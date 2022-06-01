Поздравления с первым днем лета: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Первый день лета – особенный, ведь начинается любимое время года многих людей. Именно поэтому следует послать поздравления с первым днем лета своим друзьям, родственникам и знакомым. А ТСН.ua подобрал для вас прикольные, милые и теплые картинки на украинском языке, стихи и хорошие слова в прозе.

Приветствие с первым днем лета: проза

Наконец-то пришел первый день лета! Желаю фантастического времени, прекрасного настроения, незабываемых каникул и отпусков, тепла, божьей коровки, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств, прекрасных событий и, конечно же, – огромного и крепкого здоровья!

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С первым днем лета – долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня для вас начнется целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неистощимой энергии!

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, тёплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не оставляло нас и наших близких. Чтобы легкость и хорошее настроение стали поводом для многих интересных событий и радости!

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С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей, солнечных одежд и настоящего отдыха. Пусть драйв и веселье не покидает вас! Пусть лето будет легким, приятным, ярким, чудесным, волшебным!

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С наступлением лета поздравляю! Желаю хорошего настроения, разноцветных событий, солнечной одежды. Наслаждайся прекрасной порой. Пусть оно будет преисполнено ярких, приятных и чудесных эмоций.

1 июня: стихи о первом дне лета

Вот и наступило лето!

Мы его так долго ждали:

Много солнечного света,

Путешествия и дали,

Море, отдых, приключения,

Ночи звездные, тепло,

Чтобы каждое мгновение

Только радость нам несло!

***

Ну вот, пришло к нам снова лето,

Оно немыслимо прекрасно!

Душа опять теплом согрета,

Ведь светит солнышко всем ясно!



Растет трава, благоухают

Вокруг прекрасные цветы

И птички дружно напевают,

Что мир наш полон красоты!

***

С приходом лета всем тепла

И яркого цветения!

Пусть будет солнечным всегда

И всюду настроение!



Желаю славно отдохнуть,

От всех забот развеяться,

Ведь помогает лето нам

На лучшее надеяться!

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.



Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай ваша грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

***

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.



С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

С первым днем лета: картинки на украинском языке

С первым днем лета: картинки / Фото: ТСН.ua

С первым днем лета: картинки / Фото: ТСН.ua

С первым днем лета: картинки / Фото: ТСН.ua

С первым днем лета: картинки / Фото: ТСН.ua