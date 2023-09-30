Пожар на нефтепроводе на Прикарпатье удалось ликвидировать: фото, видео и все подробности

По окончательной информации, пострадали 6 человек, из них — 2 ребенка, которые госпитализированы в больницу.
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел в результате порыва нефтепровода вблизи села Стрымба Надворнянского района Ивано-Франковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В 17:54 ликвидированы пожары разлитых нефтепродуктов на площади 100 кв.м и вспомогательного сооружения на площади 20 м кв", — говорится в сообщении.
По окончательной информации, пострадали 6 человек, из них — 2 ребенка, которые госпитализированы в больницу. Задвижки на нефтепроводе перекрыты.
На месте происшествия привлекались 18 человек и 4 единицы техники ГСЧС.
Глава Надворнянской территориальной громады Зиновий Адриевич записал видео на месте ЧП и сообщил, что причину взрыва и пожара, будут устанавливать соответствующие правоохранительные службы.
По словам чиновника, русло реки Стрымба покрыто следами вытекшей из нефтепровода нефти, но непонятно, почему именно вспыхнул пожар.
Местные жители утверждают, что пожар вспыхнул на одном из локальных нефтепроводов, идущих с мест добычи нефти в этом районе к нефтеперерабатывающему предприятию "Нефтехимик Прикарпатья" в городе Надворна. За несколько часов до порыва и возгорания на трубопроводе якобы проводились какие-то ремонтные работы.
Что говорят в "Укрнафте"
Специалисты "Укрнафты" говорят, что в настоящее время ситуация контролируемая.
"Специалисты "Укрнафты" вместе со спасателями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия порыва нефтепровода 150 мм с разливом нефтепродуктов и горением в Ивано-Франковской области. Сейчас ситуация контролируемая. Район разгерметизации трубопровода локализован. Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу идет по трубопроводу", - говоритися в сообщении пресс-службы ведомства.
Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы.
Напомним, в субботу, 30 сентября, над селом Стрымба в Ивано-Франковской области поднялись клубы черного дыма. Впоследствии стало известно о пожаре, возникшем на месте разлива нефтепродуктов из-за порыва нефтепровода.
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