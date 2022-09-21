Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

21 сентября у верующих большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В 2022 году этот день выпадает на среду. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких. ТСН.ua подготовил для вас картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке и приветствие своими словами и в стихах.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы своими словами

Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Пусть Богородица хранит ваш дом и вашу семью от беды и бедствия, спасает под своим покровом и наполняет ваши сердца чистой верой. Мира вам, добра и душевной благодати! Душевного и физического здоровья, жизненной активности, меньше неприятностей и трудностей в современном мире, больше сил двигаться дальше, изобилия, чтобы удовлетворять все потребности.

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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливее и радостнее. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворение, пусть Пресвятая Богородица защитит от бед и бед.

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Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пусть этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью! Пусть в сердце войдет любовь, пусть душа будет исполнена пречистой верой. Желаю семьям здоровья и покоя, живите дружно и никогда не теряйте надежды. Пусть покровительница Святая Богородица, спасет вас от разных бед, дурных мыслей и неверных поступков.

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С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи по делам. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам! Мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес. Пусть Богоматерь охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела. Пусть чистыми и непорочными будут мысли твоей души, пусть добрыми и благородными будут твои поступки, пусть светлым и счастливым будет твой путь, да велика и искренней будет любовь твоего сердца.

С Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи

На землю к нам Святая Богородица спустилась,

Пусть с ней заходит чудо в каждый дом,

День будет ясным, ведь святая возродилась,

Наполнит мир она прощением и теплом.

И станет нынче мир добрей и лучше,

И пусть останется таким он много лет,

Пускай горит свеча, очистим души,

Пусть Богородица укроет вас от бед.

***

Нынче день чудес и веры наступает,

Сегодня праздник тот, что очищает душу,

В дома к нам входит Богородица Святая,

Пусть каждого она добру научит.

Она явилась, чтобы дать спасение,

Всех, кто раскаялся, она за зло простит,

За все грехи у Бога вымолит прощение,

И путь продолжить свой земной благословит.

***

Хочу поздравить в этот праздник непростой,

На землю Дева нынче чистая спустилась,

Свечу зажжем в честь Богородицы Святой,

Чтобы она за все грехи простила.

Пусть она путь укажет верною рукой,

Чтобы идти было тебе не тяжело,

И пусть всегда шагает рядышком с тобой,

Пусть будет на душе твоей светло.

***

Святая Богородица идет к нам в гости,

Я в этот день желаю в церкви помолиться,

Чтоб стало сразу на душе легко и просто,

Чтобы добром могла молитва возвратиться,

Пусть в этот праздник Богородицы рождения

Любовь вас окрылит, добро и радость,

Желаю вам, чтоб было больше вдохновения,

И чтобы ваше счастье было рядом.

***

Пусть Богородица своею силою святою

Наполнит души и наполнит каждый дом

Бескрайним счастьем, чистым светом и покоем,

Добром, любовью, верой в Бога и теплом.

С днем Богородицы Святой вас поздравляю,

Пускай звучат лишь добрые слова,

Пусть радость в жизни вас не покидает,

От всей души желаю в праздник Рождества.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: короткие смс

Сегодня светлый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

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Поздравляю с чудесным православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю душевного мира и процветания. Да будут здоровы и счастливы все ваши родные!

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Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

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Поздравления с Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, пусть в этот светлый день все наши души наполняют только радость и сияние. Пусть она дарит нам всем благам в семейной жизни и поддержит нуждающихся в покровительстве. Славься Богородица, Дева Мария!

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От всей души поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю покоя на душе, семейной гармонии, крепкой любви и благих намерений! Пусть Пресвятая Богородица хранит вас и близких!

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы: на украинском языке

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото: ТСН.ua

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото: ТСН.ua

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото: ТСН.ua

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото: ТСН.ua