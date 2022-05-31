Поздравления с Всемирным днем блондинок 2022 года: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

Сегодня, 31 мая, празднуют особое событие – Всемирный день блондинок. Главная его цель в том, чтобы обратить внимание на несправедливые стереотипы, связанные со светловолосыми девушками. ТСН.ua подготовил для вас поздравления на Всемирный день блондинок, а также картинки на украинском языке.

Всемирный день блондинок 2022 года: история

По последним дамам, около 1,5% населения на планете Земля – блондины и блондинки. Существует сразу две версии создания этого особенного праздника. Одна из теорий утверждает, что за установление этого дня выступили юристки-блондинки из Америки, столкнувшиеся с насмешками со стороны коллег-мужчин. Первое праздничное шествие провели в 2001 году. А уже в 2003 году Международная ассоциация блондинок предложила ЮНЕСКО создать отдельное событие.

По второй версии событие организовали из-за популярности фильма "Блондинка в законе", в котором рассказывают о блондинке, вопреки существующим стереотипам, заканчивает Гарвард и становится успешной адвокатом. Фильм вышел в прокат в 2001 году.

Всемирный день блондинок: поздравления в прозе и стихах

Всемирный день блондинок: приветствие / Фото: Pexels

С Днем блондинок поздравляю,

Тебя, любимая, родная,

И в этот день тебе желаю,

Счастье без конца и края!

Пусть исполняются надежды,

И пусть сбываются мечты,

Всегда ты будешь хрупкой, нежной,

Королевой красоты!

***

Прекрасная блондинка с праздником поздравляю!

Счастья, мира, радости я тебе желаю!

Пусть судьба улыбнется в Твоей горнице

Нет на этом свете красивее молодицы,

Пусть цветы расцветают на Твоем окошечке

Пусть утром поцелуем разбудит Тебя Солнце,

Пусть улыбка засияет на Твоем личике,

Печаль вся, красавица, закинь на полочку!

***

Во всемирный день блондинок

Пожелать тебе хочу

Только классных вечеринок,

О работе – умолчу.

Чтобы дни, а так же ночи,

Проходили без забот,

Пусть все будет, как ты хочешь,

И любви коловорот!

***

Поздравляем белокурых красавиц с днем блондинки. Желаем вам, чтобы вас не касались стереотипы. Пусть ваши золотые волосы завораживают, манят своими переливами и оттенками. Пусть ваше женское счастье отражается в горящих глазах. Будьте красивы и молоды.

***

Поздравляю с Днем блондинок и хочу пожелать всегда быть ослепительно красивой и блестящей яркой звездой блонды на небе. Пусть весь мир будет у твоих ног, да исполнена роскоши, веселья, радости и шика будет твоя жизнь.

***

Всех красавиц белокурых поздравляем с прекрасным днем, когда солнечные блики, играя на волосах, зажгут искорки в ваших глазах. Желаем, чтобы на вас всегда обращали внимание, чтобы ценили вас не за цвет волос, а за оптимизм, жизнерадостность и прекрасный характер.

Всемирный день блондинок: картинки на украинском языке

Всемирный день блондинок: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день блондинок: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день блондинок: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день блондинок: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua