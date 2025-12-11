- Дата публикации
Пожар на Харьковщине: в доме заживо сгорели три человека
Спасатели обнаружили тела в доме. Названа предварительная причина трагедии.
В Харьковской области сегодня, 11 декабря, во время бытового пожара погибли три человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины.
О пожаре в частном доме спасателям сообщили около 07:02.
«Когда прибыли спасатели было установлено, что в одной из комнат горели домашние вещи на площади около 7 квадратных метров. Во время разведки в задымленном помещении обнаружены тела троих погибших», — говорится в сообщении.
Причина пожара выясняется. Предварительно это могло быть неосторожное обращение с огнем.
Напомним, в Черкасской области из-за халатности матери в пожаре погибли четверо детей.