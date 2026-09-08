Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года / © Pexels

Реклама

Дополнено новыми материалами

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы своими словами и стихами

Поздравляю со светлым праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Пусть этот благословенный день принесет в Ваш дом мир, радость и душевное спокойствие. Пусть Матерь Божия окутывает Своей любовью, защищает от неурядиц, дарит крепкое здоровье, веру, надежду и силы преодолевать все жизненные трудности. Желаю Божьей милости, искренней молитвы и счастливых дней под покровом Пресвятой Девы Марии!

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / © ТСН.ua

***

Реклама

С Рождеством Богородицы искренне поздравляю,

Здоровья и счастья от сердца желаю.

Пусть Божья Матерь Вас оберегает,

От бед и тревог всегда ограждает.

Реклама

Пусть вера и свет в сердце живут,

Ангелы рядом дорогу ведут.

Пусть в семье властвуют тепло,

Любовь, доброта и небесное добро!

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / © ТСН.ua

***

Поздравляю с великим православным праздником — Рождеством Пресвятой Богородицы! В этот особый день желаю, чтобы в сердце всегда жила вера, в душе гармония, а в доме любовь и тепло. Пусть Пресвятая Дева Мария будет Вашей покровительницей, оберегает Вас и Ваших близких, наполняет жизнь добром, светом и Божьим благословением.

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / © ТСН.ua

***

Реклама

В день рождения Девы Марии

Пусть исполнятся самые лучшие надежды.

Пусть Пресвятая Вас благословляет,

От печали и печали оберегает.

Дарит здоровье, покой и силу,

Чтобы судьба была к Вам всегда мила.

Пусть в душе будет солнечно и ясно,

А каждый ваш день будет светлым и прекрасным!

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / © ТСН.ua

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть этот прекрасный праздник подарит вам мир в сердце, радость в душе и много светлых моментов. Желаю, чтобы Господь через покровительство Пресвятой Марии посылал здоровье, счастье, благополучие и благодать в каждый день вашей жизни. Пусть молитвы будут услышаны, а дом всегда будет наполнен любовью и согласием.

Реклама

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / © ТСН.ua

***

Рождество Богородицы — праздник священный,

Несет оно радость и свет для всех.

Да будет жизнь Ваша щедра и вдохновлена,

А в сердце звучит только счастье и смех.

Пусть Матерь Божья Вас нежно укрывает,

От беды и беды постоянно защищает.

Дарит любовь, веру, мир и тепло,

Чтобы хорошо и счастливо, Вам всегда было!

Новости партнеров