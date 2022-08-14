Поздравления с праздником Маковея 2022: картинки на украинском языке, проза, стихи и смс

14 августа – Первый Спас, Медовый Спас или Маковея. В церковном календаре этот праздник носит название Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с праздником Маковея в стихах и прозе, а еще картинки на украинском языке.

Поздравления с праздником Маковея: своими словами

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

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Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладким медом, вкусными пирогами, а еще такими же яркими эмоциями, как праздничный маковичок.

***

Приветствую вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего дурного. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым вашу семью и вас!

***

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

***

Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

Медовый Спас или Маковея: поздравления в стихах

Пчелкам труженицам – слава,

На столе стоит медок,

Помолиться Богу надо,

Чтобы он во всем помог.

И поздравить с датой светлой,

К нам пришел Медовый Спас,

Пусть я буду самой первой,

Кто поздравит с этим Вас,

Я желаю Вам здоровья,

Жизни сладкой, словно мед,

И пусть Боженька с любовью,

Вас от горя бережет!

***

Наступила череда Священных Спасов,

Первый Спас нас медом одарил,

И я тебе скажу такую фразу:

Бог всегда нас любит и любил.

Главное, чтоб мы не забывали,

Главное, молиться нам душой,

Чтобы праздники святые отмечали,

А сегодня праздник золотой.

***

Он янтарный, солнечный, медовый,

Пусть такой и будет твоя жизнь,

И пусть счастье всему будет основой,

А успех в делах стремится ввысь!

***

Мир как будто на картинке,

Дарит радость он для нас,

Август ближе к серединке,

Встречаем все Медовый Спас.

И колокольный звон играет,

Богослужения идут,

Медок все люди освящают,

Он ведь есть от всех недуг.

Пусть мед сделает все слаще,

Сердце, мысли и мечты,

Чтоб мы радовались чаще,

Чтобы жили все в любви!

***

Спас Медовый здоровье укрепляет,

Так не зря в народе говорят,

Мед не человек изготовляет,

Это природы драгоценный клад.

Значит, это Божье все создание,

Поздравляю с праздником тебя,

Всем печалям желаю увяданья,

Ну а радость чтобы расцвела.

И пусть вера в сердце укрепится,

Ты вдохни медовый аромат,

И сумеют все желанья твои сбыться,

И будет счастье на много лет подряд!

Маковия: приветствие в смс

Славный праздник – Спас Медовый,

Все сластить всегда готовый!

Вот для лакомок раздолье,

Собирайтесь на застолье,

Ведь сегодня сладкий мед

В изобилье всех нас ждет!

Мы со Спасом поздравляем,

Мед откушать приглашаем!

***

В медовый спас желаем жизни сладкой,

Как мед душистый с пасеки лесной,

В душе – покоя, в помыслах порядка,

Для сердца – радости, и мира над землей.

Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,

Легка, воздушна, до краев полна

Прохладной мяты, меда аромата

И терпкого искристого вина.

***

Первый Спас – Медовый Спас,

Праздник лета, меда, солнца!

Вкусных сладостей запас,

Всем сегодня раздается!

***

Со Спасом Медовым поздравляю от сердца,

мира желаю и добра,

Да будет радостно, Света и Солнца,

Пусть нам забудет слово "война".

***

Льется наш медок рекой,

Сладкий, свежий, очень вкусный,

Спас Медовый к нам пришел,

Праздник светлый, но не грустный.

С днем Маковия: картинки на украинском языке

С Маковием: картинки / Фото: ТСН.ua

С Маковием: картинки / Фото: ТСН.ua

С Маковием: картинки / Фото: ТСН.ua

С Маковием: картинки / Фото: ТСН.ua

С Маковием: картинки / Фото: ТСН.ua