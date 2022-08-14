Поздравления с праздником Маковея 2022: картинки на украинском языке, проза, стихи и смс

14 августа – Первый Спас, Медовый Спас или Маковея. В церковном календаре этот праздник носит название Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с праздником Маковея в стихах и прозе, а еще картинки на украинском языке.
Поздравления с праздником Маковея: своими словами
Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.
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Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладким медом, вкусными пирогами, а еще такими же яркими эмоциями, как праздничный маковичок.
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Приветствую вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего дурного. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым вашу семью и вас!
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Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.
***
Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!
Медовый Спас или Маковея: поздравления в стихах
Пчелкам труженицам – слава,
На столе стоит медок,
Помолиться Богу надо,
Чтобы он во всем помог.
И поздравить с датой светлой,
К нам пришел Медовый Спас,
Пусть я буду самой первой,
Кто поздравит с этим Вас,
Я желаю Вам здоровья,
Жизни сладкой, словно мед,
И пусть Боженька с любовью,
Вас от горя бережет!
***
Наступила череда Священных Спасов,
Первый Спас нас медом одарил,
И я тебе скажу такую фразу:
Бог всегда нас любит и любил.
Главное, чтоб мы не забывали,
Главное, молиться нам душой,
Чтобы праздники святые отмечали,
А сегодня праздник золотой.
***
Он янтарный, солнечный, медовый,
Пусть такой и будет твоя жизнь,
И пусть счастье всему будет основой,
А успех в делах стремится ввысь!
***
Мир как будто на картинке,
Дарит радость он для нас,
Август ближе к серединке,
Встречаем все Медовый Спас.
И колокольный звон играет,
Богослужения идут,
Медок все люди освящают,
Он ведь есть от всех недуг.
Пусть мед сделает все слаще,
Сердце, мысли и мечты,
Чтоб мы радовались чаще,
Чтобы жили все в любви!
***
Спас Медовый здоровье укрепляет,
Так не зря в народе говорят,
Мед не человек изготовляет,
Это природы драгоценный клад.
Значит, это Божье все создание,
Поздравляю с праздником тебя,
Всем печалям желаю увяданья,
Ну а радость чтобы расцвела.
И пусть вера в сердце укрепится,
Ты вдохни медовый аромат,
И сумеют все желанья твои сбыться,
И будет счастье на много лет подряд!
Маковия: приветствие в смс
Славный праздник – Спас Медовый,
Все сластить всегда готовый!
Вот для лакомок раздолье,
Собирайтесь на застолье,
Ведь сегодня сладкий мед
В изобилье всех нас ждет!
Мы со Спасом поздравляем,
Мед откушать приглашаем!
***
В медовый спас желаем жизни сладкой,
Как мед душистый с пасеки лесной,
В душе – покоя, в помыслах порядка,
Для сердца – радости, и мира над землей.
Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,
Легка, воздушна, до краев полна
Прохладной мяты, меда аромата
И терпкого искристого вина.
***
Первый Спас – Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
***
Со Спасом Медовым поздравляю от сердца,
мира желаю и добра,
Да будет радостно, Света и Солнца,
Пусть нам забудет слово "война".
***
Льется наш медок рекой,
Сладкий, свежий, очень вкусный,
Спас Медовый к нам пришел,
Праздник светлый, но не грустный.