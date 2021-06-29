Пожар на судне с украинцами возле Шри-Ланки: в МИД подтвердили гибель 20-летнего моряка из Одессы

Пожар на судне с украинцами возле Шри-Ланки: в МИД подтвердили гибель 20-летнего моряка из Одессы

Остальные члены экипажа, из них 26 украинцев, не пострадали.

Посольства Украины в Индии и Сингапуре подтвердили информацию о гибели украинского моряка в результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Укринформа".

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"25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения. Судно, на борту которого находилось 28 членов экипажа, из них — 26 граждан Украины, направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур", — сообщили в дипведомством.

Экипажу удалось потушить пожар с помощью нескольких судов, которые были в районе инцидента. Другие моряки не пострадали.

Тело погибшего украинца доставили в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации. Отмечается, что дело находится на особом контроле Посольства Украины в Сингапуре.

Сейчас судно буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия — до 4 июля.

Напомним, 25 июня в Индийском океане на судне MSС MESSINA произошел пожар. Во время его тушения погиб 20-летний моряк из Одессы. По данным СМИ, это был второй рейс парня.

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