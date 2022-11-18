Поздравления с рождением дочери: проза, стихи, смс, красивые и трогательные картинки на украинском

Красивые, трогательные, милые и прикольные поздравления с рождением дочери – неотъемлемая часть празднования. Разнообразные картинки, видео и теплые слова присылают родителям, подарившим миру новую жизнь. ТСН.ua подобрал для вас видео-поздравления с рождением дочери, картинки на украинском языке, а также поздравления в прозе, стихах и смс.

День рождения дочери – особый праздник для родителей. Поздравления по случаю этого радостного события часто принимают не только сами дети, но и их мамы и папы.

Хорошие и стильные картинки, теплые поздравления с днем ​​рождения можно найти в материале "С днем ​​рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках". А здесь можно найти душевные стихи и поздравления в прозе в день рождения подруги.

Поздравления с рождением дочери родителям

Я поздравляю тебя с дочерью! Теперь в твоей жизни есть яркий лучик счастья, всегда согреет твое сердце. Желаю дочке твоей крепких сил, невероятной красоты, уникальных талантов и чудесных мгновений жизни. Пусть твоя девочка растет славным, веселым, любознательным и жизнерадостным ребенком.

***

На небе звездочка зажглась,

У вас дочурка родилась.

Мечта родителей свершилась,

На свет малышка появилась.



Пусть будет милой, озорной

Красивой, доброй и смешной.

Здоровой, умной и любимой

Всегда пусть будет позитивной.



С рожденьем дочки поздравляем,

И ей мы счастья пожелаем!

Побольше легких ей побед,

Чтоб восхищались все вослед.

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

От всей души поздравляю с рождением маленькой принцессы, с появлением прекрасной дочери! Желаю вашей семье всех благ и изобилия, крепкого здоровья и мира. Пусть дочь растет на радость родителям, пусть ее жизненный путь будет долгим, красивым и счастливым.

***

Спешу я от души поздравить вас:

На свет принцесса ваша родилась!

Пускай она здоровенькой растет,

От мамы с папой лучшее возьмет.



Пусть будет умной, доброй и красивой,

И жизнь ее пусть сложится счастливой.

Пусть будет ваша дочка лучшей самой

И радует все время папу с мамой.

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляем вас с рождением дочери! Желаем здоровья крохе и мамочке. Пусть малышка в этой жизни всегда окружают только счастье и любовь, чтобы ее звенящий смех всегда радовал вас. Пусть ангелы всегда оберегают кроху и каждый шаг в жизни будет удачным!

***

Папина принцесса, мамина отрада!

Больше в жизни ничего и желать не надо.

Сладкие ладошки, тепленькая щечка...

В вашей жизни появилась маленькая дочка!



Пусть растет на радость мамочке и папе.

Пусть скорее надевает туфельки и платье!

Чтоб над ней все время солнышко светило,

Чтобы в этой жизни все по силам было!



А сейчас пусть маме с папой спать дает ночами,

Чтоб могли вы отдохнуть хоть немного сами!

Радуйтесь, ребята, каждому шажочку!

В вашей жизни появилась маленькая дочка!

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляем с рождением вашего клада – вашей дочери! Пусть растет красавицей и умницей на радость всей семье. Пусть будет здорова и счастлива. Вам же, родители, желаем большого терпения, сил и энергии в воспитании вашей принцессы.

***

Доченька — это счастье большое,

Милое, светлое, очень родное.

Желаю родителям счастья, успеха,

А дочке побольше радости, смеха.



Растет пусть большой и красивой,

Доброй, прекрасной и милой,

Здоровенькой и счастливой,

Успешной и всеми любимой!

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня в вашей семье пополнение, с которым я хочу вас поздравить! Ваша жизнь кардинально изменится, ведь теперь у вас есть маленькое чудо, которое со временем будет переворачивать дом и показывать вам, кто действительно главный. Вашей принцессе я желаю, чтобы она была здорова, счастлива и красива! Вам же – терпение и множество приятных, тёплых моментов, которые станут вашими особыми воспоминаниями. Подарив вам дочь, Бог сделал вашей семье огромный комплимент, ведь девочка – это не только мамина радость, но и папа большая, хоть и такая маленькая, слабость!

***

С рожденьем дочки поздравляю

И от души хочу сказать:

Здоровой быть я ей желаю,

Печали в жизни ей не знать.



Пусть будет дочка как принцесса,

Пусть красотой пленит весь свет.

Пусть будет счастлива. И точка.

И пусть в судьбе не знает бед.

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с рождением дочери. Желаю ей крепкого здоровья, пусть растет счастливой и дарит радость всем близким. Маме – больше сна, а папе – терпение. Чтобы в вашем доме громко звучал озорной смех, который будет согревать ваши сердца. Пусть у ребенка все сложится лучше. Желаю добиться ей грандиозных высот. Пусть она будет так же красива и умна, как мама, и сильна духом, как папа.

***

С новорожденной крошечкой вас поздравляю.

Ей здоровья, любви, много счастья желаю.

Пусть растет ваша девочка доброю, милой

И себя будет чувствовать вечно любимой.

Пусть вас радует каждым своим достижением,

Пусть наполнит всех счастьем малышки рождение!

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня ты стала мамой принцессы! Я поздравляю тебя с рождением маленького чуда. Желаю, чтобы дочь росла здоровой, покоряла всех своей красотой и радовала тебя каждый день. Пусть неизбежные бессонные ночи станут лишь приятным воспоминанием, а заботу, которую ты подаришь своей принцессе, она будет ценить всю жизнь.

***

Рождение дочки дано небесами,

Желаем здоровья малышке и маме.

И солнечных дней, и спокойных ночей,

Удачи, добра и хороших вестей.



Пусть Ангел хранит Вас от бед и печали,

Чтоб дочь замечательную воспитали.

Со смехом малютки наполнится дом

Уютом, покоем, любовью, теплом.

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравлю с рождением прекрасной дочери. Пусть она будет самой счастливой, любимой, лучшей девочкой в мире. Желаю Вам добра и благополучия, крепкого здоровья и сил, достатка и вечной любви.

***

Поздравляю, поздравляю!

У вас дочка родилась,

Словно звездочка на небе

Долгожданная зажглась.



Пусть счастливой и красивой,

Умной, доброй, озорной

Подрастает ваша крошка,

Ангелочек ваш родной.



Пусть здоровьем пышут щечки,

А животик не болит.

Пусть чудесною судьбою

Бог дочурку наделит.

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с рождением дочери! Пусть маленькая принцесса растет здоровой, любознательной, такой замечательной, как ее мама, и мудрой, как отец! Желаем вашей семье большой любви, и пусть детский смех в доме не кончается!

***

Вас с дочуркой поздравляю!

Пусть здоровенькой растет,

Много счастья ей желаю,

Бог пусть дочку бережет!



И родителям терпения

Пожелаю от души,

Быть достатку и везению,

И в семье — большой любви!

С рождением дочери: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с рождением дочери! Пусть кроха растет здоровой, побольше улыбается и каждый день радует новыми умениями. Желаю, чтобы ночки всегда были спокойными, памперсы сухими, а родительское терпение бесконечным.

Поздравления дочери с днем ​​рождения

Дорогая доченька, поздравляю тебя с Днем рождения! Ты такая взрослая и красивая, умная и талантливая, пусть счастье и нрав всегда будут с тобой. Желаю тебе быть здоровой, радоваться каждому дню и получать от Судьбы все лучшее, что она приготовила. С праздником, дочка, будь счастлива!

***

Желаю доченьке своей

Лишь только ясных, добрых дней.

Не знать печали, слёз, беды,

Чтоб исполнялись все мечты.



Красивой быть и не стареть

И с каждым годом хорошеть!

По жизни быть всегда успешной,

Любимой, ласковой и нежной.



Веселых встреч, цветов букеты,

Попутешествовать по свету.

Жить очень долго, не болеть,

И ни о чем не сожалеть.



Чтоб счастья было через край.

И ты, моя родная, знай,

Как благодарна Богу я,

За то, что дал он мне тебя!

С днем рождения, дочь / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая доченька, счастье мое! Ты становишься с каждым годом все красивее и очаровательнее, украшая мир своей красотой и добрым сердцем! Будь всегда такой же ласковой и заботливой, красивой и улыбающейся, веселой и жизнерадостной. Пусть твоя жизнь будет, как в волшебной сказке, а мечты сбываются! С днем ​​рождения, доченька!

***

Милая доченька, солнце родное,

За то, что ты есть — спасибо большое!

Ты радость и счастье в наш дом принесла,

Пусть твой день рожденье одарит сполна:

Здоровьем, любовью, удачей повсюду,

А я всегда рядом беречь тебя буду!

С днем рождения, дочь / Фото: ТСН.ua

***

Родная наша, дорогая, самая лучшая в мире доченька — наше ясное солнышко! Поздравляем тебя с днем ​​рожденья! Желаем быть всегда добрым, отзывчивым, щедрым человеком! Чувствовать себя очень счастливой и здоровой! Люби, наша родная, и пусть тебя любит тот единственный, который Богом предназначен для тебя! Да будут радость и улыбки, творческое вдохновение и большие успехи, плодотворные будни и веселые праздники! Пусть никогда ты не будешь одинока, а всегда рядом будет любимый, верные друзья и родные люди! Красоты тебе и молодости!

***

Родная доченька моя,

Тебя сегодня поздравляю!

И все, что хочешь для себя,

Я от души тебе желаю!



Мечтай, люби и достигай,

Стремись и будь всегда счастливой.

Умей дружить, себя ценя,

Любить душой, быть справедливой!



Будь доброй, светлой, будь собой,

Живи, чтоб я была спокойна.

Чтоб у тебя все было ок,

И ты всегда была довольна!

С днем рождения, дочь / Фото: ТСН.ua

***

С Днем рождения, наша лучшая доченька! Любим тебя очень, ты клад нашей жизни, желаем хорошей женской судьбы, счастья, здоровья. Цвети, как нежный цветок и дари нам свое тепло и ласку. Пусть ангел хранит тебя милая и живи нам родителям в утешение. Гордимся тобой, наша ласточка.