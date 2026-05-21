- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 1 мин
Пожар и раненые: россияне нанесли новый удар по Днепру — фото последствий
Российские войска атаковали Днепр. Повреждены два многоэтажных дома, возник пожар, много раненых.
Российские войска снова нанесли удар по Днепру. В результате атаки 14 человек получили ранения, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, также вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.
«Предварительно повреждены два многоэтажных дома. Вспыхнул пожар», — заявил он.
Сначала информация о пострадавших уточнялась, однако по состоянию на 18:17 известно, что из-за вражеского удара ранения получили 14 человек. Десять – госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь.
Среди пострадавших — 13-летний мальчик. Он вместе с взрослыми госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Среди пострадавших также — 34-летний мужчина и женщины в возрасте 43, 58, 66 и 78 лет.
На месте работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, ранее дроны РФ атаковали жилой квартал в Павлограде. Там были ранены три человека и повреждены десятки домов.