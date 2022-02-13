Поздравления со Сретением Господним 2022: картинки, проза, стихи

15 февраля христиане восточного обряда празднуют один из самых больших праздников в церковном календаре — Сретение Господне. Именно в этот день Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в Храм, чтобы на 40 день рождения Иисуса Христа отдать его на воспитание. Там их встретил 300-летний праведник Симеон. ТСН.ua собрал для вас поздравления со Сретением Господним в прозе и стихах.

Сретение Господне: приветствие в прозе

Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я искренне поздравляю тебя с этим светлым днем ​​и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

Сретение Господне: поздравления

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В день Сретения Господня хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасимым силам, благодарения Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

Сретение Господне: поздравления

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Красиво, торжественно звенят колокола. В прекрасном настроении идут прихожане в храм Божий. Ведь сегодня большой православный праздник Сретения. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деяния. Пусть будут здоровы все ваши родные и близкие. Пусть удача и удача всегда сопровождают Вас. Пусть этот праздник подарит вам прекрасное настроение. Всех земных благ, изобилия и семейного тепла. Будьте счастливы и храни вас Господь.

Сретение Господне: поздравления

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В день Сретения Господня хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды на жизнь, добра и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемым силам, благодарения Всевышнему за присланное счастье и добрых молитв за этот.

Сретение Господне: поздравления

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В этот день хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником по любому делу.

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С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который старый мир принял Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!

Сретение Господне: поздравления

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Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры – со Сретением Господним. Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах, желаю всегда отдавать этому миру свои добрые деяния и свою верную помощь, а получать благодарность людей и настоящую любовь близких.

Сретение Господне: поздравления

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Пусть сегодня у каждого в душе раздается радостный звон, возвещая о том, что каждый из нас находится под защитой высших сил. Я желаю всем обрести смысл жизни, желаю быть всегда окруженными любимыми и родными, желаю веры в то, что каждый из нас храним Богом.

Сретение Господне: поздравления

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В этот большой праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы по пути встречались только хорошие люди и приходили только приятные известия. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

Сретение Господне: поздравления

***

В праздник Сретения Господня от всей души желаю, чтобы Господь любовал, чтобы жизнь стала лучше, чтобы и окна, и двери, и в душу, и в сердце постучало счастье, чтобы любовь твоя сияла ярче солнца, чтобы твоя вера и надежда были сильнее всякой. стихии.

Сретение Господне: приветствие в стихах

Со Сретением Господним!

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.



Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет Вам тогда.

Сретение Господне: поздравления

***

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

Сретение Господне: поздравления

***

Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.



Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.



Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

Сретение Господне: поздравления

***

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.



Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

Сретение Господне: поздравления

***

Пускай Господь укажет путь,

Чтоб не упасть и не свернуть.

Пусть лик святой укрепит веру,

Тепла создаст Вам атмосферу.



Пусть воцарится в доме рай

И блага будет через край.

Пусть ангелы с небес хранят

И звезды пусть для Вас горят.



Пусть храм души будет согрет,

Не будет в нем печалей, бед.

Пускай спокойствие придет

И в сердце пусть добро живет.

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***

Настало Сретение Господне,

Я пожелаю всей душой,

Пусть благодать сойдёт сегодня

И в сердце принесёт покой!



Пусть только радостные встречи

Тебя в пути грядущем ждут,

Господь и Матерь Божья вечно

Тебя от горя берегут!

Сретение Господне: поздравления

***

Со Сретением Господне поздравляю,

Мира и любви семье Вашей желаю.

Пусть добро всегда Вас окружает,

И господь по жизни охраняет.

Пусть счастливым будет каждый день,

Желаю много добрых перемен.

Сретение Господне: поздравления

***

Пусть храм откроет вам сегодня двери,

Оставьте за порогом смуты и тревоги.

Здесь рады вам, здесь тишина и вера.

Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.

Рассвет придет, окрасит сердце светом,

А радость ярким стебельком взойдет.

Ваш мир пусть станет весел и приветлив,

Оттаял чтоб и многолетний лед.

К солнечному свету и добру

Разыскать дорожку, светлую судьбу.

Удачи, никогда не оставаться одному!

Сретение Господне: поздравления

***

Со Сретеньем Господним поздравляю!

Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,

Здоровья для души и тела искренне желаю,

Ничто пусть не тревожит, не болит.



Пускай мечты сбываются скорее,

Крепчает вера пусть твоя.

И жизнь становится светлее

И удаются все заботы и дела.

Сретение Господне: поздравления

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы Ангел

Охранял вас каждый час.



И молитва пусть от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.