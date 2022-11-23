Поздравления с рождением сына: в прозе, стихах, смс, красивые и трогательные картинки на украинском

Красивые, трогательные, милые и прикольные поздравления с рождением сына – неотъемлемая часть празднования. Разнообразные картинки и теплые слова присылают родителям, подарившим миру новую жизнь, и самому имениннику. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с рождением сына, картинки на украинском языке, а также поздравления в прозе, стихах и смс.

День рождения ребенка – особый праздник для родителей. В этот день поздравления получают не только именинники, но и мама и папа. Поздравления с рождением сына несомненно вызовут теплые эмоции и приятные ощущения.

Также можно поздравить с рождением дочери – красивые слова и поздравления вы найдете в этом материале.

С днем ​​рождения сына: поздравление для мамы

Поздравляю с рождением сына! Желаю мальчику крепких сил и крепкого здоровья, удивительных мгновений и в целом счастливого детства. Пусть ангел всегда хранит вашего сыночка от бед, пусть в вашей семье всегда царит гармония и идиллия. Мира вам, счастливого отцовства и материнства, и жизнерадостного сына!

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Поздравляю с рождением маленького ангелочка! Пусть сынишка от первых дней жизни дарит только приятные хлопоты и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровым и жизнерадостным мужчиной! Пусть милое солнышко освещает жизнь всей семьи!

З днем народження сина / Фото: ТСН.ua

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С рождением сыночка! Пусть у мальчика богатырское здоровье и веселый нрав! Пусть растет красивым и сообразительным, добрым и честным. Пусть у него будет много друзей и интересных занятий. Берегите свое солнышко, радуйтесь ему, учите мудрым вещам!

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Поздравляю с рождением сына! Пусть растет здоровым, крепким, выносливым, сильным, надежным мужчиной. Пусть ваш дом всегда будет наполнен радостью, улыбками и упорным детским смехом, который всегда вас заставит улыбнуться даже в самый пасмурный день!

З днем народження сина / Фото: ТСН.ua

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От души поздравляю тебя с днем ​​рождения сына! Желаю быть не просто мамой, а мамой настоящего героя, благородного и смелого мужчины. Желаю твоему сынишке здоровья и уверенности, удачи и любви. Желаю, чтобы сыну легко было идти по жизни, чтобы он всегда добивался всего важного для себя.

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Поздравляю прекрасную маму с днем ​​рождения сына! В твоей жизни есть настоящий герой, любимый и любящий мужчина, успехами которого всегда хочется гордиться. Я желаю имениннику здоровья, энергии, сил и уверенности. Желаю ему обязательно добиваться всех намеченных вершин. А тебе желаю всегда оставаться понимающей мамой, которая может помочь ценным советом и поддержать своего сына в любую минуту.

З днем народження сина / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с днем ​​рождения главного мужчины в твоей жизни! Пусть сынишка растет истинным джентльменом, пусть у него всегда все получается, пусть он будет счастлив. Желаю, чтобы мама всегда была в силах помочь сыну и советом, и поддержкой, чтобы герой радовал тебя своими успехами, полевыми ромашками и крепкими объятиями.

С рождением сына: поздравление родителям

Вас я поздравляю

С праздником семейным,

Ведь у сына вашего

Сегодня день рождения.



Вам, родители, желаю

Крепких сил, здоровья,

Воспитание чтоб шло

Рядышком с любовью.



Вам желаю я добра,

Море позитива,

Чтобы сын здоровым рос,

Чтоб он был счастливым.

Поздравления с рождением сына: картинка / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю отличных родителей с днем ​​рождения любимого сына! Желаю счастья вашей семье и изобилия дома, желаю, чтобы сын рос настоящим мужчиной, добрым и честным человеком, смелым и отважным, успешным и веселым, счастливым и любимым!

Поздравления с рождением сына: картинка / Фото: ТСН.ua

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Желаем вам родители

Чтоб рос сынок счастливым,

Успешным, замечательным

И очень справедливым.



Любви, здоровья, радости,

Стремления во всём,

Чтоб становился он сильней

И лучше с каждым днем!

Поздравления с рождением сына: картинка / Фото: ТСН.ua

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Совсем недавно он был крохой, а теперь уже богатырь. Поздравляю с днем ​​рождения сына! Желаю, чтобы сердце ваше полнилось гордости за сына и никогда не знало тревог. Желаю, чтобы он оправдал все ваши надежды и стал вам опорой. Пусть с каждым днем ​​он крепнет, становится мудрее и всегда будет здоровым и сильным!

Поздравления с рождением сына: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Сколько содрано коленок,

Сколько порвано штанишек —

Всё знакомо только тем,

Кто в семье растил мальчишек.



Пацаны — народ серьезный,

Не девчонки-воображульки.

В их карманах не конфеты —

Камушки, рогатки, пульки.



Мы родителям желаем

Много мудрости, терпения.

Мы сегодня поздравляем

Ваше счастье с днем рождения!

З днем народження сина / Фото: ТСН.ua

***

У сыночка день рождения,

Поздравляем от души!

Сил вам, бодрости, везения,

И по жизни не грустить!



Ваш сыночек просто чудо,

Счастье, солнышка тепло,

Пусть веселым мальчик будет

И несет собой добро!



Вам желаем лишь терпения

И доверия во всём,

Радостью и настроением

Пусть наполнится ваш дом!

З днем народження сина / Фото: ТСН.ua

***

В этот день ваш сын родился,

Смысл в жизни появился.

И теперь за годом год

Кроха крепнет и растет.



Вас с сыночком поздравляем,

Только лучшего желаем.

Пусть родителей он любит

И во всём опорой будет.



Пусть всегда вперед стремится,

Хорошо будет учиться.

Вы должны гордиться им,

Ведь он самый лучший сын!

Поздравления с днем ​​рождения сына подруги: стихи и проза

Дорогого сына моей подруги поздравляю с днем ​​рождения. Пожелаю жить радостно и весело, иметь верных друзей и настоящую любовь, заниматься любимым делом и стремительно шагать к достижению победных вершин.

***

С днем рождения сыночка

Поздравляю от души!

Пусть растёт отважным очень,

Помогать всегда спешит!



И послушным, и успешным

Вскоре мальчик станет ваш,

Покорит легко, конечно,

Каждый жизненный вираж!



Ожиданий папы с мамой

Никогда не подведёт

И друзей надёжных самых

Обязательно найдёт!

З днем народження сина подруги / Фото: ТСН.ua

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Ты самый главный человек в жизни своей мамы, и знаю это я не понаслышке! В твой праздник мне хотелось бы пожелать тебе новых открытий, чистых горизонтов и успеха. Будь собой, радуйся мелочам, люби жизнь. Всегда будь опорой и защитой для своей мамы. Моя подруга самая счастливая на свете, так как у нее такой сын. С днем ​​рождения тебя, верь в мечты и стремись к своим целям!

***

Поздравляю с днем рождения сына,

Это прекрасная для внимания причина.

Вам лично, здоровья хочу пожелать,

От сына внимание, теплоту получать!



Сыну — достигнуть целей заветных,

Путешествий желаю я кругосветных,

Друзей надёжных, достатка отличного

И счастья желаю, конечно же, личного!

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