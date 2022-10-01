Поздравления с Всемирным днем вегетарианства 2022: картинки на украинском, проза

1 октября в мире празднуют Всемирный день вегетарианства – это особый праздник для тех людей, которые отказались от употребления в пищу мяса, рыбы. ТСН.ua подготовил для вас интересные факты о Всемирном дне вегетарианства, а также поздравления к празднику.

Кто-то переходит на такое питание, ведь считает, что оно полезнее для организма человека, а другие из-за жалости к живым организмам. Какие бы ни были мотивы – в этот день все вегетарианцы празднуют свой особый праздник. Очень важно не путать вегетарианцев и веганов. Последние не используют также мед, яйца, молочные продукты. Для вегетарианцев это допустимо.

История праздника

До 1900 года вегетарианство хотя существовало, однако, не было столь популярным. Лишь в конце XX века по миру начал распространяться такой рацион питания. Международный вегетарианский союз 1978 решил создать отдельный праздник — Всемирный день вегетарианства. В этот день традиционно проводятся дискуссии и тематические семинары, а также дегустации и вегетарианские ярмарки.

Всемирный день вегетарианства: интересные факты об этом рационе питания

Около 11% населения мира являются вегетарианцами. Согласно разнообразным исследованиям, вегетарианский способ питания не вредит человеческому организму (при разнообразном питании). Однако такую диету не рекомендуют беременным и кормящим женщинам. Брэд Питт, Камерон Диаз, Пол Маккартни, Пифагор – все они являются или были вегетарианцами. Больше всего вегетарианцев живет в Индии – отказ от мяса здесь обусловлен философией или религией. А меньше всего вегетарианцев в Китае. Посредством вегетарианской диеты значительно ускоряется метаболизм. Поэтому организм начинает гораздо быстрее сжигать калории. У вегетарианцев редко бывает избыточный вес. Строгим веганам необходимо употреблять ежедневно витамин В12 в таблетках, так как он содержится только в продуктах животного происхождения. Существует много вегетарианских вариантов мясных блюд, по вкусу они мало отличаются от оригинала.

Всемирный день вегетарианства: поздравления и картинки

Поздравляю со Всемирным днем вегетарианства и желаю фруктового настроения, безупречного здоровья. Пусть животные будут нашими друзьями, а не едой в желудке, пусть преуспевает вегетарианство и дарит тебе ощущение легкости и красоты на каждый день.

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Поздравляю со Всемирным днем вегетарианства. Пусть животные живут спокойно, пусть в яркой, вкусной, разнообразной еде будет много пользы, минералов, витаминов. Желаю безграничных возможностей, свободы выбора, удачи в жизни и сочных, как спелые фрукты, эмоций.

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Во Всемирный день вегетарианства я желаю крепких сил и бодрости души, бравых идей и отличного самочувствия, прекрасного настроения и большого уважения, вкусной растительной пищи и чувства гордости за сохранившиеся жизни животных.

Всемирный день вегетарианства: картинки / Фото: ТСН.ua

Всемирный день вегетарианства: картинки / Фото: ТСН.ua