Поздравления с Яблочным Спасом 2022: картинки на украинском, проза, стихи и смс

19 августа в Украине празднуют Яблочный Спас. В церковном календаре – это праздник Преображения Господня. С Яблочным Спасом поздравляют родных и друзей, знакомых и сотрудников по работе. Это один из самых больших праздников в православном мире. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Яблочным Спасом: картинки на украинском языке, прозу и стихи.
Преображение Господне, называемое в народе Яблочным Спасом, традиционно празднуют 19 августа. В этот большой праздник хочется подарить теплые слова родным и друзьям. Поэтому здесь вы найдете хорошие поздравления с Яблочным Спасом в стихах, прозе и картинках.
С Яблочным Спасом: своими словами
Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладкими фруктами, вкусными пирогами и яркими эмоциями!
***
С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, а родные всегда будут здоровы. Радости и гармонии!
***
Преображение Господне – это светлый, чистый праздник! Поздравляем вашу семью, желаем здоровья и всех благ в этот божественный день!
***
Сладких спелых яблок и обильного урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Да будет богатство и процветание, пусть в душе будет покой и светлое тепло! Пусть август принесет тёплую осень и ласковую зиму.
***
Пусть Второй Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!
***
Поздравляю всю вашу семью с Яблочным Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.
***
Поздравляю с Яблоневым Спасом и хочу пожелать медового вкуса в твоей жизни, молодых и вкусных яблок на тарелочке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца.
***
Поздравляю с этим светлым и по-настоящему большим праздником! Пусть Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дающий надежду и веру, поэтому наслаждайтесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!
***
С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.
***
Поздравляю с праздником Второго Яблочного Спаса и Преображения Господня! Желаю вам изменяться к лучшему, становиться более высокодуховными, с каждым днем превращать свой внутренний мир и совершенствоваться. Желаю здоровья, радости, надежды, веры, любви и довольства.
Поздравление с Яблочным Спасом в стихах
Яблочный спас приносит нам осень,
Он от жары словно спасение.
Дни уж давно стали короче,
К светлому дню Преображения.
Яблочный спас дарит надежду нам,
Что небеса будут добрый приют.
Душам усопших детей в этот праздник
Ангелы яблочки в ручки дают.
***
Спас второй — он яблочный,
Спасет нас от уныния.
Будет служба праздничной,
Чтим его поныне мы.
Господу помолимся
Пусть он нас услышит.
Яблочко посвятится,
Мир свободой дышит.
***
Сегодня щедрый праздник,
Настал Великий Спас!!
Богатый яблок урожай
Порадует всех нас.
Желаем в этот день тепла,
Улыбок и добра!
Богатый, щедрый урожай
Чтоб осень принесла!
***
Сегодня яблок наливных
С утра насобираю
И в праздник летний яблочный
Вам счастья пожелаю!
Желаю щедрый урожай,
И яркий солнца свет
Пусть согревает вас всегда,
Ваш дом не знает бед!
***
Церковь старая нас манит куполами
Дверь открыта, посреди иконостас.
Сегодня праздник отмечают христиане,
Преображение Господне, Яблочный Спас
Август делится с нами дарами
Яблок спелых полные корзины.
Примите поздравления христиане
Делитесь яблоками с ближними своими.
***
Конец лета скоро, вновь наступит осень
Урожаем щедрым август осыпает
Просто так подарит, даже и не спросит,
Яблочки румяные солнцем освещает.
Взрослые и дети, все собрались в храме
Всех позвал церковный колокольный звон.
Яблочного Спаса мы все очень ждали,
Яблоками освященными балует нас он.
***
Преображение Господне отмечаем,
Что также Спас Второй зовётся.
Со Спасом яблочным задорно поздравляю,
Пусть каждый улыбается сегодня и смеётся.
Пусть яблочки к Вам в дом сегодня принесут,
Так много радости, любви и счастья,
Что Вас в хорошем настроение увлекут,
И к вам вовек не подойдёт ненастье.
***
Со Спасом Яблочным я поздравляю всех,
Пускай сегодня, в этот знойный день.
Вас окружают вера, радость, счастье, смех,
Желаю побороть Вам все обиды, лень.
Желаю быть терпимее, спокойнее к другим,
Идти на помощь, уважать людей и слушать.
Не притворятся, быть всегда собой самим,
Желаю я покоя и спасенья Вашим душам.
***
С днем Яблочного Спаса поздравляем,
Добро и красота пусть входят в дом!
Нас потчует природа урожаем
И песни мы веселые поем.
Пусть этот вестник осени прихода
Наполнит благодарностью сердца.
Пусть сохранится теплая погода,
В душе любви не будет пусть конца!
***
Прекрасный Спаса Яблочного день
Мы дружною семьею отмечаем.
Пусть в гости не заглянет грусти тень,
Не будет места горестям, печали.
Как весело на белом свете жить
И от души дням радоваться новым.
И Бога сердцем всем благодарить
За то, что все мы сыты и здоровы.
С Яблочным Спасом: приветствие в смс
Яблочный Спас скорее встречай,
Яблоком вкусных друзей угощай.
И щедрость твоя к тебе вернется,
А злоба и горе тебя не коснется.
***
С Яблочным Спасом поздравить вас хочу,
Пусть солнца лучик в дом войдет!
Пусть родятся яблоки каждым летом,
А беда и беда ваш дом пройдет.
***
Хочу вас со Спасом Яблочным поздравить
И поздравления лучше передать,
Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,
Имели до краев страстной любви!
***
Со Спасом Яблочным поздравляю от сердца,
мира желаю и добра,
Да будет радостно, Света и Солнца,
Пусть нам забудет слово "война".
***
Угощайтесь яблоками, люди!
Спас яблоневый зовет нас!
И любовь слаще будет,
И здоровье будет сразу!
***
Поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена радостными событиями, как яблоня – плодами, а твоя работа приносила доходы, как поле – щедрый урожай!
***
От всего сердца поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Пусть Господь оберегает тебя от бед и неприятностей, а жизнь твоя будет красива и румяна, как спелое яблочко. Всего тебе наилучшего!
***
Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет красочной, как пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждое мгновение испытывать счастье, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать "в яблочко". Здоровья, сил и благополучия!
***
Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, извините в этот день друг другу спелые яблочки, которые принесут удачу в каждый дом!
***
Лето уже подходит к завершению, а на крыльце ждет теплая осень, которая принесет с собой прекрасный урожай. Поэтому радуйся и наслаждайся жизнью! Счастье тебе с приятным яблочным ароматом:)