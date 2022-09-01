Поздравления с первым днем осени 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

В первый день осени жизнь становится немного медленнее и размереннее. Совсем скоро листья раскрасятся в желтый цвет, станут прохладнее и захочется сидеть перед окном с чашечкой теплого чая в руках. Предлагаем сегодня поздравить с первым днем осени своих близких, родных и друзей. ТСН.ua подобрал для вас картинки с первым днем осени на украинском языке, стихи и прозу.

С первым днем осени: приветствие своими словами

Поздравляю с первым днем осени. Да здравствует пора обаяния глаз и ностальгии для души. Пусть эта осень яркими красками рисует твое счастье, пусть в лучах осеннего солнца нежится твое сердце, пусть для тебя повеет ветер добрых перемен.

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Поздравляю с Первым днем осени и от души желаю, чтобы тебе всегда светило яркое солнце, чтобы в твоем сердце таились прекрасные чувства любви и вдохновения, а также непередаваемые ощущения свободы, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, яркой, красочной и незабываемой.

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Поздравляю с Первым днем осени. Пусть в сказку превратятся дни серебристой паутины и ярких красок природы, пусть чувством невыразимой радости и ощущением подлинной свободы наполнится душа твоя, пусть сердце откроет двери в добрую страну осенних приключений и поэтических строк.

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Поздравляю с первым днем осени, со временем последнего привета от солнечного тепла и аромата цветов. Желаю эту осень начать с чистого листа, наполнить ее историю отличным настроением, красотой души и сердца счастьем.

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Осень может быть любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. Давайте делать осень такой, какая нам по душе! Пусть первый день осени станет первым кирпичом в построении чудесной жизни! Дождливые дни – не повод скучать! Уюта тебе и тепла, искренности и любви, вдохновения и чудес!

Поздравления с первым днем осени в стихах

Ах, первый день осенний, как же он прекрасен!

Насыпал золота под ноги листопад.

А небосвод, почти как летом, чист и ясен.

И ребятишки в школу весело спешат.

Я Вам желаю в этот день неповторимый,

Слегка таинственный и полный красоты,

Чтоб все мечты и планы были достижимы,

И расцветали все таланты, как цветы!

***

Шуршит ковер опавших желтых листьев.

И робко дождь стучится к нам в стекло.

Он провожает песней серебристой

Шального лета яркое тепло.

Я поздравляю с первым днем осенним!

Пускай сентябрь Вам мудрость принесет,

Пусть знаний осенит благою сенью,

И к лучшему по жизни поведет!

***

Потихоньку заплакал мелкий дождь моросящий,

Желтый лист закружился за холодным окном,

Это осени праздник - яркий и настоящий,

Попрощаться придется, видно, с летним теплом.

Самый первый осенний день стоит на пороге,

Пригласи его нежно, пусть заходит в твой дом.

Будет он очень скромным, как простой недотрога,

Но одарит пусть осень своим светлым добром!

***

Тепло не уходит совсем с первым днем сентября,

Оно остается внутри у тебя, у меня,

Оно разразится, как тихое пенье в ночи,

Ты только услышь, как чудеснейше осень звучит.

Пусти в свою жизнь эти первые ноты любви,

Полюби эту осень, и с радостью уж не тяни.

Тебя поздравляю я с первым деньком сентября,

Желаю успехов, а также удачного дня!

***

Вновь сентябрь с погодой дождливой

Постучался тихонько в окошко.

Но пусть выдастся осень счастливой,

Вам добавит удачи немножко!

Первый день этой осени славной

Пусть подарит вам лучики солнца,

И не будет погода печальной,

А не раз вам тепло улыбнется!

Картинки с первым днем осени на украинском языке

Картинки с первым днем осени / Фото: ТСН.ua

Картинки с первым днем осени / Фото: ТСН.ua

Картинки с первым днем осени / Фото: ТСН.ua

Картинки с первым днем осени / Фото: ТСН.ua