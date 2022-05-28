Поздравления с Всемирным днем брюнеток 2022: картинки на украинском, проза, стихи

28 мая – Всемирный день брюнеток. Это довольно интересное событие, посвященное всем девушкам с темным цветом волос. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем брюнеток и картинки на украинском языке.

Веселые поздравления во Всемирный день брюнеток в прозе

Спешу поздравить темноволосую красавицу с Днем брюнеток! Родившимся брюнеткой несказанно повезло: красота брюнетки яркая, ум — острый, а сердце — горячее. Чтобы не ослепнуть, не уколоться и не обжечься – нужно знать подход. За вас, самые эффектные красотки мира!

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Сегодня жгучие брюнетки отмечают свой день. Желаю, милые барышни, пусть в жизни вашей только цвет волос будет с темным оттенком, а все остальное сияет яркой, светлой улыбкой. Пусть ваше очарование завораживает и пленяет. Будьте королевами сегодня и всегда!

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Всех обладательниц потрясающих темных волос поздравляем с Днем брюнеток. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте привлекательны, неповторимы и загадочны!

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Поздравляю с Днем брюнеток и желаю всегда быть страстной, жгучей, яркой, грациозной, неутомимой, смелой, волшебной и волшебной. Пусть твой шик и твоя красота борются наповал кого-либо с первого взгляда.

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В день брюнеток поздравляем всех обладательниц потрясающих темных волос. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте привлекательны, неповторимы и загадочны!

День брюнеток: поздравления в стихах

В международный день брюнеток

Тороплюсь поздравить от души

Прекрасных дам, забавных кокеток,

Что такие милые и красивые!

Тех, которые всегда нас увлекали

Горячим сердцем и душой,

И окружающих пленили

Своей великолепной красотой.

***

Очаровывают девушки — брюнетки,

Они прекрасны, как конфеты.

Полные любви, тепла и ласки

Их жизнь пусть будет как в сказке.

***

У брюнеток праздник ныне,

Приветствую жарких дам.

Пожелаю только счастья

И любви безумной вам.

***

Спешу поздравить с праздником

Брюнеток всей Земли!

Пусть в этот день безоблачно.

Поют вам соловьи.

Пусть солнце улыбается,

Звонят вам ручьи,

С праздником, брюнетки

Красавицы Земли!

***

С днем брюнеток поздравим

Красивые, яркие и роскошные,

Всем этим женщинам желаем

Добра, успехов побольше,

Пусть мужчины всегда

На вас обращают внимание,

Пусть найдут брюнетки счастья,

А все проблемы пусть растают!

Всемирный день брюнеток: картинки на украинском

Поздравления с Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua

Поздравления с Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua

Поздравления с Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua

Поздравления с Днем брюнеток: картинки / Фото: ТСН.ua