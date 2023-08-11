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Пожар на складе в Подмосковье и подготовка к подавлению хунты в Нигере: главные новости ночи 11 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1711
Время на прочтение
1 мин
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Пожар на складе в Подмосковье и подготовка к подавлению хунты в Нигере: главные новости ночи 11 августа 2023 года

Пожар на складе в Одинцово

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 августа 2023:

  • Дуда считает, что Россия не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины Читать далее –>
  • В подмосковном Одинцово горит большой склад Читать далее –>
  • В ООН шокированы ударом России по гостинице в Запорожье, где останавливались их сотрудники Читать далее –>
  • В Пентагоне оценили использование ВСУ кассетных боеприпасов Читать далее –>
  • Западноафриканские страны развернут резервные войска для подавления хунты в Нигере Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1711
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