение Христово наполнит ваши сердца любовью и милосердием. В этот трудный период борьбы за нашу страну мы должны не только защищаться от врага, но и поддерживать друг друга. Желаю вам найти силы на духовном уровне и поддерживать друг друга.

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