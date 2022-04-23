Поздравления с Всеукраинским днем психолога 2022: картинки, открытки, проза, стихи

23 апреля свой профессиональный праздник отмечают украинские психологи. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем психолога в прозе и стихах, а также красивые картинки на украинском языке.

23 апреля – Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник всех тех, кто работает психологом или причастен к этой профессии. Это довольно молодое событие. Интересно, что у мирового сообщества пока нет в календаре отдельного праздника для психологов.

День психолога: приветствие в прозе

Поздравляю с Днем психолога. Пусть обращающиеся к вам за помощью всегда идут, решив все свои проблемы. Пусть у вас будет повод гордиться своей работой! Удачи на вашем жизненном пути.

***

С Днем психолога! Ты как настоящий волшебник восстанавливаешь душевное равновесие, настраиваешь на позитив, помогаешь обрести уверенность в себе. Пусть твоя энергия никогда не иссякнет, а внутренний мир всегда будет гармоничен. Процветание, любовь и удачи!

***

Поздравляю с Всеукраинским днем психолога! Желаю постоянного развития и инновационных прорывов в этом тонком и деликатном труде. Больших успехов, благодарных пациентов, удовольствия от собственного труда и совершенства в профессиональной сфере!

***

Работа психолога очень тонкая и многогранная, она требует большой отдачи и полного покоя души! Потому в твой профессиональный праздник хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы! С Днем психолога!

***

К вам обращаются со своими проблемами и переживаниями. Вы помогаете сохранить семьи и уберегаете людей от ошибок. Ваша мудрость и сопереживание чужим проблемам достойны уважения. Психология – это Ваше призвание. Мы благодарим Вас за Ваш труд. Еще раз с праздником!

С Днем психолога: поздравления в стихах

В День психолога желаю позитива,

Чтобы улыбкой ты всем людям помогал,

Чтобы все проблемы просто и красиво

Каждый день с клиентами решал!

***

Душу вылечить поможешь,

И мозги прочистить сможешь,

Радость бытия ты возвращаешь,

С Днем психолога тебя поздравляю!

***

Без психолога никак нельзя сегодня.

Мы теряем порой душевное здоровье:

Недосыпание, пробки, стресс – сыплются лавиной,

Или сводит нас с ума наша "половина"…

К вам как к родной матери тогда мы приходим,

Понимание всегда и покой находим.

Да примите же от души это приветствие!

Желаем во всех делах процветания,

На работе и в семье, ну и в жизни личной

Будет все у вас всегда только на отлично!

***

В День психолога хочу

От всей души поздравить!

Пожелать большой любви,

Стремительного карьерного взлета.

Работа твоя так сложна,

Что является подлинным призванием,

Твоими стараниями,

Словами лечится душа.

***

Кто спасает нас от стрессов?

И дарует нам покой,

В погоне за прогрессом,

Ты, психолог, дорогой.

Вылечить все тебе по силам,

И расстройство, и невроз,

С профессиональным тебя праздником,

В своем деле – ты виртуоз!

День психолога: картинки на украинском

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие

День психолога: приветствие