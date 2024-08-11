Пожар на территории Запорожской АЭС: что произошло

Оккупанты подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

Над одной из градирен Запорожской атомной электростанции, находящейся в руках российских окупантов, жители города Никополя заметили клубы черного дыма. Рядом видны отблески большого пожара.

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян.

Со ссылкой на неназванные источники на оккупированной территории, он сообщил, что оккупанты подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", — отметил Евтушенко.

Глава Никопольского РВА заверил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, "насколько это возможно в условиях оккупации", и попросил сохранять спокойствие.

Напомним, ранее беспилотные летательные аппараты атаковали подстанцию недалеко от Запорожской атомной электростанции.

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