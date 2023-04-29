Пожар на нефтебазе в Севастополе: оккупанты жалуются, потому что "гореть будет еще много часов"

В субботу, 29 апреля, на нефтебазе в Севастополе вспыхнул масштабный пожар, который продлится еще много часов.

В Севастополе на нефтебазе в Казачьей бухте произошел "хлопок". Оккупанты жалуются, что ситуация соответствует четвертому уровню сложности по пятибалльной шкале.

Об этом заявил руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

"Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши пожарные со всем справляются, но работы еще на много часов", — написал он и добавил, что во время пожара никто не пострадал.

Напомним, в ночь на субботу, 29 апреля, во временно оккупированном украинском Севастополе произошла "бавовна". В микрорайоне Казачья Бухта вспыхнул резервуар с топливом.

В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил убеждение, что пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе спланирован и подготовлен, поскольку "резервуары сами по себе не загораются".

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