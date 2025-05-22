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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви: эксперт рассказала, о последствиях для окружающей среды

Из-за быстрой локализации пожара удалось минимизировать последствия.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви

Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви

В Белой Церкви на территории местной ТЭЦ произошел пожар, во время которого погибли два человека. Горела недействующая градирня — специальное сооружение для охлаждения воды атмосферным воздухом.

О событии рассказала спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире телеканала «Киев24».

«В Белой Церкви на территории ТЭЦ горела бездействующая градирня. Это здание для охлаждения воды атмосферным воздухом. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших», — отметила спикер.

По ее словам, несмотря на большое количество черного дыма, ликвидация возгорания произошла менее чем через час, что позволило минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу.

Спикер также подтвердила, что пожар не повлиял на энергоснабжение региона, поскольку градирня не была в эксплуатации на момент возгорания.

Напомним, на ТЭЦ проводились ремонтные работы, во время которых произошло возгорание. Возгорание охватило площадь в 960 м². В тушении участвовали 7 единиц техники и 32 спасателя. Результаты расследования пожара ожидаются в течение 1–2 дней.

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