Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах

21 сентября у верующих большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В 2022 году этот день выпадает на среду. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких. ТСН.ua подготовил для вас картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке и приветствие своими словами и в стихах.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы своими словами
Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Пусть Богородица хранит ваш дом и вашу семью от беды и бедствия, спасает под своим покровом и наполняет ваши сердца чистой верой. Мира вам, добра и душевной благодати! Душевного и физического здоровья, жизненной активности, меньше неприятностей и трудностей в современном мире, больше сил двигаться дальше, изобилия, чтобы удовлетворять все потребности.
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливее и радостнее. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворение, пусть Пресвятая Богородица защитит от бед и бед.
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Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пусть этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью! Пусть в сердце войдет любовь, пусть душа будет исполнена пречистой верой. Желаю семьям здоровья и покоя, живите дружно и никогда не теряйте надежды. Пусть покровительница Святая Богородица, спасет вас от разных бед, дурных мыслей и неверных поступков.
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С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи по делам. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам! Мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес. Пусть Богоматерь охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела. Пусть чистыми и непорочными будут мысли твоей души, пусть добрыми и благородными будут твои поступки, пусть светлым и счастливым будет твой путь, да велика и искренней будет любовь твоего сердца.
С Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи
На землю к нам Святая Богородица спустилась,
Пусть с ней заходит чудо в каждый дом,
День будет ясным, ведь святая возродилась,
Наполнит мир она прощением и теплом.
И станет нынче мир добрей и лучше,
И пусть останется таким он много лет,
Пускай горит свеча, очистим души,
Пусть Богородица укроет вас от бед.
***
Нынче день чудес и веры наступает,
Сегодня праздник тот, что очищает душу,
В дома к нам входит Богородица Святая,
Пусть каждого она добру научит.
Она явилась, чтобы дать спасение,
Всех, кто раскаялся, она за зло простит,
За все грехи у Бога вымолит прощение,
И путь продолжить свой земной благословит.
***
Хочу поздравить в этот праздник непростой,
На землю Дева нынче чистая спустилась,
Свечу зажжем в честь Богородицы Святой,
Чтобы она за все грехи простила.
Пусть она путь укажет верною рукой,
Чтобы идти было тебе не тяжело,
И пусть всегда шагает рядышком с тобой,
Пусть будет на душе твоей светло.
***
Святая Богородица идет к нам в гости,
Я в этот день желаю в церкви помолиться,
Чтоб стало сразу на душе легко и просто,
Чтобы добром могла молитва возвратиться,
Пусть в этот праздник Богородицы рождения
Любовь вас окрылит, добро и радость,
Желаю вам, чтоб было больше вдохновения,
И чтобы ваше счастье было рядом.
***
Пусть Богородица своею силою святою
Наполнит души и наполнит каждый дом
Бескрайним счастьем, чистым светом и покоем,
Добром, любовью, верой в Бога и теплом.
С днем Богородицы Святой вас поздравляю,
Пускай звучат лишь добрые слова,
Пусть радость в жизни вас не покидает,
От всей души желаю в праздник Рождества.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: короткие смс
Сегодня светлый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.
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Поздравляю с чудесным православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю душевного мира и процветания. Да будут здоровы и счастливы все ваши родные!
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Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!
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Поздравления с Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, пусть в этот светлый день все наши души наполняют только радость и сияние. Пусть она дарит нам всем благам в семейной жизни и поддержит нуждающихся в покровительстве. Славься Богородица, Дева Мария!
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От всей души поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю покоя на душе, семейной гармонии, крепкой любви и благих намерений! Пусть Пресвятая Богородица хранит вас и близких!