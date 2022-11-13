Поздравления с Всемирным днем доброты 2022: картинки на украинском, проза и стихи

13 ноября – Всемирный день доброты. Это отличная возможность поделиться хорошим настроением со своими друзьями и близкими. ТСН.ua подобрал для вас поздравления на Всемирный день доброты, карточки, стихи и прозу.

История праздника

Всемирный день доброты был создан в честь первой конференции Всемирного движения доброты, проведенной 13 ноября 1998 года. В мероприятии приняли участие представители таких стран: Таиланда, Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Сингапура, США. Позже к ним присоединились и другие государства.

Саму организацию "Движение доброты" создали в Японии в 1997 году. У нее есть даже официальный документ "Декларация Движения", в котором сказано: "Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляет удовольствие и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и за счет сотворения глобальной сети, и сделать более добрый и более полный мир».

Всемирный день доброты: поздравления в стихах и прозе

Поздравляю со Всемирным днем доброты и от души желаю никогда не терять веру во все хорошее, всегда бороться за справедливость и милосердие, помогать доброте восторжествовать над злом. Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в сердце твоем живет любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.

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Поздравляю со Всемирным днем доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоем пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в сердце твоем рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живет добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!

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Пусть Всемирный день доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что, отдавая что-то хорошее и хорошее, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.

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Твори добро для тех, кто рядом,

Мир своим светом озаряй,

И положительным зарядом

Людей чаще заряжай!

Всегда твори хорошее дело,

Оно тебе во стократ вернется!

Произведения добро легко и смело,

И в пасмурный день сияй, как солнце!

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В день Всемирной доброты,

от всей души вам пожелаю

как можно больше теплоты,

и счастье вам без края.

Не бойтесь отдавать

добро и радость близким,

и да придет благодать,

а жизнь за все благодарит избыток!

Картинки со Всемирным днем доброты

Всемирный день доброты: картинки / Фото: ТСН.ua

Всемирный день доброты: картинки / Фото: ТСН.ua

Всемирный день доброты: картинки / Фото: ТСН.ua

Всемирный день доброты: картинки / Фото: ТСН.ua