Пожар ликвидирован, идентификация тел продолжается: что происходит на месте удара по "Эпицентру" в Харькове

По данным МВД, из-за российского удара 12 человек погибли, еще 43 травмированы, а 16 считаются без вести пропавшими.
По состоянию на утро 26 мая пожар в харьковском строительном гипермаркете "Эпицентр" полностью ликвидирован. Более 16 часов продолжалась ликвидация огня.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, по последним данным, из-за российского удара 12 человек погибли, еще 43 травмированы, а 16 считаются без вести пропавшими.
"На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, уже обратившихся в полицию родственников, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается", — добавил министр.
Он подчеркнул, что все потерявшие связь с близкими могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102.
Также Клименко призвал родственников первой линии сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации.
Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему и сколько РФ будет обстреливать Харьков.
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