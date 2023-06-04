Поздравления с Троицей в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Троица: приветствие в прозе и стихах

Поздравляю со светлым, красивым праздником Пресвятой Троицы! Пусть это торжество соединяет искреннюю радость, веселье, глубокое молитвенное настроение, любовь Бога, которая вмещает в себя все. Желаю сил и понимания соблюдать заповеди, вдумчиво читать слово Божие, участвовать в Таинствах Церкви. Слава вечного единения – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух, благодати, добрых дел, веры!

Троица: приветствие / Фото: ТСН.ua

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Святая Троица ступила на порог.

Пусть в каждый дом придет сегодня радость,

Пусть в ваших душах будет мир и благо,

Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!

Желаю вам здоровья, много сил,

Пусть хватит их на добрые дела.

Живите с Богом, с Богом мир красив,

И Троица всем счастье принесла!

Троица: приветствие / Фото: ТСН.ua

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С праздником Святой Троицы вас, дорогие верующие! В этот день пусть ваши мысли будут чисты и добры, а душа открыта для помощи и сострадания. Желаю вам мира в вашем доме, нежной любви и спокойствия, украшающего вашу повседневную жизнь с ее бытовыми делами. Пусть Святая Троица предохраняет вас от всех бед и делает чистым небо над головой вашей!

Троица: приветствие / Фото: ТСН.ua

***

Со святою Троицей!

Пусть дела все спорятся,

Вера укрепляется,

Счастья прибавляется,

Пусть доход умножится,

Жизнь как надо сложится,

Ссоры позабудутся,

А мечты все сбудутся.

Троица: приветствие / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучали только добрые вести, чтобы каждый день у тебя находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветание и исполнение желаний!

Троица: приветствие / Фото: ТСН.ua

***

С Троицей святою поздравляю,

Доброты и счастья пожелаю!

Пусть божья благодать от бед оберегает,

От горя и ненастья всюду защищает.

Всем желаю мира, света, благости,

Сердечной теплоты и море радости.

Троица: приветствие / Фото: ТСН.ua

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Поздравляем со светлым христианским праздником – Троицей! Откройте окно, впустите лето и святое благословение! Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее. Непреклонной веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть Ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Покоя, безопасности и мира вам и вашему дому!

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