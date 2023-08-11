Пожар на оккупированном Джарилгаче уничтожил всю заповедную зону: оценен уровень убытков

На восстановление степной, луговой, солончаковых участков требуется в среднем от 4-5 до 8-12 лет.

В результате пожара на Джарилгаче на Херсонщине огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров.

Об этом рассказала директор НПП "Джарилгацкий" Ирина Сабашенко, пишет "Общественное".

Она отмечает, что в результате пожара, который длится уже неделю, огонь разрушил основную часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких животных, находящихся на острове, а также концентрируется наибольшее количество копытных.

"Имеющиеся растительные группировки, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, занесенные в Зеленую книгу Украины, относятся к редким и исчезающим растениям. Это группировка формаций меч травы болотной, ковыли днепровской, ковыли волосистой, гвоздики бессарабской, золотобородника цикадового и другие" — рассказала директор.

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По словам одной из жительниц населенных пунктов временно оккупированного левобережья Херсонщины, пожар на острове был виден с побережья Джарилгацкого залива в 10 километрах от него. Дым наблюдается уже несколько дней.

Отмечается, что на восстановление степного, лугового, солончаковых участков требуется в среднем от 4-5 до 8-12 лет.

"Ущерб подсчитываем, но уже на миллиарды гривен. Пожар еще продолжается, поэтому данных точных нет", — говорит директор.

Напомним, на временно захваченном острове Джарилгач уже в течение недели пылает самый ценный степной участок в Национальном природном парке.

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