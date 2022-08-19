Поздравления с Яблочным Спасом 2022: картинки на украинском, проза, стихи и смс

19 августа в Украине празднуют Яблочный Спас. В церковном календаре – это праздник Преображения Господня. С Яблочным Спасом поздравляют родных и друзей, знакомых и сотрудников по работе. Это один из самых больших праздников в православном мире. ТСН.ua подготовил для вас поздравление с Яблочным Спасом: картинки на украинском языке, прозу и стихи.

Преображение Господне, называемое в народе Яблочным Спасом, традиционно празднуют 19 августа. В этот большой праздник хочется подарить теплые слова родным и друзьям. Поэтому здесь вы найдете хорошие поздравления с Яблочным Спасом в стихах, прозе и картинках.

С Яблочным Спасом: своими словами

Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладкими фруктами, вкусными пирогами и яркими эмоциями!

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, а родные всегда будут здоровы. Радости и гармонии!

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Преображение Господне – это светлый, чистый праздник! Поздравляем вашу семью, желаем здоровья и всех благ в этот божественный день!

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Сладких спелых яблок и обильного урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Да будет богатство и процветание, пусть в душе будет покой и светлое тепло! Пусть август принесет тёплую осень и ласковую зиму.

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Пусть Второй Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

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Поздравляю всю вашу семью с Яблочным Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.

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Поздравляю с Яблоневым Спасом и хочу пожелать медового вкуса в твоей жизни, молодых и вкусных яблок на тарелочке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца.

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Поздравляю с этим светлым и по-настоящему большим праздником! Пусть Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дающий надежду и веру, поэтому наслаждайтесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.

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Поздравляю с праздником Второго Яблочного Спаса и Преображения Господня! Желаю вам изменяться к лучшему, становиться более высокодуховными, с каждым днем ​​превращать свой внутренний мир и совершенствоваться. Желаю здоровья, радости, надежды, веры, любви и довольства.

Поздравление с Яблочным Спасом в стихах



Яблочный спас приносит нам осень,

Он от жары словно спасение.

Дни уж давно стали короче,

К светлому дню Преображения.

Яблочный спас дарит надежду нам,

Что небеса будут добрый приют.

Душам усопших детей в этот праздник

Ангелы яблочки в ручки дают.

***



Спас второй — он яблочный,

Спасет нас от уныния.

Будет служба праздничной,

Чтим его поныне мы.

Господу помолимся

Пусть он нас услышит.

Яблочко посвятится,

Мир свободой дышит.

***



Сегодня щедрый праздник,

Настал Великий Спас!!

Богатый яблок урожай

Порадует всех нас.

Желаем в этот день тепла,

Улыбок и добра!

Богатый, щедрый урожай

Чтоб осень принесла!

***



Сегодня яблок наливных

С утра насобираю

И в праздник летний яблочный

Вам счастья пожелаю!

Желаю щедрый урожай,

И яркий солнца свет

Пусть согревает вас всегда,

Ваш дом не знает бед!

***



Церковь старая нас манит куполами

Дверь открыта, посреди иконостас.

Сегодня праздник отмечают христиане,

Преображение Господне, Яблочный Спас

Август делится с нами дарами

Яблок спелых полные корзины.

Примите поздравления христиане

Делитесь яблоками с ближними своими.

***



Конец лета скоро, вновь наступит осень

Урожаем щедрым август осыпает

Просто так подарит, даже и не спросит,

Яблочки румяные солнцем освещает.

Взрослые и дети, все собрались в храме

Всех позвал церковный колокольный звон.

Яблочного Спаса мы все очень ждали,

Яблоками освященными балует нас он.

***



Преображение Господне отмечаем,

Что также Спас Второй зовётся.

Со Спасом яблочным задорно поздравляю,

Пусть каждый улыбается сегодня и смеётся.

Пусть яблочки к Вам в дом сегодня принесут,

Так много радости, любви и счастья,

Что Вас в хорошем настроение увлекут,

И к вам вовек не подойдёт ненастье.

***



Со Спасом Яблочным я поздравляю всех,

Пускай сегодня, в этот знойный день.

Вас окружают вера, радость, счастье, смех,

Желаю побороть Вам все обиды, лень.

Желаю быть терпимее, спокойнее к другим,

Идти на помощь, уважать людей и слушать.

Не притворятся, быть всегда собой самим,

Желаю я покоя и спасенья Вашим душам.

***



С днем Яблочного Спаса поздравляем,

Добро и красота пусть входят в дом!

Нас потчует природа урожаем

И песни мы веселые поем.

Пусть этот вестник осени прихода

Наполнит благодарностью сердца.

Пусть сохранится теплая погода,

В душе любви не будет пусть конца!

***



Прекрасный Спаса Яблочного день

Мы дружною семьею отмечаем.

Пусть в гости не заглянет грусти тень,

Не будет места горестям, печали.

Как весело на белом свете жить

И от души дням радоваться новым.

И Бога сердцем всем благодарить

За то, что все мы сыты и здоровы.

С Яблочным Спасом: приветствие в смс

Яблочный Спас скорее встречай,

Яблоком вкусных друзей угощай.

И щедрость твоя к тебе вернется,

А злоба и горе тебя не коснется.

***

С Яблочным Спасом поздравить вас хочу,

Пусть солнца лучик в дом войдет!

Пусть родятся яблоки каждым летом,

А беда и беда ваш дом пройдет.

***

Хочу вас со Спасом Яблочным поздравить

И поздравления лучше передать,

Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,

Имели до краев страстной любви!

***

Со Спасом Яблочным поздравляю от сердца,

мира желаю и добра,

Да будет радостно, Света и Солнца,

Пусть нам забудет слово "война".

***

Угощайтесь яблоками, люди!

Спас яблоневый зовет нас!

И любовь слаще будет,

И здоровье будет сразу!

***

Поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена радостными событиями, как яблоня – плодами, а твоя работа приносила доходы, как поле – щедрый урожай!

***

От всего сердца поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Пусть Господь оберегает тебя от бед и неприятностей, а жизнь твоя будет красива и румяна, как спелое яблочко. Всего тебе наилучшего!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет красочной, как пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждое мгновение испытывать счастье, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать "в яблочко". Здоровья, сил и благополучия!

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Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, извините в этот день друг другу спелые яблочки, которые принесут удачу в каждый дом!

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Лето уже подходит к завершению, а на крыльце ждет теплая осень, которая принесет с собой прекрасный урожай. Поэтому радуйся и наслаждайся жизнью! Счастье тебе с приятным яблочным ароматом:)

С Яблочным Спасом: картинки на украинском языке

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua

С Яблочным Спасом: картинки на украинском / Фото: ТСН.ua