Пожар на нефтепроводе на Прикарпатье удалось ликвидировать: фото, видео и все подробности

По окончательной информации, пострадали 6 человек, из них — 2 ребенка, которые госпитализированы в больницу.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел в результате порыва нефтепровода вблизи села Стрымба Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 17:54 ликвидированы пожары разлитых нефтепродуктов на площади 100 кв.м и вспомогательного сооружения на площади 20 м кв", — говорится в сообщении.

По окончательной информации, пострадали 6 человек, из них — 2 ребенка, которые госпитализированы в больницу. Задвижки на нефтепроводе перекрыты.

На месте происшествия привлекались 18 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Пожар на нефтепроводе на Прикарпатье удалось ликвидировать

Глава Надворнянской территориальной громады Зиновий Адриевич записал видео на месте ЧП и сообщил, что причину взрыва и пожара, будут устанавливать соответствующие правоохранительные службы.

По словам чиновника, русло реки Стрымба покрыто следами вытекшей из нефтепровода нефти, но непонятно, почему именно вспыхнул пожар.

От взрыва нефтепровода на Прикарпатье пострадали 5 человек

Местные жители утверждают, что пожар вспыхнул на одном из локальных нефтепроводов, идущих с мест добычи нефти в этом районе к нефтеперерабатывающему предприятию "Нефтехимик Прикарпатья" в городе Надворна. За несколько часов до порыва и возгорания на трубопроводе якобы проводились какие-то ремонтные работы.

Взрыв нефтепровода в Ивано-Франковской области

Что говорят в "Укрнафте"

Специалисты "Укрнафты" говорят, что в настоящее время ситуация контролируемая.

"Специалисты "Укрнафты" вместе со спасателями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия порыва нефтепровода 150 мм с разливом нефтепродуктов и горением в Ивано-Франковской области. Сейчас ситуация контролируемая. Район разгерметизации трубопровода локализован. Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу идет по трубопроводу", - говоритися в сообщении пресс-службы ведомства.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы.

Напомним, в субботу, 30 сентября, над селом Стрымба в Ивано-Франковской области поднялись клубы черного дыма. Впоследствии стало известно о пожаре, возникшем на месте разлива нефтепродуктов из-за порыва нефтепровода.

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