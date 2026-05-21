Пожар и раненые: россияне нанесли новый удар по Днепру — фото последствий

Российские войска атаковали Днепр. Повреждены два многоэтажных дома, возник пожар, много раненых.

Удар по Днепру Фото Александр Ганжа.

Дополнено новыми материалами

Российские войска снова нанесли удар по Днепру. В результате атаки 14 человек получили ранения, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, также вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

«Предварительно повреждены два многоэтажных дома. Вспыхнул пожар», — заявил он.

В Днепре из-за российского удара повреждены многоэтажки Фото Александр Ганжа.

Сначала информация о пострадавших уточнялась, однако по состоянию на 18:17 известно, что из-за вражеского удара ранения получили 14 человек. Десять – госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь.

Среди пострадавших — 13-летний мальчик. Он вместе с взрослыми госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших также — 34-летний мужчина и женщины в возрасте 43, 58, 66 и 78 лет.

Российская атака на Днепр повлекла за собой разрушение в многоэтажках

На месте работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, ранее дроны РФ атаковали жилой квартал в Павлограде. Там были ранены три человека и повреждены десятки домов.

