Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022: картинки на украинском, проза, стихи

Поздравление с Воздвижением Креста Господня: своими словами

Поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть тобой движет сила веры и терпимости. Желаю тебе мира и покоя души, Счастья и крепкого здоровья. Желаю, чтобы в твоей жизни не было места ложью и измены. Желаю, чтобы в сердце твоем вечно жила любовь.

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Со святым праздником! Мира в доме, благополучия в семье, ярких и искренних улыбок и душевных, теплых, добрых слов. Пусть Господь слышит и прислушивается к молитвам, оберегает от бед и невзгод. Счастье и тепло на сердце!

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Поздравляю с великим праздником света и радости души – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здоровье, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

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Воздвижение Креста Господня – особый праздник, являющийся священным и светлым днем. Я хочу от всей души поздравить вас, а также пожелать всего такого же светлого и доброго. Именно в этот день был найден Крест Господень, в связи с чем я хочу пожелать вам крепкого здоровья и хорошего самочувствия. На самом деле об этом праздничный день знает не каждый человек, но у вас будет прекрасная возможность просветить своих друзей и близких, рассказав им об этом празднике. Сегодня я хочу пожелать мира и благополучия вам и вашему дому, а также вашим домочадцам. Помните, что Господь окупил все наши мучения и грехи, поэтому мы должны почитать и уважительно относиться к этому дню. Я желаю вам покоя и взаимопонимания. Пусть все ваши мечты и желания исполняются, а мысли всегда будут добрыми и светлыми. Счастливого вам праздника.

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В этот прекрасный день мы будем отмечать праздник, особенный для всех христиан. Я хочу поздравить вас с Днем Воздвижения Креста Господня, который является одним из самых светлых и священных праздников. Мне хочется, чтобы вы всегда помнили о том, что Господь ценой своей жизни искупил наши грехи, поэтому мы должны быть благодарны и благородны. Мне хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья и взаимопонимания. Пусть никакие неприятности, беды и горечи не будут мешать вам веселиться и радоваться жизни. Пусть все в твоей жизни будет именно так, как вы сами того хотите. Никогда не упускайте веру, потому что она помогает жить, наслаждаться каждым моментом и каждой секундой. Живите в свое удовольствие, никогда не отчаивайтесь и не унывайте. Проведите этот день вместе с теми, кого вы любите. Удачи!

С Воздвижением Креста Господня: стихи на праздник

В светлый, тихий праздник

Воздвижения Креста Господня,

Всем хотим напомнить мы сейчас:

Победил Бог смело преисподнюю,

На кресте Иисус нас спас.

Пусть же жизнь течет спокойно,

Под покровом честного креста,

Чтобы радость и любовь лились рекою,

В добрые и чистые сердца.

***

Тебя сердечно поздравляю я сегодня,

Ведь отмечает православный люд

Воздвиженье Креста Господня,

Звон колокольный слышен, ангелы поют.



Пускай в твоем сердечке вечно

Царят покой, надежда и любовь.

Пусть будет вера бесконечной,

И расцветает радость вновь и вновь.

***

Воздвиженье Животворящего Креста Господня

Мы отмечаем православною семьей сегодня!

Желаем вам здоровья, радости и сил,

Чтоб каждый день улыбки приносил.



Желаем Божьего чудесного спасенья,

Желаем принимать лишь верные решенья.

Желаем, безусловно, не грешить,

В любви и счастье только жить.

.

***

Сегодня праздник наш священный,

И слышен колокольный звон,

Ведь в этот день такой чудесный

Был крест священный обретен!

И с этим днем прекрасным, светлым

Мы поздравляем христиан,

Любви, здоровья вам желаем,

Благополучия всем вам!

***

Был в этот день воздвигнут Крест Святой!

Пусть будет он для нас с тобой

Защитой, оберегом, талисманом,

Не даст в обиду колдунам, шаманам.



Убережёт от горя и напастей,

Побольше принесёт нам счастья.

Давай помолимся мы в этот день святой,

Запомни навсегда, Господь и я с тобой.

Поздравления с Воздвижением Креста Господня: картинки на украинском языке

Картинка с Воздвижением Креста Господня / Фото: ТСН.ua

Картинка с Воздвижением Креста Господня / Фото: ТСН.ua

Картинка с Воздвижением Креста Господня / Фото: ТСН.ua

Картинка с Воздвижением Креста Господня / Фото: ТСН.ua