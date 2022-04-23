Поздравления с Всеукраинским днем психолога 2022: картинки, открытки, проза, стихи

23 апреля свой профессиональный праздник отмечают украинские психологи. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем психолога в прозе и стихах, а также красивые картинки на украинском языке.
23 апреля – Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник всех тех, кто работает психологом или причастен к этой профессии. Это довольно молодое событие. Интересно, что у мирового сообщества пока нет в календаре отдельного праздника для психологов.
День психолога: приветствие в прозе
Поздравляю с Днем психолога. Пусть обращающиеся к вам за помощью всегда идут, решив все свои проблемы. Пусть у вас будет повод гордиться своей работой! Удачи на вашем жизненном пути.
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С Днем психолога! Ты как настоящий волшебник восстанавливаешь душевное равновесие, настраиваешь на позитив, помогаешь обрести уверенность в себе. Пусть твоя энергия никогда не иссякнет, а внутренний мир всегда будет гармоничен. Процветание, любовь и удачи!
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Поздравляю с Всеукраинским днем психолога! Желаю постоянного развития и инновационных прорывов в этом тонком и деликатном труде. Больших успехов, благодарных пациентов, удовольствия от собственного труда и совершенства в профессиональной сфере!
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Работа психолога очень тонкая и многогранная, она требует большой отдачи и полного покоя души! Потому в твой профессиональный праздник хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы! С Днем психолога!
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К вам обращаются со своими проблемами и переживаниями. Вы помогаете сохранить семьи и уберегаете людей от ошибок. Ваша мудрость и сопереживание чужим проблемам достойны уважения. Психология – это Ваше призвание. Мы благодарим Вас за Ваш труд. Еще раз с праздником!
С Днем психолога: поздравления в стихах
В День психолога желаю позитива,
Чтобы улыбкой ты всем людям помогал,
Чтобы все проблемы просто и красиво
Каждый день с клиентами решал!
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Душу вылечить поможешь,
И мозги прочистить сможешь,
Радость бытия ты возвращаешь,
С Днем психолога тебя поздравляю!
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Без психолога никак нельзя сегодня.
Мы теряем порой душевное здоровье:
Недосыпание, пробки, стресс – сыплются лавиной,
Или сводит нас с ума наша "половина"…
К вам как к родной матери тогда мы приходим,
Понимание всегда и покой находим.
Да примите же от души это приветствие!
Желаем во всех делах процветания,
На работе и в семье, ну и в жизни личной
Будет все у вас всегда только на отлично!
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В День психолога хочу
От всей души поздравить!
Пожелать большой любви,
Стремительного карьерного взлета.
Работа твоя так сложна,
Что является подлинным призванием,
Твоими стараниями,
Словами лечится душа.
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Кто спасает нас от стрессов?
И дарует нам покой,
В погоне за прогрессом,
Ты, психолог, дорогой.
Вылечить все тебе по силам,
И расстройство, и невроз,
С профессиональным тебя праздником,
В своем деле – ты виртуоз!