Пожар на Николаевщине: на кровати заживо сгорел ребенок

В доме произошел пожар / © Pexels

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В Николаевской области произошел пожар в жилом доме. Женщину и ребенка госпитализировали в больницу, еще один ребенок погиб.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

По данным ведомства, 26 марта в 02:39 поступило сообщение о пожаре. На место происшествия направили спасателей, выяснивших, что возгорание возникло в спальной комнате жилого дома.

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“При пожаре травмировались женщина 1985 года рождения и ребенок 2014 года рождения. Их госпитализировали в больницу. Также во время тушения в комнате на кровати спасатели обнаружили тело ребенка 2022 года рождения”, — говорится в сообщении.

Чрезвычайники потушили пожар на площади в 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на Днепропетровщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина.