Пожар на газопроводе, убитая в собственном доме женщина: Россия цинично атаковала Одесскую область (фото)

Россияне атаковали Одесскую область

Реклама

В ночь на 22 июля россияне снова цинично атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, направив их на гражданскую инфраструктуру. В результате вражеских попаданий в регионе разгорелся ряд пожаров, есть масштабные разрушения и погибший человек.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область: россияне зверски обстреляли дома

Как сообщил глава Одесской ОВА, вражеский дрон попал в двухэтажный малоквартирный дом, из-за чего погибла женщина. В другом населенном пункте после прилета беспилотника упала крыша частного дома — там обошлось без пострадавших.

Реклама

Кроме того, повреждения получили складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод. Из-за разгерметизации газопровода возник пожар.

По данным ГСЧС Одесской области, пожарные ликвидировали возгорание сухой травы, пожар на крыше двухэтажки и масштабное возгорание на табачном складе. На местах происшествия также работали психологи.

К ликвидации последствий привлекали более 60 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС, а также 8 специалистов и 3 единиц техники от местных пожарных команд.

«Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами снова оказалась гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшая. На местах происшествия работают спасательные и экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения», — сообщил Кипер.

Реклама

Россияне начали массированно атаковать Сумы

Напомним, в результате очередных российских ударов по Сумской области за сутки пострадали 10 людей в Белопольской, Середино-Будской общинах и в областном центре.

В Сумах вражеский реактивный дрон попал в первый этаж девятиэтажки в Заречном районе. Взрыв вызвал пожар и масштабные разрушения дома, из-за чего были ранены шесть человек, среди которых четверо детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Через полчаса оккупанты нанесли новые авиаудары по гражданской инфраструктуре Сум, которые повлекли за собой масштабное возгорание в популярном торговом центре. Во время тушения огня россияне целенаправленно атаковали подразделения ГСЧС повторными ударами, полностью уничтожив один пожарный автомобиль и повредив другой.

Несмотря на постоянный риск, спасатели эвакуировали жителей, потушили пожары и начали разбор завалов. Сейчас в городе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К уборке разрушений вместе с коммунальщиками присоединились местные жители, воспитанники спортивных школ, а также общественные и благотворительные организации.

Реклама

Новости партнеров