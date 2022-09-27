Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022: картинки на украинском, проза, стихи

27 сентября верующие празднуют большой праздник – Воздвижение Честного Креста Господня. Установлено оно в память обретения креста, на котором распяли Сына Божия. ТСН.ua подобрали поздравления с Воздвижением Креста Господня в стихах, прозе и картинках.
Поздравление с Воздвижением Креста Господня: своими словами
Поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть тобой движет сила веры и терпимости. Желаю тебе мира и покоя души, Счастья и крепкого здоровья. Желаю, чтобы в твоей жизни не было места ложью и измены. Желаю, чтобы в сердце твоем вечно жила любовь.
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Со святым праздником! Мира в доме, благополучия в семье, ярких и искренних улыбок и душевных, теплых, добрых слов. Пусть Господь слышит и прислушивается к молитвам, оберегает от бед и невзгод. Счастье и тепло на сердце!
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Поздравляю с великим праздником света и радости души – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здоровье, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.
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Воздвижение Креста Господня – особый праздник, являющийся священным и светлым днем. Я хочу от всей души поздравить вас, а также пожелать всего такого же светлого и доброго. Именно в этот день был найден Крест Господень, в связи с чем я хочу пожелать вам крепкого здоровья и хорошего самочувствия. На самом деле об этом праздничный день знает не каждый человек, но у вас будет прекрасная возможность просветить своих друзей и близких, рассказав им об этом празднике. Сегодня я хочу пожелать мира и благополучия вам и вашему дому, а также вашим домочадцам. Помните, что Господь окупил все наши мучения и грехи, поэтому мы должны почитать и уважительно относиться к этому дню. Я желаю вам покоя и взаимопонимания. Пусть все ваши мечты и желания исполняются, а мысли всегда будут добрыми и светлыми. Счастливого вам праздника.
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В этот прекрасный день мы будем отмечать праздник, особенный для всех христиан. Я хочу поздравить вас с Днем Воздвижения Креста Господня, который является одним из самых светлых и священных праздников. Мне хочется, чтобы вы всегда помнили о том, что Господь ценой своей жизни искупил наши грехи, поэтому мы должны быть благодарны и благородны. Мне хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья и взаимопонимания. Пусть никакие неприятности, беды и горечи не будут мешать вам веселиться и радоваться жизни. Пусть все в твоей жизни будет именно так, как вы сами того хотите. Никогда не упускайте веру, потому что она помогает жить, наслаждаться каждым моментом и каждой секундой. Живите в свое удовольствие, никогда не отчаивайтесь и не унывайте. Проведите этот день вместе с теми, кого вы любите. Удачи!
С Воздвижением Креста Господня: стихи на праздник
В светлый, тихий праздник
Воздвижения Креста Господня,
Всем хотим напомнить мы сейчас:
Победил Бог смело преисподнюю,
На кресте Иисус нас спас.
Пусть же жизнь течет спокойно,
Под покровом честного креста,
Чтобы радость и любовь лились рекою,
В добрые и чистые сердца.
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Тебя сердечно поздравляю я сегодня,
Ведь отмечает православный люд
Воздвиженье Креста Господня,
Звон колокольный слышен, ангелы поют.
Пускай в твоем сердечке вечно
Царят покой, надежда и любовь.
Пусть будет вера бесконечной,
И расцветает радость вновь и вновь.
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Воздвиженье Животворящего Креста Господня
Мы отмечаем православною семьей сегодня!
Желаем вам здоровья, радости и сил,
Чтоб каждый день улыбки приносил.
Желаем Божьего чудесного спасенья,
Желаем принимать лишь верные решенья.
Желаем, безусловно, не грешить,
В любви и счастье только жить.
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Сегодня праздник наш священный,
И слышен колокольный звон,
Ведь в этот день такой чудесный
Был крест священный обретен!
И с этим днем прекрасным, светлым
Мы поздравляем христиан,
Любви, здоровья вам желаем,
Благополучия всем вам!
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Был в этот день воздвигнут Крест Святой!
Пусть будет он для нас с тобой
Защитой, оберегом, талисманом,
Не даст в обиду колдунам, шаманам.
Убережёт от горя и напастей,
Побольше принесёт нам счастья.
Давай помолимся мы в этот день святой,
Запомни навсегда, Господь и я с тобой.