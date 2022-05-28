Поздравления с Всемирным днем брюнеток 2022: картинки на украинском, проза, стихи

28 мая – Всемирный день брюнеток. Это довольно интересное событие, посвященное всем девушкам с темным цветом волос. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем брюнеток и картинки на украинском языке.
Веселые поздравления во Всемирный день брюнеток в прозе
Спешу поздравить темноволосую красавицу с Днем брюнеток! Родившимся брюнеткой несказанно повезло: красота брюнетки яркая, ум — острый, а сердце — горячее. Чтобы не ослепнуть, не уколоться и не обжечься – нужно знать подход. За вас, самые эффектные красотки мира!
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Сегодня жгучие брюнетки отмечают свой день. Желаю, милые барышни, пусть в жизни вашей только цвет волос будет с темным оттенком, а все остальное сияет яркой, светлой улыбкой. Пусть ваше очарование завораживает и пленяет. Будьте королевами сегодня и всегда!
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Всех обладательниц потрясающих темных волос поздравляем с Днем брюнеток. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте привлекательны, неповторимы и загадочны!
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Поздравляю с Днем брюнеток и желаю всегда быть страстной, жгучей, яркой, грациозной, неутомимой, смелой, волшебной и волшебной. Пусть твой шик и твоя красота борются наповал кого-либо с первого взгляда.
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В день брюнеток поздравляем всех обладательниц потрясающих темных волос. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте привлекательны, неповторимы и загадочны!
День брюнеток: поздравления в стихах
В международный день брюнеток
Тороплюсь поздравить от души
Прекрасных дам, забавных кокеток,
Что такие милые и красивые!
Тех, которые всегда нас увлекали
Горячим сердцем и душой,
И окружающих пленили
Своей великолепной красотой.
***
Очаровывают девушки — брюнетки,
Они прекрасны, как конфеты.
Полные любви, тепла и ласки
Их жизнь пусть будет как в сказке.
***
У брюнеток праздник ныне,
Приветствую жарких дам.
Пожелаю только счастья
И любви безумной вам.
***
Спешу поздравить с праздником
Брюнеток всей Земли!
Пусть в этот день безоблачно.
Поют вам соловьи.
Пусть солнце улыбается,
Звонят вам ручьи,
С праздником, брюнетки
Красавицы Земли!
***
С днем брюнеток поздравим
Красивые, яркие и роскошные,
Всем этим женщинам желаем
Добра, успехов побольше,
Пусть мужчины всегда
На вас обращают внимание,
Пусть найдут брюнетки счастья,
А все проблемы пусть растают!