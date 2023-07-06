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Поздравления с праздником Ивана Купала в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
25к
Время на прочтение
2 мин
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Поздравления с праздником Ивана Купала в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Поздравления с праздником Ивана Купала в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи / Фото: pixabay.com

7 июля в народе празднуют особый праздник – Ивана Купала. Не забудьте поздравить родных и друзей и отправить открытки с Ивана Купала на украинский язык. ТСН.ua подобрал вам интересные поздравления.

В ночь на 7 июля наши предки собирались вместе, умывались росой, купались в водоемах, перепрыгивали через костры и искали мифический цвет папоротника.

С днем Ивана Купала: приветствие в прозе и стихах

Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в довольстве и радости, увлекаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир властвует в вашем доме!

Поздравления с праздником ивана купала картинки / © ТСН.ua
Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

***

В чародейскую ночь на Ивана Купала
Оживают все травы, деревья, цветы,
Для магического и колдовского бала
Выбираются ведьмы из темноты!

Но не стоит поверий народных пугаться,
Нужно в день этот выбрать большой водоем
И для крепости тела в нем искупаться,
Ну а после устроить прыжки над костром!

Поздравления с праздником ивана купала картинки / © ТСН.ua
Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

***

С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

Поздравления с праздником ивана купала картинки / © ТСН.ua
Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

***

В прекрасный добрый летний день
Всех поздравляем мы людей.
И пусть очистит мир Купала,
Чтобы любовь им править стала,

Чтоб папороть цвела роскошно,
Чтоб все решить было возможно,
Чтобы любили все друг друга
И радостью жила округа.

Чтоб мир наполнился добром
И всем уютно было в нем!

Поздравления с праздником ивана купала картинки / © ТСН.ua
Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

***

Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пусть венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого придет благодать и счастье. Пусть искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.

Поздравления с праздником ивана купала картинки / © ТСН.ua
Поздравления с праздником ивана купала картинки / Фото: ТСН.ua

***

На Купала – праздник счастья,
Праздник костра и рвения,
Праздник цветов и любви
Праздник чистого купания
Мы венки бросаем в воду
И кружимся в хороводе
Запоем песен,
Любим их больше всего!

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Поздравления
Дата публикации
Просмотры
25к
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