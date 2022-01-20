Пожалела сироту: в Сумской области квартирант сначала вынес из дома женщины ценные вещи, а затем просто сжег его.

Пожалела сироту: в Сумской области квартирант сначала вынес из дома женщины ценные вещи, а затем просто сжег его.

За совершенное мужчина получил 5 лет тюрьмы.

В Сумской области судили мужчину, которого женщина впустила жить в дом с последующим выкупом, а тот сначала вынес и продал ценные вещи, а затем его просто сжег. Мужчина будет сидеть в тюрьме 5 лет.

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Об этомсообщает прокуратура Сумской области.

Событие произошло в одном из сел Ахтырского района. 35-летний мужчина увидел объявление о продаже дома, в котором никто не жил. Он обратился к владелице и попросился там пожить, мол, он сирота и не имеет жилья. Поскольку всей суммы, чтобы купить дом у него не было, он договорился с хозяйкой, что ежемесячно будет платить ей по 1 тысяче гривен за дом. Женщина обеспечила арендатора всем необходимым – дала постель и телевизор.

Впрочем, денег владелица так и не получила. Более того, квартирант продал вещи, которые она ему дала, вынес все ценное из дома и сдал на металл ограждение.

Когда же хозяйка потребовала, чтобы он выселился, мужчина сжег дом.

В суде обвиняемый признал, что поджег дом, однако вину в краже опроверг. По его словам, он считал эти предметы своими, потому решил их продать.

По приговору суда 17 января 2022 года обвиняемый путем частичного составления наказания по предыдущему приговору приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 185 и ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, что в Одесской области 23-летний парень, снимавший жилье у 67-летней женщины, избил ее и забрал имущество.

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