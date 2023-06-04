Поздравления с Троицей в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

4 июня 2023 христиане празднуют Зеленые праздники или Троицу. Красивые приветствия, картинки на украинском языке — в материале ТСН.ua.
Троица: приветствие в прозе и стихах
Поздравляю со светлым, красивым праздником Пресвятой Троицы! Пусть это торжество соединяет искреннюю радость, веселье, глубокое молитвенное настроение, любовь Бога, которая вмещает в себя все. Желаю сил и понимания соблюдать заповеди, вдумчиво читать слово Божие, участвовать в Таинствах Церкви. Слава вечного единения – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух, благодати, добрых дел, веры!
***
Святая Троица ступила на порог.
Пусть в каждый дом придет сегодня радость,
Пусть в ваших душах будет мир и благо,
Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!
Желаю вам здоровья, много сил,
Пусть хватит их на добрые дела.
Живите с Богом, с Богом мир красив,
И Троица всем счастье принесла!
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С праздником Святой Троицы вас, дорогие верующие! В этот день пусть ваши мысли будут чисты и добры, а душа открыта для помощи и сострадания. Желаю вам мира в вашем доме, нежной любви и спокойствия, украшающего вашу повседневную жизнь с ее бытовыми делами. Пусть Святая Троица предохраняет вас от всех бед и делает чистым небо над головой вашей!
***
Со святою Троицей!
Пусть дела все спорятся,
Вера укрепляется,
Счастья прибавляется,
Пусть доход умножится,
Жизнь как надо сложится,
Ссоры позабудутся,
А мечты все сбудутся.
***
Поздравляю с Троицей и хочу пожелать, чтобы в твою жизнь стучали только добрые вести, чтобы каждый день у тебя находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не погас свет блага и счастья, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветание и исполнение желаний!
***
С Троицей святою поздравляю,
Доброты и счастья пожелаю!
Пусть божья благодать от бед оберегает,
От горя и ненастья всюду защищает.
Всем желаю мира, света, благости,
Сердечной теплоты и море радости.
***
Поздравляем со светлым христианским праздником – Троицей! Откройте окно, впустите лето и святое благословение! Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее. Непреклонной веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть Ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Покоя, безопасности и мира вам и вашему дому!
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