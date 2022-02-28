"Пожалуйста, выходите на работу": Минздрав обратился к работникам аптек

Сейчас нет никаких ограничений по работе аптек.

Министерство здравоохранения обратилось к работникам аптек.

Об этом говорится в обращении Минздрава в Telegram-канале.

"Сегодня мы живем в состоянии войны, и каждый должен выполнять свою важную миссию. На работников системы здравоохранения возложена ответственная задача — от вас зависит, получат ли украинцы жизненно важные для них лекарства. От вас зависит, будет ли в аптечке жаропонижающее и противоаллергические препараты, получат ли пациенты инсулин", — говорится в сообщении.

Сейчас нет никаких ограничений по работе аптек. Они могут не работать только в том случае, если их работники отказались выходить на работу. Минздрав призывает владельцев и работников аптек брать пример с наших медиков, которые на передовой под пулями спасают раненых.

Аптечные пункты работают в больницах. Могут возникать проблемы с логистикой, но над этим тоже работают.

"Пожалуйста, выходите на работу, ведь вы часть медицинской системы Украины. Сегодня Минздрав делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить лекарствами украинцев.

Работает контактцентр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19, принимающий звонки и запросы относительно критических потребностей граждан и медицинских учреждений. Операторы зафиксируют ваше обращение и будут переданы для оперативного решения.

День и ночь работают волонтеры и международные организации, которые откликнулись на просьбы о помощи и пытаются закрыть все насущные нужды медицинской отрасли.

Однако все эти старания могут быть бесполезны, если работники аптек просто не выйдут на работу. Пожалуйста, будьте и дальше надежным тылом для Украины, выходите на работу. Сейчас как никогда нужно ваше мужество, сила и отвага», — говорится в сообщении.