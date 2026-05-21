Пожар и раненые: россияне нанесли новый удар по Днепру — фото последствий

Удар по Днепру Фото Александр Ганжа.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска снова нанесли удар по Днепру. В результате атаки 14 человек получили ранения, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, также вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

«Предварительно повреждены два многоэтажных дома. Вспыхнул пожар», — заявил он.

Реклама

В Днепре из-за российского удара повреждены многоэтажки Фото Александр Ганжа.

Сначала информация о пострадавших уточнялась, однако по состоянию на 18:17 известно, что из-за вражеского удара ранения получили 14 человек. Десять – госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь.

Среди пострадавших — 13-летний мальчик. Он вместе с взрослыми госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Днепре из-за российского удара повреждены многоэтажки Фото Александр Ганжа.

Среди пострадавших также — 34-летний мужчина и женщины в возрасте 43, 58, 66 и 78 лет.

Российская атака на Днепр повлекла за собой разрушение в многоэтажках

На месте работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Реклама

Российская атака на Днепр повлекла за собой разрушение в многоэтажках

Напомним, ранее дроны РФ атаковали жилой квартал в Павлограде. Там были ранены три человека и повреждены десятки домов.

Новости партнеров