Поздравления с первым днем осени 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

В первый день осени жизнь становится немного медленнее и размереннее. Совсем скоро листья раскрасятся в желтый цвет, станут прохладнее и захочется сидеть перед окном с чашечкой теплого чая в руках. Предлагаем сегодня поздравить с первым днем осени своих близких, родных и друзей. ТСН.ua подобрал для вас картинки с первым днем осени на украинском языке, стихи и прозу.
С первым днем осени: приветствие своими словами
Поздравляю с первым днем осени. Да здравствует пора обаяния глаз и ностальгии для души. Пусть эта осень яркими красками рисует твое счастье, пусть в лучах осеннего солнца нежится твое сердце, пусть для тебя повеет ветер добрых перемен.
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Поздравляю с Первым днем осени и от души желаю, чтобы тебе всегда светило яркое солнце, чтобы в твоем сердце таились прекрасные чувства любви и вдохновения, а также непередаваемые ощущения свободы, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, яркой, красочной и незабываемой.
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Поздравляю с Первым днем осени. Пусть в сказку превратятся дни серебристой паутины и ярких красок природы, пусть чувством невыразимой радости и ощущением подлинной свободы наполнится душа твоя, пусть сердце откроет двери в добрую страну осенних приключений и поэтических строк.
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Поздравляю с первым днем осени, со временем последнего привета от солнечного тепла и аромата цветов. Желаю эту осень начать с чистого листа, наполнить ее историю отличным настроением, красотой души и сердца счастьем.
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Осень может быть любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. Давайте делать осень такой, какая нам по душе! Пусть первый день осени станет первым кирпичом в построении чудесной жизни! Дождливые дни – не повод скучать! Уюта тебе и тепла, искренности и любви, вдохновения и чудес!
Поздравления с первым днем осени в стихах
Ах, первый день осенний, как же он прекрасен!
Насыпал золота под ноги листопад.
А небосвод, почти как летом, чист и ясен.
И ребятишки в школу весело спешат.
Я Вам желаю в этот день неповторимый,
Слегка таинственный и полный красоты,
Чтоб все мечты и планы были достижимы,
И расцветали все таланты, как цветы!
***
Шуршит ковер опавших желтых листьев.
И робко дождь стучится к нам в стекло.
Он провожает песней серебристой
Шального лета яркое тепло.
Я поздравляю с первым днем осенним!
Пускай сентябрь Вам мудрость принесет,
Пусть знаний осенит благою сенью,
И к лучшему по жизни поведет!
***
Потихоньку заплакал мелкий дождь моросящий,
Желтый лист закружился за холодным окном,
Это осени праздник - яркий и настоящий,
Попрощаться придется, видно, с летним теплом.
Самый первый осенний день стоит на пороге,
Пригласи его нежно, пусть заходит в твой дом.
Будет он очень скромным, как простой недотрога,
Но одарит пусть осень своим светлым добром!
***
Тепло не уходит совсем с первым днем сентября,
Оно остается внутри у тебя, у меня,
Оно разразится, как тихое пенье в ночи,
Ты только услышь, как чудеснейше осень звучит.
Пусти в свою жизнь эти первые ноты любви,
Полюби эту осень, и с радостью уж не тяни.
Тебя поздравляю я с первым деньком сентября,
Желаю успехов, а также удачного дня!
***
Вновь сентябрь с погодой дождливой
Постучался тихонько в окошко.
Но пусть выдастся осень счастливой,
Вам добавит удачи немножко!
Первый день этой осени славной
Пусть подарит вам лучики солнца,
И не будет погода печальной,
А не раз вам тепло улыбнется!