Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

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Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2026 года: картинки на украинском, проза и стихи
8 сентября у верующих большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. В 2026 году этот день выпадает на вторник. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы своими словами и стихами
Поздравляю со светлым праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Пусть этот благословенный день принесет в Ваш дом мир, радость и душевное спокойствие. Пусть Матерь Божия окутывает Своей любовью, защищает от неурядиц, дарит крепкое здоровье, веру, надежду и силы преодолевать все жизненные трудности. Желаю Божьей милости, искренней молитвы и счастливых дней под покровом Пресвятой Девы Марии!
***
С Рождеством Богородицы искренне поздравляю,
Здоровья и счастья от сердца желаю.
Пусть Божья Матерь Вас оберегает,
От бед и тревог всегда ограждает.
Пусть вера и свет в сердце живут,
Ангелы рядом дорогу ведут.
Пусть в семье властвуют тепло,
Любовь, доброта и небесное добро!
***
Поздравляю с великим православным праздником — Рождеством Пресвятой Богородицы! В этот особый день желаю, чтобы в сердце всегда жила вера, в душе гармония, а в доме любовь и тепло. Пусть Пресвятая Дева Мария будет Вашей покровительницей, оберегает Вас и Ваших близких, наполняет жизнь добром, светом и Божьим благословением.
***
В день рождения Девы Марии
Пусть исполнятся самые лучшие надежды.
Пусть Пресвятая Вас благословляет,
От печали и печали оберегает.
Дарит здоровье, покой и силу,
Чтобы судьба была к Вам всегда мила.
Пусть в душе будет солнечно и ясно,
А каждый ваш день будет светлым и прекрасным!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть этот прекрасный праздник подарит вам мир в сердце, радость в душе и много светлых моментов. Желаю, чтобы Господь через покровительство Пресвятой Марии посылал здоровье, счастье, благополучие и благодать в каждый день вашей жизни. Пусть молитвы будут услышаны, а дом всегда будет наполнен любовью и согласием.
***
Рождество Богородицы — праздник священный,
Несет оно радость и свет для всех.
Да будет жизнь Ваша щедра и вдохновлена,
А в сердце звучит только счастье и смех.
Пусть Матерь Божья Вас нежно укрывает,
От беды и беды постоянно защищает.
Дарит любовь, веру, мир и тепло,
Чтобы хорошо и счастливо, Вам всегда было!