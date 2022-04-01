Пожар на нефтебазе в российском Белгороде: оккупанты заявляют, что его организовали украинские вертолеты

По словам губернатора, украинские вертолеты обостряли нефтебазу.

В российском Белгороде, расположенном в 40 км от Харькова, уже во второй раз неспокойно. Несколько дней назад здесь разразился склад боеприпасов, сегодня – вспыхнула нефтебаза.

Об этом сообщают российские СМИ, а видео пожары обнародовали в Сети.

На нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 40 км от границы Украины, сегодня 1 апреля произошел пожар. В нем обвиняют Украину.

"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по ее ликвидации", – говорится в сообщении губернатора, передают российские "РИА-Новости".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стала "атака двух украинских вертолетов", которые залетели на низкой высоте и совершили авиаудар.

Напомним, что 29 марта в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.