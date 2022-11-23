Поздравления с рождением сына: в прозе, стихах, смс, красивые и трогательные картинки на украинском

Красивые, трогательные, милые и прикольные поздравления с рождением сына – неотъемлемая часть празднования. Разнообразные картинки и теплые слова присылают родителям, подарившим миру новую жизнь, и самому имениннику. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с рождением сына, картинки на украинском языке, а также поздравления в прозе, стихах и смс.
День рождения ребенка – особый праздник для родителей. В этот день поздравления получают не только именинники, но и мама и папа. Поздравления с рождением сына несомненно вызовут теплые эмоции и приятные ощущения.
Также можно поздравить с рождением дочери – красивые слова и поздравления вы найдете в этом материале.
С днем рождения сына: поздравление для мамы
Поздравляю с рождением сына! Желаю мальчику крепких сил и крепкого здоровья, удивительных мгновений и в целом счастливого детства. Пусть ангел всегда хранит вашего сыночка от бед, пусть в вашей семье всегда царит гармония и идиллия. Мира вам, счастливого отцовства и материнства, и жизнерадостного сына!
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Поздравляю с рождением маленького ангелочка! Пусть сынишка от первых дней жизни дарит только приятные хлопоты и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровым и жизнерадостным мужчиной! Пусть милое солнышко освещает жизнь всей семьи!
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С рождением сыночка! Пусть у мальчика богатырское здоровье и веселый нрав! Пусть растет красивым и сообразительным, добрым и честным. Пусть у него будет много друзей и интересных занятий. Берегите свое солнышко, радуйтесь ему, учите мудрым вещам!
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Поздравляю с рождением сына! Пусть растет здоровым, крепким, выносливым, сильным, надежным мужчиной. Пусть ваш дом всегда будет наполнен радостью, улыбками и упорным детским смехом, который всегда вас заставит улыбнуться даже в самый пасмурный день!
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От души поздравляю тебя с днем рождения сына! Желаю быть не просто мамой, а мамой настоящего героя, благородного и смелого мужчины. Желаю твоему сынишке здоровья и уверенности, удачи и любви. Желаю, чтобы сыну легко было идти по жизни, чтобы он всегда добивался всего важного для себя.
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Поздравляю прекрасную маму с днем рождения сына! В твоей жизни есть настоящий герой, любимый и любящий мужчина, успехами которого всегда хочется гордиться. Я желаю имениннику здоровья, энергии, сил и уверенности. Желаю ему обязательно добиваться всех намеченных вершин. А тебе желаю всегда оставаться понимающей мамой, которая может помочь ценным советом и поддержать своего сына в любую минуту.
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Поздравляю с днем рождения главного мужчины в твоей жизни! Пусть сынишка растет истинным джентльменом, пусть у него всегда все получается, пусть он будет счастлив. Желаю, чтобы мама всегда была в силах помочь сыну и советом, и поддержкой, чтобы герой радовал тебя своими успехами, полевыми ромашками и крепкими объятиями.
С рождением сына: поздравление родителям
Вас я поздравляю
С праздником семейным,
Ведь у сына вашего
Сегодня день рождения.
Вам, родители, желаю
Крепких сил, здоровья,
Воспитание чтоб шло
Рядышком с любовью.
Вам желаю я добра,
Море позитива,
Чтобы сын здоровым рос,
Чтоб он был счастливым.
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Поздравляю отличных родителей с днем рождения любимого сына! Желаю счастья вашей семье и изобилия дома, желаю, чтобы сын рос настоящим мужчиной, добрым и честным человеком, смелым и отважным, успешным и веселым, счастливым и любимым!
***
Желаем вам родители
Чтоб рос сынок счастливым,
Успешным, замечательным
И очень справедливым.
Любви, здоровья, радости,
Стремления во всём,
Чтоб становился он сильней
И лучше с каждым днем!
***
Совсем недавно он был крохой, а теперь уже богатырь. Поздравляю с днем рождения сына! Желаю, чтобы сердце ваше полнилось гордости за сына и никогда не знало тревог. Желаю, чтобы он оправдал все ваши надежды и стал вам опорой. Пусть с каждым днем он крепнет, становится мудрее и всегда будет здоровым и сильным!
***
Сколько содрано коленок,
Сколько порвано штанишек —
Всё знакомо только тем,
Кто в семье растил мальчишек.
Пацаны — народ серьезный,
Не девчонки-воображульки.
В их карманах не конфеты —
Камушки, рогатки, пульки.
Мы родителям желаем
Много мудрости, терпения.
Мы сегодня поздравляем
Ваше счастье с днем рождения!
***
У сыночка день рождения,
Поздравляем от души!
Сил вам, бодрости, везения,
И по жизни не грустить!
Ваш сыночек просто чудо,
Счастье, солнышка тепло,
Пусть веселым мальчик будет
И несет собой добро!
Вам желаем лишь терпения
И доверия во всём,
Радостью и настроением
Пусть наполнится ваш дом!
***
В этот день ваш сын родился,
Смысл в жизни появился.
И теперь за годом год
Кроха крепнет и растет.
Вас с сыночком поздравляем,
Только лучшего желаем.
Пусть родителей он любит
И во всём опорой будет.
Пусть всегда вперед стремится,
Хорошо будет учиться.
Вы должны гордиться им,
Ведь он самый лучший сын!
Поздравления с днем рождения сына подруги: стихи и проза
Дорогого сына моей подруги поздравляю с днем рождения. Пожелаю жить радостно и весело, иметь верных друзей и настоящую любовь, заниматься любимым делом и стремительно шагать к достижению победных вершин.
***
С днем рождения сыночка
Поздравляю от души!
Пусть растёт отважным очень,
Помогать всегда спешит!
И послушным, и успешным
Вскоре мальчик станет ваш,
Покорит легко, конечно,
Каждый жизненный вираж!
Ожиданий папы с мамой
Никогда не подведёт
И друзей надёжных самых
Обязательно найдёт!
***
Ты самый главный человек в жизни своей мамы, и знаю это я не понаслышке! В твой праздник мне хотелось бы пожелать тебе новых открытий, чистых горизонтов и успеха. Будь собой, радуйся мелочам, люби жизнь. Всегда будь опорой и защитой для своей мамы. Моя подруга самая счастливая на свете, так как у нее такой сын. С днем рождения тебя, верь в мечты и стремись к своим целям!
***
Поздравляю с днем рождения сына,
Это прекрасная для внимания причина.
Вам лично, здоровья хочу пожелать,
От сына внимание, теплоту получать!
Сыну — достигнуть целей заветных,
Путешествий желаю я кругосветных,
Друзей надёжных, достатка отличного
И счастья желаю, конечно же, личного!
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