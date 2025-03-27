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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Пожар на Николаевщине: на кровати заживо сгорел ребенок

В доме произошел пожар. Что именно ее спровоцировало — выясняют правоохранители.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В доме произошел пожар

В доме произошел пожар / © Pexels

В Николаевской области произошел пожар в жилом доме. Женщину и ребенка госпитализировали в больницу, еще один ребенок погиб.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

По данным ведомства, 26 марта в 02:39 поступило сообщение о пожаре. На место происшествия направили спасателей, выяснивших, что возгорание возникло в спальной комнате жилого дома.

“При пожаре травмировались женщина 1985 года рождения и ребенок 2014 года рождения. Их госпитализировали в больницу. Также во время тушения в комнате на кровати спасатели обнаружили тело ребенка 2022 года рождения”, — говорится в сообщении.

Чрезвычайники потушили пожар на площади в 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на Днепропетровщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина.

Дата публикации
Количество просмотров
89
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