Пожар на складе в Подмосковье и подготовка к подавлению хунты в Нигере: главные новости ночи 11 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 августа 2023:
- Дуда считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины Читать далее –>
- В подмосковном Одинцово горит большой склад Читать далее –>
- В ООН шокированы ударом России по гостинице в Запорожье, где останавливались их сотрудники Читать далее –>
- В Пентагоне оценили использование ВСУ кассетных боеприпасов Читать далее –>
- Западноафриканские страны развернут резервные войска для подавления хунты в Нигере Читать далее –>
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