Поздравления с первым днем лета: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Первый день лета – особенный, ведь начинается любимое время года многих людей. Именно поэтому следует послать поздравления с первым днем лета своим друзьям, родственникам и знакомым. А ТСН.ua подобрал для вас прикольные, милые и теплые картинки на украинском языке, стихи и хорошие слова в прозе.
Приветствие с первым днем лета: проза
Наконец-то пришел первый день лета! Желаю фантастического времени, прекрасного настроения, незабываемых каникул и отпусков, тепла, божьей коровки, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств, прекрасных событий и, конечно же, – огромного и крепкого здоровья!
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С первым днем лета – долгожданного, радостного, теплого, солнечного и желанного! Пусть 1 июня для вас начнется целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неистощимой энергии!
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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, тёплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не оставляло нас и наших близких. Чтобы легкость и хорошее настроение стали поводом для многих интересных событий и радости!
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С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей, солнечных одежд и настоящего отдыха. Пусть драйв и веселье не покидает вас! Пусть лето будет легким, приятным, ярким, чудесным, волшебным!
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С наступлением лета поздравляю! Желаю хорошего настроения, разноцветных событий, солнечной одежды. Наслаждайся прекрасной порой. Пусть оно будет преисполнено ярких, приятных и чудесных эмоций.
1 июня: стихи о первом дне лета
Вот и наступило лето!
Мы его так долго ждали:
Много солнечного света,
Путешествия и дали,
Море, отдых, приключения,
Ночи звездные, тепло,
Чтобы каждое мгновение
Только радость нам несло!
***
Ну вот, пришло к нам снова лето,
Оно немыслимо прекрасно!
Душа опять теплом согрета,
Ведь светит солнышко всем ясно!
Растет трава, благоухают
Вокруг прекрасные цветы
И птички дружно напевают,
Что мир наш полон красоты!
***
С приходом лета всем тепла
И яркого цветения!
Пусть будет солнечным всегда
И всюду настроение!
Желаю славно отдохнуть,
От всех забот развеяться,
Ведь помогает лето нам
На лучшее надеяться!
***
Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
А жизнь ваша льется без бед и забот.
Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет.
Пускай ваша грусть пропадет, унесется,
А вечное счастье навеки придет!
***
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.