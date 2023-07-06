Поздравления с праздником Ивана Купала в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

7 июля в народе празднуют особый праздник – Ивана Купала. Не забудьте поздравить родных и друзей и отправить открытки с Ивана Купала на украинский язык. ТСН.ua подобрал вам интересные поздравления.

В ночь на 7 июля наши предки собирались вместе, умывались росой, купались в водоемах, перепрыгивали через костры и искали мифический цвет папоротника.

С днем Ивана Купала: приветствие в прозе и стихах

Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в довольстве и радости, увлекаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир властвует в вашем доме!

Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

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В чародейскую ночь на Ивана Купала

Оживают все травы, деревья, цветы,

Для магического и колдовского бала

Выбираются ведьмы из темноты!



Но не стоит поверий народных пугаться,

Нужно в день этот выбрать большой водоем

И для крепости тела в нем искупаться,

Ну а после устроить прыжки над костром!

Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

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С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

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В прекрасный добрый летний день

Всех поздравляем мы людей.

И пусть очистит мир Купала,

Чтобы любовь им править стала,



Чтоб папороть цвела роскошно,

Чтоб все решить было возможно,

Чтобы любили все друг друга

И радостью жила округа.



Чтоб мир наполнился добром

И всем уютно было в нем!

Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

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Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пусть венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого придет благодать и счастье. Пусть искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.

Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

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На Купала – праздник счастья,

Праздник костра и рвения,

Праздник цветов и любви

Праздник чистого купания

Мы венки бросаем в воду

И кружимся в хороводе

Запоем песен,

Любим их больше всего!