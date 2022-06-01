Поздравления с Всемирным днем родителей 2022 года: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

1 июня – Всемирный день родителей. В 2022 году этот праздник приходится на среду. ТСН.ua предлагает подборку поздравлений во Всемирный день родителей: картинки на украинском, прозу и стихи.

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) – молодой праздник, который был введен в сентябре 2012 года во время 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в "честь родителей во всем мире". Главная цель этого дня – показать важную роль родителей в воспитании детей, а также рассказать об основных приоритетах сильной, счастливой и крепкой семьи.

Всемирный день родителей: приветствие в прозе

Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

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Настоящая ценность в жизни – родные и близкие люди. Поздравляю с Днем родителей и желаю отцу с мамой взаимопонимания, счастья, совместных планов с детьми и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой защитой от невзгод, утешением в неприятностях и оплотом в радости. Любви, красоты, достатка и тепла!

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Поздравляю со Всемирным днем родителей и желаю долгих лет, крепкого здоровья и терпения, вечной любви к детям и гордости за них в любом возрасте, искренней радости души и довольства в доме, семейного добра и светлых родительских надежд.

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Желаем вам, дорогие дети, вашим родителям и родным крепкого здоровья, счастья, добра и семейного уюта. Пусть все мечты и замыслы всегда сбываются!

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Родители – главные люди в жизни каждого человека. Они преподносят своим детям бесценный дар – жизнь, любят не за что-то, а вопреки всему, всегда готовы поддержать и прийти на помощь. Нигде не учат быть мамой и папой, бывает, что и родителям нужна поддержка, добрый совет и понимание. Сегодня – Всемирный день родителей. Пусть в этот день все, кто зовется мамой и папой, будут согреты теплыми объятиями и словами любви и благодарности.

Всемирный день родителей: стихи

Всемирный день родителей пришел,

И добродушие в сердцах детей нашел.

Беречь родителей мы будем любить,

И чистоту души своей родителям дарить!

Поклон вам низкий, и спасибо вам,

За то, что простите свою заботу нам!

Здоровья, счастья вам и теплоты,

Пусть распускаются для вас цветы!

***

Летят годы, как лебеди в омуте,

Жизнь идет, ее не остановит.

Прими поздравления наши искренние,

Еще до ста лет желаем прожить.

Да будут рядом вера и надежда,

Как два крыла, что упасть не дадут.

И сам Господь по милости наделит

Еще долгие годы, счастливый светлый путь.

***

Наши милые и любимые, лучшие в мире,

Желаем счастья, дарим цветы.

Чтобы солнце и звезды лелеяли тепло,

И чтоб всегда здоровье было.

Чтобы печали не знали, мы просим судьбы,

Добра вам и радости, родные, достаточно.

Потому что людям для счастья много не нужно.

Семейный уют и мирное небо.

***

Желаем здоровья много-много,

Пусть счастье и мир остаются в доме,

Пусть горе обходит всегда стороной,

А радость приходит и льется по реке.

Пусть долго улыбается солнце и небо,

Нам, кроме вас, больше ничего не нужно,

Пусть бог бережет вас, дорогие, все время,

Живите только родные, с нами и для нас.

***

Спасибо я скажу сегодня,

Родители мои родные,

За то, что жизнь мне подарили,

Здоровые будьте, дорогие.

Поклон вам низкий за беспокойство,

За теплоту, радость и силу,

За то, что нежностью своей

Меня в избытке наградили.

Всемирный день родителей: картинки на украинском

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

Всемирный день родителей: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua