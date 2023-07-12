Поздравления с праздником Петра и Павла в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

12 июля 2023 года великий церковный праздник – день святых Петра и Павла. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с праздником Петра и Павла: картинки на украинском языке, стихи и прозу.

С праздником Петра и Павла: поздравление в прозе

С Днем Петра и Павла! Пусть изобилие, радость и благополучие войдут в твой дом, пусть гармония и спокойствие царят в душе, пусть никогда не кончается запас сил и энергии! Понимание тебе, мудрости, чистых мыслей и добрых поступков!

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Поздравляю с днем ​​Петра и Павла! Пусть жизнь будет долгой, праздничной, счастливой. Желаю крепкого здоровья, семейного строя, домашнего уюта, жизненного достатка. Желаю никогда не терять хорошую надежду, желаю всегда верить в чудеса. И пусть эти чудеса случаются с тобой с каждым днем.

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю мира и здоровья, изобилия, радости и настоящих чудес в жизни. Путь сердце верит и надеется, пусть душа стремится к счастью и отраде. Желаю быть хорошим человеком. Желаю беречь свою семью, этот мир. И пусть каждый день будет светлым, теплым и добрым.

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Сегодня день апостолов Павла и Петра, и я поздравляю вас с этим днем, желаю всего чистого, светлого и доброго, что есть в этом мире. Сил, здоровья, благополучия! Да сохранит апостолы, небесные покровители наши, нас от несчастий и бед! Храни вас Господь!

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю идти по доброй ровной дороге к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здоровья и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, строя в семье и изобилия в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай наслаждение для души.

Поздравления по случаю Петра и Павла: стихи

С Днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ земных,

Мира и добра.

Вера в сердце да живет,

Восходит благодать

А в душе любовь цветет,

Чтобы побеждать!

***

Праздник Петра и Павла пришел,

Счастье всем нам принесло.

Пусть за все Бог воздаст,

И все грехи простит!

***

Серединка теплого июля,

День Петра и Павла наступил,

И они с неба, счастья нам даруя,

Оберегают весь огромный мир,

Дают напутствие на добрые поступки,

Чтобы жили мы, не ведая греха,

Ведь путь по жизни он настолько хрупкий,

На нем мы оступаемся всегда,

Но этот день поможет в очищении,

Он силу веры сделает сильней,

От всей души шлю строчки поздравления,

В этот великий светлый летний день!

***

Наступил День Павла и Петра,

А пост великий подошел к концу,

Здоровья крепкого, мира и добра,

Сегодня всем я пожелать хочу.

И чтобы два апостола святых,

Не покидали души и сердца,

Пускай с небес лазурно-голубых,

Они нам дарят радости сполна,

А мы молиться будем им двоим,

Молитва очищает изнутри,

И каждый день тогда будет благим,

И будем жить мы в счастье и любви!

***

Петр и Павел – день убавил,

Так в народе говорят,

Зато здоровья всем доставил,

Каждый этой дате рад.

Потому что в праздник этот,

За окошком благодать,

Это серединка лета,

Эмоций светлых не сдержать,

И пожеланий теплых тоже,

Желаю мира и добра,

Пусть помогает всем нам Боже,

Пусть будет жизнь наша светла!

С днем ​​святых Петра и Павла: краткие поздравления

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

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В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и смирения. Святые покровители дадут вам светлую надежду и защиту от любого бедствия.

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С большим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакая плохая весть не омрачала их дни. Пусть ангелы оберегают Вас от всех дурных известий.

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Со светлым праздником Вас, со светлым днем! Пусть беды не найдут убежища в вашем доме. Желаю добра и мира, чтобы недуги не касались Вас и Ваших близких, а ангелы всегда оберегали покой и радость.

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С Днем Петра и Павла хочу поздравить всех владельцев этих замечательных имен и пожелать, чтобы ангелы охранники вас оберегали, предупреждали и защищали от бед, потерь и разочарований!

С днем ​​Петра и Павла: картинки на украинском языке

С праздником Петра и Павла: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

С праздником Петра и Павла: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

С праздником Петра и Павла: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

С праздником Петра и Павла: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua