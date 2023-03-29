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"Пожалела, что не было винтовки": беременная снайперша Эмеральд рассказала о конфликте с охранником ЖК

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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"Пожалела, что не было винтовки": беременная снайперша Эмеральд рассказала о конфликте с охранником ЖК

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Защитница сообщила, что новенький охранник нахамил ей и угрожал, что не пропустит ее автомобиль.

Беременная снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что охранник жилого комплекса, где она проживает, нахамил ей и не хотел пропускать женщину на автомобиле ее мужа.

Об этом снайперша сообщила в своих Instagram-сториз.

Эмеральд рассказала, что охранник некорректно вел себя и требовал документы при ее попытке выехать со двора дома. По словам женщины, другие охранники обычно ее пропускают.

"Была на машине мужа, которую все знают. Я такого говнюка давно не видела. Сидит в тылу и нападает на беременную. Мой муж на фронте, а такое чмо так обращается с женщинами", — возмутилась снайперша.

Скриншот стороз Евгении Эмеральд / ©
Скриншот стороз Евгении Эмеральд

"Я выезжала из нашего ЖК, у нас там шлагбаум. И из-за живота я не дотягиваюсь, чтобы пикнуть этой штукой. Обычно, охранники мне открывают. Но сегодня был новенький, он вышел и начал мне хамить, требовать техпаспорт, все документы. И сказал, что меня не пропустит", – описала ситуацию Эмеральд.

Она отметила, что в тот момент у нее возникло две мысли: подняться домой за оружием и "какого фига ты такой дерзкий герой не на фронте?"

"Знал бы ты, чувак, что я за беременная. Я еще и неадекватная беременная. С собой оружия не было, только нож. Я пожалела, что у меня с собой не было винтовки", – рассказала снайперша в сториз.

Скриншот стороз Евгении Эмеральд / ©
Скриншот стороз Евгении Эмеральд

Напомним, недавно Эмеральд попала в ДТП – впервые за 15 лет водительского стажа. Чтобы избежать лобового столкновения с другим авто, снайперша вынуждена была пожертвовать своей машиной, свернуть направо и разбить ее. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
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