Поздравления с Всемирным днем родителей 2022 года: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

1 июня – Всемирный день родителей. В 2022 году этот праздник приходится на среду. ТСН.ua предлагает подборку поздравлений во Всемирный день родителей: картинки на украинском, прозу и стихи.
Всемирный день родителей (Global Day of Parents) – молодой праздник, который был введен в сентябре 2012 года во время 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в "честь родителей во всем мире". Главная цель этого дня – показать важную роль родителей в воспитании детей, а также рассказать об основных приоритетах сильной, счастливой и крепкой семьи.
Всемирный день родителей: приветствие в прозе
Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!
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Настоящая ценность в жизни – родные и близкие люди. Поздравляю с Днем родителей и желаю отцу с мамой взаимопонимания, счастья, совместных планов с детьми и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой защитой от невзгод, утешением в неприятностях и оплотом в радости. Любви, красоты, достатка и тепла!
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Поздравляю со Всемирным днем родителей и желаю долгих лет, крепкого здоровья и терпения, вечной любви к детям и гордости за них в любом возрасте, искренней радости души и довольства в доме, семейного добра и светлых родительских надежд.
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Желаем вам, дорогие дети, вашим родителям и родным крепкого здоровья, счастья, добра и семейного уюта. Пусть все мечты и замыслы всегда сбываются!
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Родители – главные люди в жизни каждого человека. Они преподносят своим детям бесценный дар – жизнь, любят не за что-то, а вопреки всему, всегда готовы поддержать и прийти на помощь. Нигде не учат быть мамой и папой, бывает, что и родителям нужна поддержка, добрый совет и понимание. Сегодня – Всемирный день родителей. Пусть в этот день все, кто зовется мамой и папой, будут согреты теплыми объятиями и словами любви и благодарности.
Всемирный день родителей: стихи
Всемирный день родителей пришел,
И добродушие в сердцах детей нашел.
Беречь родителей мы будем любить,
И чистоту души своей родителям дарить!
Поклон вам низкий, и спасибо вам,
За то, что простите свою заботу нам!
Здоровья, счастья вам и теплоты,
Пусть распускаются для вас цветы!
***
Летят годы, как лебеди в омуте,
Жизнь идет, ее не остановит.
Прими поздравления наши искренние,
Еще до ста лет желаем прожить.
Да будут рядом вера и надежда,
Как два крыла, что упасть не дадут.
И сам Господь по милости наделит
Еще долгие годы, счастливый светлый путь.
***
Наши милые и любимые, лучшие в мире,
Желаем счастья, дарим цветы.
Чтобы солнце и звезды лелеяли тепло,
И чтоб всегда здоровье было.
Чтобы печали не знали, мы просим судьбы,
Добра вам и радости, родные, достаточно.
Потому что людям для счастья много не нужно.
Семейный уют и мирное небо.
***
Желаем здоровья много-много,
Пусть счастье и мир остаются в доме,
Пусть горе обходит всегда стороной,
А радость приходит и льется по реке.
Пусть долго улыбается солнце и небо,
Нам, кроме вас, больше ничего не нужно,
Пусть бог бережет вас, дорогие, все время,
Живите только родные, с нами и для нас.
***
Спасибо я скажу сегодня,
Родители мои родные,
За то, что жизнь мне подарили,
Здоровые будьте, дорогие.
Поклон вам низкий за беспокойство,
За теплоту, радость и силу,
За то, что нежностью своей
Меня в избытке наградили.