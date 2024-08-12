Пожар на оккупированной Запорожской АЭС: есть ли опасность вследствие возгорания

Пожар на временно захваченной Запорожской АЭС – это "провокация российских оккупантов, которые сейчас контролируют станцию".

Об этом заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии "Новости Приазовья".

По его словам, градирни, где произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, находящейся в водоеме-охладителе для реакторов АЭС. Впрочем, они не работали достаточно долгое время:

"Обычно они работают летом, а также когда работает достаточно существенное количество энергоблоков, потому что некоторые находились периодически в ремонтном состоянии. Сейчас, поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще. Там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетон".

Орлов отмечает, что оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных.

"До действующих энергоблоков, до ядерных установок там достаточно существенное расстояние – около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-то ядерных радиационных опасностей – их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой, какой и был до этого момента", – подчеркнул Орлов.

Напомним, вечером 11 августа стало известно, что возник пожар на оккупированной ЗАЭС. Жители Никополя заметили клубы черного дыма. Рядом видны блики большого пожара. Возгорание удалось потушить.

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