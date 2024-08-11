Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пожар на территории Запорожской АЭС: что произошло

Пожар на территории Запорожской АЭС: что произошло

Так выглядит пожар на территории Запорожской АЭС / Фото: Евгений Евтушенко

Оккупанты подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

Над одной из градирен Запорожской атомной электростанции, находящейся в руках российских окупантов, жители города Никополя заметили клубы черного дыма. Рядом видны отблески большого пожара.

Как сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян.

Со ссылкой на неназванные источники на оккупированной территории, он сообщил, что оккупанты подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", — отметил Евтушенко.

Глава Никопольского РВА заверил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, "насколько это возможно в условиях оккупации", и попросил сохранять спокойствие.

Напомним, ранее беспилотные летательные аппараты атаковали подстанцию недалеко от Запорожской атомной электростанции.

Кукуха поехала окончательно?! Россияне роют окопы вокруг оккупированной ЗАЭС!

Кукуха поехала окончательно?! Россияне роют окопы вокруг оккупированной ЗАЭС!

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация