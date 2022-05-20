Поздравления с Всемирным днем травматолога 2022 года: картинки на украинском, проза, стихи

20 мая 2022 года – Всемирный день травматолога. Это профессиональный праздник, который в последние годы приобрел широкую популярность в Украине. Не забудьте поздравить своих родных и друзей, связанных с этой важной профессией. Ищите в материале ТСН.ua поздравления с Днем травматолога и картинки на украинском языке.

Поздравления с Днем травматолога

Поздравляю с Днем травматолога. Желаю любого пациента, какая бы у него ни была травма, ставить на ноги. Желаю, чтобы в личной жизни вообще не было травм ни телесных, ни душевных. Пусть работа исключает трудности и ошибки, пусть каждый день укрепляет здоровье, веру в себя и стремление к успеху. Желаю стойкости, мудрости и благополучия.

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Если ты думаешь, он — костоправ,

Знай: ты, товарищ, ни капли не прав.

Не мануал он, а травматолог,

Это тебе не какой-то уролог.



Косточки сложит, как паззл, он легко

И обвернет белоснежным бинтом.

Кончики бантиком свяжет умело,

Ты, загипсованный, в мир выйдешь смело.

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Поздравляю с профессиональным праздником-днем травматолога! Хочу от всей души пожелать неисчерпаемого здоровья, побольше терпения и сил, благодарных пациентов и легкой работы. Пусть хорошее настроение не покидает никогда, а удача и удача станут спутниками жизни.

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Знаком всем с детских лет

Стишок про Айболита.

И знает каждый: есть травм-пункт,

Раз «лапка перебита».



Сегодня в праздник в ваш, в проф-день,

Желаем до икоты

(хоть в том есть эгоизма тень) —

Поменьше вам работы!

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Поздравляю вас с Днем травматолога. Желаю, чтобы у вас были профессиональные свершения, а благородный труд служит людям. С вашим профессиональным праздником травматолог. Чтобы Ваши нервы были такими же крепкими, как и кости.

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Поздравляю всех костоправов с их профессиональным праздником. Желаю, чтобы в вашей жизни было мало кривых линий, сломанных планов и вывихнувшихся надежд.

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Поздравляю вас с Днем травматолога. Желаю, чтобы у вас были профессиональные свершения, а благородный труд служит людям. С вашим профессиональным праздником травматолог.

С Днем травматолога: картинки на украинском

С Днем травматолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем травматолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем травматолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем травматолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Днем травматолога: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua