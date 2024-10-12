Пожар на Черниговщине: в доме трагически погибли мужчина и девушка

В Соснице на Черниговщине произошел пожар жилого дома, в котором погибли мужчина и несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Черниговской области.

Прибывшие по вызову спасатели за менее пяти минут ликвидировали пожар. На месте происшествия они обнаружили тела мужчины 2000 года и 16-летней девушки.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, в Киеве загорелся пожар в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.

Читайте также: