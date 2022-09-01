Поздравления с первым сентября и с Днем знаний 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

1 сентября школьники и студенты традиционно начинают новый учебный год. Поспешите поздравить с Днем знаний учителей, первоклассников, родителей, учащихся. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с первого сентября в прозе, стихах и картинках.

Поздравление с Днем знаний школьникам в прозе

С 1 сентября! Пусть этот год будет гораздо ярче, круче и успешнее, чем прошлый, и пусть впереди ждет много открытий, свершений и блестящих побед. Учись, действуй, мечтай, работай, старайся, верь и побеждай!

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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и обретать новые знания. Легкого учебного года вам, дружеской атмосфере, интересных событий, отличных оценок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Удачи, удачи, здоровья, терпения и отличных результатов!

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На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпения, а главное – искреннего стремления к новым знаниям. Пусть новый учебный год будет лучше предыдущего и все ваши желания станут реальностью!

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Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытие, учебный год будет успешным, а педагоги помогают постигать секреты наук. Хочу, чтобы один из самых главных дней в сентябре запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Старание, терпение, удачи!

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Друзья! День 1 сентября всегда особенно торжественный и волнующий, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, новым свершениям, самостоятельной жизни. Желаем всем вам на этом пути покорить новые вершины знаний, встретить добрых и надежных друзей и достичь вожделенной цели. Пусть ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.

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Все мы, взрослые, помним школьные годы и скучаем по времени, когда самой сложной работой была контрольная, а самым сердитым драконом – директор школы! На 1 сентября я желаю тебе изо всех ног бежать в школу и наслаждаться каждым днем, любить учебу и помнить о том, что однажды и ты станешь взрослым человеком, и все это поможет тебе осуществить твои мечты!

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Дорогие мои ученики, я очень рада видеть вас после долгого перерыва. Надеюсь, что за каникулы вы хорошо отдохнули, набрались сил и успели соскучиться по школе. Желаю вам в этом учебном году получать хорошие оценки, быть активными, стремиться к знаниям, не ссориться между собой и не прогуливать уроки. Пусть этот школьный год пройдет интересно и будет плодотворным!

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Поздравляю вас с началом нового учебного года! Для каждого из нас 1 сентября это символ новых перспектив и возможностей. Для тех, кто впервые переступит школьный порог – это самый волнующий день. Пусть он станет для них не только ярким воспоминанием, но и удачным стартом в большую жизнь, а каждый день в школе будет наполнен интересными уроками, новыми встречами и удивительными открытиями.

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Сегодня день для тебя не очень радостный, но тем не менее, я тебя с ним поздравляю! Понимаю, что ты скучаешь, потому что каникулы закончились, потому что снова придется каждое утро просыпаться ни мир, ни заря, потому что свободного времени станет совсем немного. Тебя ждут мрачные уроки и скучные домашние задания. Но посмотри на это с другой стороны! Уроки можно прогуливать, домашние задания всегда можно у кого-то списать, над не очень дружелюбным учителем можно пошутить, смазав его стул мелом или подложив кнопку. Я, конечно, ничего такого делать тебе не советую, но мечтать-то можно!

***

Дорогие одиннадцатиклассники! Этот учебный год станет для вас последним. Берегите в своей памяти школьные годы, как бесценный дар судьбы, неподвластный течению времени образ учителя, который учил каждого из вас не только читать и писать, но и основам великой науки – жизни. С праздником вас всех – с Днем знаний. С началом нового учебного года!

Стихи с первого сентября для школьников

За окном луч солнца льется,

Глобус в школе заскучал,

Парта радостно смеется:

«Ученик взрослее стал!»

С днем цветов, чернил, открытий!

Знаний день к тебе пришел!

Радостных тебе событий

В самой лучшей из всех школ.

***

Поздравляю, вас, ребята,

В этот праздник знаний!

Пожелать хочу успехов

И больших стараний!

Я хочу, чтоб вы учились

Только на отлично,

Чтоб вели себя с друзьями

Просто и тактично!

Педагогов вам хороших,

Добрых и приятных,

Объяснений лаконичных

И всегда понятных!

Поздравляю вас, ребята,

С первым сентября!

Пожелать хочу удачи

В этот праздник я!

***

С началом учебы тебя поздравляю,

В День знаний с улыбкою в класс заходи!

Мальчишки, девчонки — друг другу все рады,

Оценки, контрольные все впереди.

В День знаний учитель не даст вам заданье,

О лете попросит он вас рассказать,

И первый день в школе — почти не учебный,

Он лишь для того, чтобы всех поздравлять!

***

Снова двери школьного двора

Открывают для тебя дорогу

В светлый город знаний, и пора,

Не задерживаясь долго у порога,

Взяв рюкзак, с улыбкою войти

В школьный мир, ведь он такой чудесный!

Пусть же ждут удачи впереди,

И тебе все будет интересно!

***

На гениев сегодня спрос,

Поэтому вперед, учиться!

Ответить на любой вопрос,

И за карьеру зацепиться.

И знаниями своими ты,

Умей всегда распорядиться.

И сбудутся твои мечты,

И к свету сможешь ты пробиться.

Пришел день первый сентября,

Всех приглашает к новым знаниям.

И ты не трать все время зря,

А получай образование.

***

Сегодня День знаний — праздник для всех,

Ведь только с ученьем нас ждет успех!

Тебя поздравляю в сентябрьский денек,

Пусть он принесет только радость, восторг!

Учись на отлично, познавай все вокруг,

Чтоб в будущем стать кандидатом наук!

***

Вот и наступила осень золотая,

Ласковой прохладой радует сентябрь...

Я тебе в День знаний искренне желаю

С радостью построить мудрости алтарь!

Может быть, ученым станешь ты известным?

Тот, кто много знает — смотрит далеко!

Пусть процесс учебы будет интересным,

Постигай науку просто и легко!

***

Золотая осень,

Снова наступает,

Вновь родная школа

Учеников встречает.



Вам желаем знания,

Мудрость обрести,

Дружбой наслаждаться

Весело расти.



Пусть новый год учебный

Лишь радость принесет,

И новые умения

Каждый обретет!

***

Поздравляю вас с Днем знаний,

С первым осени деньком!

От души я пожелаю

Всем учиться вам с умом.



Интереса не утратить,

И стремится постигать.

Ярких много новых знаний,

И вершин всех достигать.

***

Красный день календаря —

Это праздник сентября,

Для учащихся он главный,

Государственный день знаний.



Пусть тебе он принесет

Сил, удач на целый год,

Много новых увлечений,

Самых радостных мгновений!

Поздравления с первого сентября для первоклассников

Волнуются мама, и папа, и я,

Весь вечер волнуется наша семья.

Давно всё готово – и форма, и бант.

И чудо-цветы украшают сервант.

А мама растеряна: «Всё ли в порядке?» –

И снова на форме прогладила складки.

А папа забылся совсем от волненья –

Коту, вместо каши, он бухнул варенья.

Я тоже волнуюсь, и даже дрожу,

За мамой и папой весь вечер хожу:

«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать.

На часиков шесть или лучше на пять».

Мне мама сказала: «Наивной не будь –

Я думаю, как бы сегодня заснуть!

Ведь ты завтра в школу пойдёшь в первый раз.

Всё завтра меняется в жизни у нас».

***

Всё хорошее у нас

Называют – первый класс.

Пассажиры без опаски

Отправляются в полёт,

Если лётчик первоклассный,

Первоклассный самолёт.

Вот строитель – первый класс!

Он построил первый класс!

В первоклассные дома

Не поселится зима.

Первоклассный педагог

С первоклассниками строг:

«Отложите-ка игрушки,

Начинается урок!»

***

Листьям –

Время опадать,

Птицам –

Время улетать,

Грибникам –

Блуждать в тумане,

Ветру –

В трубах завывать.

Солнцу – стынуть,

Тучам – литься,

Нам с тобой –

Идти учиться:

Буквы с цифрами писать,

По слогам букварь читать!

***

Первоклассник, первоклассник

Нарядился, как на праздник!

Даже в лужу не зашёл:

Погляделся и пошёл.

Уши вымыты до глянца,

Алый гриб на крышке ранца,

Да и сам он как грибок

Из-под кепки смотрит вбок:

Все ли видят? Все ли знают?

Все ль от зависти вздыхают?

***

Парта ждет меня, во-первых,

Ждут уроки,

Ждут друзья.

Будет в школе не до лени,

Там я в новую страну

Дел и знаний и умений

Путешествие начну.

Ждет природа- лес и поле!

Ведь в поход пойдем не раз…

Ждут меня пятерки в школе

Ждет меня весь первый класс!

***

Поскорей звени, звонок,

Мы тебя заждались.

Ведь на первый наш урок

Год мы собирались.

***

Я проснулся утром рано,

На портфель свой сразу глянул.

В нем тетрадки есть и книжки,

И тетрадь с угольником.

Спать я лег простым мальчишкой,

А проснулся школьником.

***

В руках портфель, цветы; и бантики в косичках…

Я не иду – парю! Моя душа – синичка.

Восторг живёт в глазах, и вся я – нараспашку…

Все смотрят на меня, ведь я же – первоклашка!

Мне солнце шлёт привет! И я сияю тоже,

И светятся глаза у мамы и прохожих.

И песню для меня поют друзья про школу,

И первый для меня звенит звонок весёлый.

За партой в первый раз... и стало вдруг тревожно,

Но здесь семья – мой класс, и здесь без мамы можно.

Учительница здесь – вторая наша мама:

– В мир знаний – в добрый час! – с улыбкой нам сказала…

***

Ветер, точно пианист,

Постучал в окошко.

Как конвертик, жёлтый лист

Бросил мне в ладошку.

Разливается вокруг

Звук звонка весёлый.

Птицы тянутся на юг,

Первоклашки – в школу.

Надеваю я с утра

Белую рубашку.

Нынче в школу мне пора,

Стал я первоклашка.

Много дел нас в школе ждёт,

И уроков много.

Всех нас к знаньям приведёт

Школьная дорога.

С Днем знаний: приветствие учителю

С началом учебного года, учитель, мы Вас поздравляем,

Успехов в учебной работе от всей Вам души мы желаем!

Желаем мы Вам вдохновения, учеников послушных,

Терпения Вам и мудрости, родителей неравнодушных,

Пусть этот новый учебный год, Вам только радость принесет,

И в это первое сентября — цветов, улыбок и тепла!

***

С началом учебного нового года!

Терпения, мудрости в вашем труде,

Пусть будет у школьников новая мода —

Учиться усердно всему и везде.

Вы жизни достойны счастливой, богатой,

Вы сеете знаний, добра семена,

Пусть к вам на уроки приходят ребята,

Которым учёба, как воздух, нужна!

***

Поздравить Вас сейчас хочу с Днём знаний,

И пусть отличным будет весь учебный год!

Ученики пусть удивят старанием,

С бумагами убавится хлопот.

Пусть четверть к четверти, легко и без запинок

Идёт процесс учебный без забот.

Побед, наград, открытий, и новинок,

И только радости водоворот!

***

Учитель наш милый, мы вас поздравляем!

Так радостно видеть тепло ваших глаз,

Вы наш покровитель, вы ангел наш классный,

Нам хочется в школу, и грустно без вас! Мы вам обещаем вести себя тихо,

Учиться прилежно, без двоек совсем,

Пусть будет здоровье с оценкой “отлично”,

Живите с улыбкой, не зная проблем!

***

В ваш дивный праздник пожелать хочу.

Чтоб на работе не было рутины,

И каждый на уроках говорил, могу.

Приятно удивлял своих познаний силой.

Спасибо вам за вашу неземную доброту,

За все уроки жизни, что нам преподали.

И как вы помогали нам осуществлять мечту,

Прокладывая путь, во взрослой жизни дали.

Пусть каждый день, в делах сопутствует успех,

Ученики вас радуют лишь тягой к знаньям.

Чтоб оставались вы примером для других.

И исполнялись все ваши задумки и желанья.

***

Сентябрь пришёл, а с ним – и осень.

Желтеет ласково листва.

Хотим мы в этот день хороший

Сказать душевные слова.

Мы Вас с Днём знаний поздравляем!

Все знают, что ученье – свет.

Так пусть же он не угасает

Ещё на много-много лет!

***

Каникулы так пролетели незаметно.

И школа на порог всех нас зовет.

Тепло нам дарит осень беззаветно,

И чередой учебный год опять идет. С Днем знаний! Пусть послушны дети будут

И радуют успехами своими.

Гранит науки пусть скорее раздобудут.

Предметы будут все пусть вами объяснимы.

***

Вот, с сентябрем очередным вас поздравляем

Учителя – герои, мастера

И громко, четко, с выражением желаем

В учебный год – ну, чтоб ни пуха, ни пера!

А если бы могли, то подарили б

Не денег, не конфет и не цветов

А именно того, что так необходимо –

Запас из нервов, новых несколько мотков!

***

От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний! Пусть этот учебный год откроет перед вами новые горизонты познания себя и мира, вдохновит вас успехами воспитания, а родителей – гордостью своих детей. Пусть нынешний Первосен будет солнечным, несет хорошее настроение в каждую школу и семью! По случаю праздника желаю вам крепкого здоровья, незабываемых мгновений школьной жизни и настоящих открытий!

***

Каждому учителю желаю благодарных учеников, исполнения всего задуманного, блестящих результатов, мудрости, активности и здоровья! Спасибо, что вы делитесь со школьниками своими знаниями! Положительных эмоций и отличного настроения всем вам!

Поздравления с Днем знаний: короткие смс

Дней желаю ярких и веселых,

Знаний интересных, нужных, новых.

Ведь даются нам они не зря!

Поздравляю с 1 сентября!

***

Научиться на отлично

Желаем вам отныне.

Родителям своим к радости,

Во славу Украины!

***

С Днем знаний тебя поздравляю!

Хороших дней тебе желаю,

Что ты в школе проведешь

По жизни ты пронесешь!

***

День сегодня особенный

По-осеннему изменчив,

Но это не помеха,

Так что быстрее все в школу!

***

Веселых уроков и солнечных дней

Я хочу вам пожелать!

День знаний, чтобы прошел без дождей

Да с множеством хороших друзей!

***

Желаю хорошо учиться,

На ребят не смотреть,

Ибо у ребят карие глаза,

Мешают на уроке.

***

Этот день всегда особенно торжествен и волнующий, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, к новым свершениям, к самостоятельной жизни. Желаем всем школьникам, студентам на этом пути покорить новые вершины знаний, встретить добрых и надежных друзей и достичь вожделенной цели. Уверены, ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.

***

Сегодня 1 сентября – День Знаний. Поздравляю всех Вас с этим выдающимся днем, ведь знание является неотъемлемой частью воспитательного процесса любого человека.

Неважно сколько классов или семестров Вы проучились, но полученные знания всегда останутся с Вами. С праздником Вас!

***

В этот день всем ученикам и учителям желаю крепкого здоровья, терпения, а главное искреннего стремления к новым знаниям. Пусть новый учебный год будет лучше предыдущего и все ваши желания станут реальностью!

С первого сентября: картинки на украинском языке

Картинки с первого сентября / Фото: ТСН.ua

Картинки с первого сентября / Фото: ТСН.ua

Картинки с первого сентября / Фото: ТСН.ua

Картинки с первого сентября / Фото: ТСН.ua

Картинки с первого сентября / Фото: ТСН.ua

С Днем знаний: картинка / Фото: ТСН.ua

С Днем знаний: картинка / Фото: ТСН.ua

С Днем знаний: картинка / Фото: ТСН.ua

С Днем знаний: картинка / Фото: ТСН.ua