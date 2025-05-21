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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: первые детали от ГСЧС

В результате пожара погибли два человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

В среду, 21 мая, произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ. Возгорание возникло на территории неработающей градирни. Есть погибшие.

Детали рассказала спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии РБК-Украина.

"На данный момент пожар ликвидирован на площади 960 кв. м. Над ликвидацией работало 7 единиц техники и 32 спасателя. По предварительным данным, 2 человека погибли", — сообщила она.

Как сообщалось, сегодня днем местные Telegram-каналы сообщили, что на Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул сильный пожар. По их информации, на ТЭЦ проводили ремонтные работы, во время которых произошло возгорание. Вследствие пожара погибли два человека.

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