Поздравления со Сретением Господним 2022: картинки, проза, стихи

15 февраля христиане восточного обряда празднуют один из самых больших праздников в церковном календаре — Сретение Господне. Именно в этот день Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в Храм, чтобы на 40 день рождения Иисуса Христа отдать его на воспитание. Там их встретил 300-летний праведник Симеон. ТСН.ua собрал для вас поздравления со Сретением Господним в прозе и стихах.
Сретение Господне: приветствие в прозе
Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я искренне поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
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В день Сретения Господня хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасимым силам, благодарения Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.
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Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в храм Божий. Ведь сегодня большой православный праздник Сретения. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деяния. Пусть будут здоровы все ваши родные и близкие. Пусть удача и удача всегда сопровождают Вас. Пусть этот праздник подарит вам прекрасное настроение. Всех земных благ, изобилия и семейного тепла. Будьте счастливы и храни вас Господь.
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В день Сретения Господня хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды на жизнь, добра и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемым силам, благодарения Всевышнему за присланное счастье и добрых молитв за этот.
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В этот день хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником по любому делу.
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С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который старый мир принял Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!
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Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры – со Сретением Господним. Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах, желаю всегда отдавать этому миру свои добрые деяния и свою верную помощь, а получать благодарность людей и настоящую любовь близких.
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Пусть сегодня у каждого в душе раздается радостный звон, возвещая о том, что каждый из нас находится под защитой высших сил. Я желаю всем обрести смысл жизни, желаю быть всегда окруженными любимыми и родными, желаю веры в то, что каждый из нас храним Богом.
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В этот большой праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы по пути встречались только хорошие люди и приходили только приятные известия. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.
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В праздник Сретения Господня от всей души желаю, чтобы Господь любовал, чтобы жизнь стала лучше, чтобы и окна, и двери, и в душу, и в сердце постучало счастье, чтобы любовь твоя сияла ярче солнца, чтобы твоя вера и надежда были сильнее всякой. стихии.
Сретение Господне: приветствие в стихах
Со Сретением Господним!
Веры Вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет Вам тогда.
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Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
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Со Сретением Господним
Я вас поздравляю.
Мира в душах ваших светлых
В этот день желаю.
Снизойдет пускай сегодня
На вас Божия благодать,
Чтоб Его большую силу
Вы смогли бы увидать.
Пусть семья здоровой будет,
Каждый счастлив чтобы был,
Свое сердце для молитвы
В день возвышенный открыл.
***
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
***
Пускай Господь укажет путь,
Чтоб не упасть и не свернуть.
Пусть лик святой укрепит веру,
Тепла создаст Вам атмосферу.
Пусть воцарится в доме рай
И блага будет через край.
Пусть ангелы с небес хранят
И звезды пусть для Вас горят.
Пусть храм души будет согрет,
Не будет в нем печалей, бед.
Пускай спокойствие придет
И в сердце пусть добро живет.
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Настало Сретение Господне,
Я пожелаю всей душой,
Пусть благодать сойдёт сегодня
И в сердце принесёт покой!
Пусть только радостные встречи
Тебя в пути грядущем ждут,
Господь и Матерь Божья вечно
Тебя от горя берегут!
***
Со Сретением Господне поздравляю,
Мира и любви семье Вашей желаю.
Пусть добро всегда Вас окружает,
И господь по жизни охраняет.
Пусть счастливым будет каждый день,
Желаю много добрых перемен.
***
Пусть храм откроет вам сегодня двери,
Оставьте за порогом смуты и тревоги.
Здесь рады вам, здесь тишина и вера.
Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.
Рассвет придет, окрасит сердце светом,
А радость ярким стебельком взойдет.
Ваш мир пусть станет весел и приветлив,
Оттаял чтоб и многолетний лед.
К солнечному свету и добру
Разыскать дорожку, светлую судьбу.
Удачи, никогда не оставаться одному!
***
Со Сретеньем Господним поздравляю!
Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,
Здоровья для души и тела искренне желаю,
Ничто пусть не тревожит, не болит.
Пускай мечты сбываются скорее,
Крепчает вера пусть твоя.
И жизнь становится светлее
И удаются все заботы и дела.
***
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы Ангел
Охранял вас каждый час.
И молитва пусть от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.