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- Украина
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Пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: первые детали от ГСЧС
В результате пожара погибли два человека.
В среду, 21 мая, произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ. Возгорание возникло на территории неработающей градирни. Есть погибшие.
Детали рассказала спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии РБК-Украина.
"На данный момент пожар ликвидирован на площади 960 кв. м. Над ликвидацией работало 7 единиц техники и 32 спасателя. По предварительным данным, 2 человека погибли", — сообщила она.
Как сообщалось, сегодня днем местные Telegram-каналы сообщили, что на Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул сильный пожар. По их информации, на ТЭЦ проводили ремонтные работы, во время которых произошло возгорание. Вследствие пожара погибли два человека.