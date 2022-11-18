Поздравления с рождением дочери: проза, стихи, смс, красивые и трогательные картинки на украинском

Красивые, трогательные, милые и прикольные поздравления с рождением дочери – неотъемлемая часть празднования. Разнообразные картинки, видео и теплые слова присылают родителям, подарившим миру новую жизнь. ТСН.ua подобрал для вас видео-поздравления с рождением дочери, картинки на украинском языке, а также поздравления в прозе, стихах и смс.
День рождения дочери – особый праздник для родителей. Поздравления по случаю этого радостного события часто принимают не только сами дети, но и их мамы и папы.
Хорошие и стильные картинки, теплые поздравления с днем рождения можно найти в материале "С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках". А здесь можно найти душевные стихи и поздравления в прозе в день рождения подруги.
Поздравления с рождением дочери родителям
Я поздравляю тебя с дочерью! Теперь в твоей жизни есть яркий лучик счастья, всегда согреет твое сердце. Желаю дочке твоей крепких сил, невероятной красоты, уникальных талантов и чудесных мгновений жизни. Пусть твоя девочка растет славным, веселым, любознательным и жизнерадостным ребенком.
***
На небе звездочка зажглась,
У вас дочурка родилась.
Мечта родителей свершилась,
На свет малышка появилась.
Пусть будет милой, озорной
Красивой, доброй и смешной.
Здоровой, умной и любимой
Всегда пусть будет позитивной.
С рожденьем дочки поздравляем,
И ей мы счастья пожелаем!
Побольше легких ей побед,
Чтоб восхищались все вослед.
***
От всей души поздравляю с рождением маленькой принцессы, с появлением прекрасной дочери! Желаю вашей семье всех благ и изобилия, крепкого здоровья и мира. Пусть дочь растет на радость родителям, пусть ее жизненный путь будет долгим, красивым и счастливым.
***
Спешу я от души поздравить вас:
На свет принцесса ваша родилась!
Пускай она здоровенькой растет,
От мамы с папой лучшее возьмет.
Пусть будет умной, доброй и красивой,
И жизнь ее пусть сложится счастливой.
Пусть будет ваша дочка лучшей самой
И радует все время папу с мамой.
***
Поздравляем вас с рождением дочери! Желаем здоровья крохе и мамочке. Пусть малышка в этой жизни всегда окружают только счастье и любовь, чтобы ее звенящий смех всегда радовал вас. Пусть ангелы всегда оберегают кроху и каждый шаг в жизни будет удачным!
***
Папина принцесса, мамина отрада!
Больше в жизни ничего и желать не надо.
Сладкие ладошки, тепленькая щечка...
В вашей жизни появилась маленькая дочка!
Пусть растет на радость мамочке и папе.
Пусть скорее надевает туфельки и платье!
Чтоб над ней все время солнышко светило,
Чтобы в этой жизни все по силам было!
А сейчас пусть маме с папой спать дает ночами,
Чтоб могли вы отдохнуть хоть немного сами!
Радуйтесь, ребята, каждому шажочку!
В вашей жизни появилась маленькая дочка!
***
Поздравляем с рождением вашего клада – вашей дочери! Пусть растет красавицей и умницей на радость всей семье. Пусть будет здорова и счастлива. Вам же, родители, желаем большого терпения, сил и энергии в воспитании вашей принцессы.
***
Доченька — это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.
Желаю родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.
Растет пусть большой и красивой,
Доброй, прекрасной и милой,
Здоровенькой и счастливой,
Успешной и всеми любимой!
***
Сегодня в вашей семье пополнение, с которым я хочу вас поздравить! Ваша жизнь кардинально изменится, ведь теперь у вас есть маленькое чудо, которое со временем будет переворачивать дом и показывать вам, кто действительно главный. Вашей принцессе я желаю, чтобы она была здорова, счастлива и красива! Вам же – терпение и множество приятных, тёплых моментов, которые станут вашими особыми воспоминаниями. Подарив вам дочь, Бог сделал вашей семье огромный комплимент, ведь девочка – это не только мамина радость, но и папа большая, хоть и такая маленькая, слабость!
***
С рожденьем дочки поздравляю
И от души хочу сказать:
Здоровой быть я ей желаю,
Печали в жизни ей не знать.
Пусть будет дочка как принцесса,
Пусть красотой пленит весь свет.
Пусть будет счастлива. И точка.
И пусть в судьбе не знает бед.
***
Поздравляю с рождением дочери. Желаю ей крепкого здоровья, пусть растет счастливой и дарит радость всем близким. Маме – больше сна, а папе – терпение. Чтобы в вашем доме громко звучал озорной смех, который будет согревать ваши сердца. Пусть у ребенка все сложится лучше. Желаю добиться ей грандиозных высот. Пусть она будет так же красива и умна, как мама, и сильна духом, как папа.
***
С новорожденной крошечкой вас поздравляю.
Ей здоровья, любви, много счастья желаю.
Пусть растет ваша девочка доброю, милой
И себя будет чувствовать вечно любимой.
Пусть вас радует каждым своим достижением,
Пусть наполнит всех счастьем малышки рождение!
***
Сегодня ты стала мамой принцессы! Я поздравляю тебя с рождением маленького чуда. Желаю, чтобы дочь росла здоровой, покоряла всех своей красотой и радовала тебя каждый день. Пусть неизбежные бессонные ночи станут лишь приятным воспоминанием, а заботу, которую ты подаришь своей принцессе, она будет ценить всю жизнь.
***
Рождение дочки дано небесами,
Желаем здоровья малышке и маме.
И солнечных дней, и спокойных ночей,
Удачи, добра и хороших вестей.
Пусть Ангел хранит Вас от бед и печали,
Чтоб дочь замечательную воспитали.
Со смехом малютки наполнится дом
Уютом, покоем, любовью, теплом.
***
Поздравлю с рождением прекрасной дочери. Пусть она будет самой счастливой, любимой, лучшей девочкой в мире. Желаю Вам добра и благополучия, крепкого здоровья и сил, достатка и вечной любви.
***
Поздравляю, поздравляю!
У вас дочка родилась,
Словно звездочка на небе
Долгожданная зажглась.
Пусть счастливой и красивой,
Умной, доброй, озорной
Подрастает ваша крошка,
Ангелочек ваш родной.
Пусть здоровьем пышут щечки,
А животик не болит.
Пусть чудесною судьбою
Бог дочурку наделит.
***
Поздравляю с рождением дочери! Пусть маленькая принцесса растет здоровой, любознательной, такой замечательной, как ее мама, и мудрой, как отец! Желаем вашей семье большой любви, и пусть детский смех в доме не кончается!
***
Вас с дочуркой поздравляю!
Пусть здоровенькой растет,
Много счастья ей желаю,
Бог пусть дочку бережет!
И родителям терпения
Пожелаю от души,
Быть достатку и везению,
И в семье — большой любви!
***
Поздравляю с рождением дочери! Пусть кроха растет здоровой, побольше улыбается и каждый день радует новыми умениями. Желаю, чтобы ночки всегда были спокойными, памперсы сухими, а родительское терпение бесконечным.
Поздравления дочери с днем рождения
Дорогая доченька, поздравляю тебя с Днем рождения! Ты такая взрослая и красивая, умная и талантливая, пусть счастье и нрав всегда будут с тобой. Желаю тебе быть здоровой, радоваться каждому дню и получать от Судьбы все лучшее, что она приготовила. С праздником, дочка, будь счастлива!
***
Желаю доченьке своей
Лишь только ясных, добрых дней.
Не знать печали, слёз, беды,
Чтоб исполнялись все мечты.
Красивой быть и не стареть
И с каждым годом хорошеть!
По жизни быть всегда успешной,
Любимой, ласковой и нежной.
Веселых встреч, цветов букеты,
Попутешествовать по свету.
Жить очень долго, не болеть,
И ни о чем не сожалеть.
Чтоб счастья было через край.
И ты, моя родная, знай,
Как благодарна Богу я,
За то, что дал он мне тебя!
***
Дорогая доченька, счастье мое! Ты становишься с каждым годом все красивее и очаровательнее, украшая мир своей красотой и добрым сердцем! Будь всегда такой же ласковой и заботливой, красивой и улыбающейся, веселой и жизнерадостной. Пусть твоя жизнь будет, как в волшебной сказке, а мечты сбываются! С днем рождения, доченька!
***
Милая доченька, солнце родное,
За то, что ты есть — спасибо большое!
Ты радость и счастье в наш дом принесла,
Пусть твой день рожденье одарит сполна:
Здоровьем, любовью, удачей повсюду,
А я всегда рядом беречь тебя буду!
***
Родная наша, дорогая, самая лучшая в мире доченька — наше ясное солнышко! Поздравляем тебя с днем рожденья! Желаем быть всегда добрым, отзывчивым, щедрым человеком! Чувствовать себя очень счастливой и здоровой! Люби, наша родная, и пусть тебя любит тот единственный, который Богом предназначен для тебя! Да будут радость и улыбки, творческое вдохновение и большие успехи, плодотворные будни и веселые праздники! Пусть никогда ты не будешь одинока, а всегда рядом будет любимый, верные друзья и родные люди! Красоты тебе и молодости!
***
Родная доченька моя,
Тебя сегодня поздравляю!
И все, что хочешь для себя,
Я от души тебе желаю!
Мечтай, люби и достигай,
Стремись и будь всегда счастливой.
Умей дружить, себя ценя,
Любить душой, быть справедливой!
Будь доброй, светлой, будь собой,
Живи, чтоб я была спокойна.
Чтоб у тебя все было ок,
И ты всегда была довольна!
***
С Днем рождения, наша лучшая доченька! Любим тебя очень, ты клад нашей жизни, желаем хорошей женской судьбы, счастья, здоровья. Цвети, как нежный цветок и дари нам свое тепло и ласку. Пусть ангел хранит тебя милая и живи нам родителям в утешение. Гордимся тобой, наша ласточка.